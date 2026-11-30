Když se v roce 1967 dva bývalí inženýři Mercedesu zavřeli ve starém mlýně v městečku Burgstall, aby ladili závodní motory, asi netušili, že o necelých šedesát let později bude jejich značka vyrábět skoro třítunová elektrická SUV. Svět se ale mění. A s ním i pravidla hry v Affalterbachu, kde dnes sídlí sportovní divize Mercedes-AMG.
Automobiloví puristé už léta skřípou zuby. Nejprve jim inženýři vzali atmosférické velkoobjemové motory a nahradili je turby. Pak přišly čtyřválce s hybridní výpomocí, což vyvolalo vlnu nevole i u těch nejvěrnějších zákazníků.
Zatímco verze 55 a 63 vyluzují osmiválcovou symfonii, základní provedení GT 53 simuluje zvuk šestiválce. I v digitálním věku se musí dodržovat hierarchie!
A teď přichází další zlom. Mercedes-AMG představil svůj vůbec první vůz kategorie SUV, který nevychází z žádného stávajícího modelu mateřské automobilky. Vznikl na čistém papíře přímo v Affalterbachu, jmenuje se prostě Mercedes-AMG GT SUV a pod kapotou byste písty, ojnice či klikovou hřídel hledali marně. Je to totiž čistokrevný elektromobil.
Tři motory jako palačinky
Jeho konstrukce spoléhá na zcela novou elektrickou platformu s označením AMG.EA, která byla vyvinuta tak, aby zvládala extrémní zatížení na okruhu a zaručila dokonalou jízdní dynamiku hodnou rodokmenu vozidel AMG.
Zatímco běžné elektromobily používají klasické radiální motory, vrcholné verze nového SUV – označené jako GT 55 a GT 63 – sází na revoluční axiální elektromotory od britské společnosti YASA, kterou Mercedes koupil v roce 2021. Vypadají trochu jako tlusté kovové palačinky nebo brzdové kotouče, váží zlomek toho, co konvenční jednotky, a dokážou vyvinout brutální sílu opakovaně, aniž by se přehřály.
Ve vrcholném provedení GT 63 pracují hned tři takové jednotky. Dvě vzadu, jedna vpředu jako jakýsi posilovač, který se při klidné jízdě odpojí, aby nekladl odpor. Výsledkem je systémový výkon 860 kW, tedy 1 169 koní, a točivý moment rovných 2 000 newtonmetrů. V řeči čísel to znamená, že tento víc než pětimetrový kolos vystřelí z nuly na stovku za 2,5 sekundy. A na dvoustovce je za 6,8 sekundy. To jsou hodnoty, za které by se ještě před deseti lety nemusel stydět ani okruhový supersport. Základní verze GT 53 pak spoléhá na dva klasické synchronní motory s výkonem 544 koní, což je na každodenní převážení dětí do školy také víc než dostatečná rezerva.
Olej přímo mezi články
K čemu by ale byly tisíce koní, kdyby se baterie po dvou prudkých akceleracích unavila a omezila výkon? Zde si v Affalterbachu vzpomněli na své zkušenosti z formule 1. Vysokonapěťová 800voltová baterie s kapacitou 106 nebo 128 kWh je poskládána z úzkých válcových článků, kolem kterých přímo proudí elektricky nevodivý chladicí olej. Každý z 2 660 válcových článků je tak neustále v ideální teplotní kondici.
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Díky tomu auto nejenže dokáže podávat maximální výkon opakovaně bez zadýchání, ale zvládne i nabíjení, které dnes v Evropě nemá obdoby. Na dostatečně silné stanici dokáže větší baterie přijímat výkon až 710 kW. V praxi to znamená, že za deset minut na kabelu získáte energii na dalších 450 kilometrů jízdy. Dojezd na jedno nabití se přitom podle verze pohybuje až kolem sedmi set kilometrů. Pravda, takto výkonné nabíječky byste dnes na českých dálnicích hledali marně, ale v Affalterbachu zjevně staví auta pro svět, jaký bude za pět let.
Když reproduktory hrají na city
Druhá rovina, kterou chce Mercedes-AMG přesvědčit skeptiky, je mnohem rafinovanější. Jmenuje se AMG Force Sport+ a jde o dokonalou iluzi. Inženýři vzali šestnáct mikrofonů a nahráli skutečný zvuk legendárního osmiválce z modelu AMG GT R ve víc než stovce různých jízdních situací. Nejde tedy o žádný syntetický zvuk ze sci-fi filmu, ale o věrnou reprodukci reálného motoru, která se mění v reálném čase podle toho, jak moc tlačíte na pedál.
Zvuk přitom nejde jen do kabiny, ale i ven z vozu. Řidič si tak může na semaforech klidně zatúrovat imaginárním motorem, jako by pod kapotou bublalo osm válců. Aby byl zážitek dokonalý, přidávají se k tomu vibrace v sedadlech a pádla pod volantem, kterými lze simulovat řazení převodových stupňů, včetně drobného cuknutí při přeřazení. Bizarním detailem je, že zatímco verze 55 a 63 hrají symfonii pro osmiválec, základní provedení GT 53 simuluje zvuk šestiválce. I v digitálním věku se zkrátka musí dodržovat hierarchie!
Podvozek bez stabilizátorů
Zkrotit vůz, který v základní verzi váží 2,6 tuny a v zatáčkách se chová jako sportovní kupé, vyžaduje podvozek z říše snů. Novinka proto dostala systém AMG Active Ride Control+, který zcela postrádá klasické zkrutné stabilizátory. Místo nich jsou tlumiče hydraulicky propojené a řízené centrálním čerpadlem. Auto se tak v zatáčkách nenaklání, při prudkém brzdění se mu nepotápí příď a při akceleraci nezvedá příď k nebi. K tomu se přidává natáčení zadní nápravy až o šest stupňů, díky čemuž se pětimetrový obr ve městě otočí na pětníku a na dálnici drží stopu jako přibitý.
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Uvnitř se přitom nesedí vysoko na bidýlku jako v běžném SUV, ale nezvykle nízko, takže se před vámi tyčí dlouhá kapota. Na středové konzole nechybí trojice otočných ovladačů, kterými si řidič může plynule nastavit odezvu plynu, chování v zatáčkách i míru povoleného prokluzu kol.
Zajímavý je i pohled do ceníku. Základní model GT 53 SUV vyjde na českém trhu na necelých 2,8 milionu korun, což je částka nepatrně nižší, než kolik si Mercedes účtuje za technicky identické elektrické čtyřdveřové kupé GT. Prodej odstartuje začátkem roku 2027 a první exempláře se v Česku fyzicky objeví v prvním čtvrtletí 2027. Zda se jim podaří zlomit srdce zarytých milovníků benzinu, ukáže až čas. Jisté ale je, že v Affalterbachu udělali maximum pro to, aby přechod do elektrické éry bolel co nejméně.