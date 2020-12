Elektrické porsche uhání i 250 km/h, ale taky 210 kilometrů za devět hodin

Británie nejprve plánovala jako součást snahy o snižování emisí skleníkových plynů zakázat prodej nových vozů na benzin a naftu od roku 2040. Jenže premiér Johnson tento termín posunul na 2030, tedy už za deset let (čtěte více).

Postoj veřejnosti k elektromobilům je přitom v Británii poměrně příznivý. Již nyní mají elektromobily osmiprocentní podíl na prodejích a podle průzkumů je 37 procent motoristů odhodláno do roku 2025 elektromobil pořídit. Na druhou stranu 24 procent je zcela odmítá.

Mnohem vážnější problém je připravenost nabíjecích stanic a rozvodné sítě. Podle analýzy britského sdružení výrobců a prodejců automobilů bude nutné jen do infrastruktury investovat téměř 19 miliard eur, aby splňovala potřeby masové elektromobility na britských ostrovech.

Z aktuálních 19 314 nabíjecích míst (veřejných i neveřejných) je třeba se do konce dekády dostat na 1,7 milionu a do roku 2035 na 2,8 milionu. To znamená 507 nových nabíjecích míst zřizovaných každý den v následujících 15 letech. A praxe ukazuje, že startovní pozice rozhodně není moc dobře připravená.



Elektrický sportovní vůz Porsche Taycan 4S teoreticky umí dosáhnout maximální rychlost 250 km/h, v praxi reálná cestovní rychlost může klesnout třeba jen na 25 km/h. To když se do hry zapojí realita nedokonalé nabíjecí infrastruktury ve Velké Británii a nepříznivé okolnosti. Rejpal by řekl, že benzinku pro obyčejné „fosilní“ auto najdete vždycky a za deset minut natankujete plnou i s kávou navrch.

S elektromobily čekají motoristy mnohem zajímavější dobrodružství. Dvojice příznivců elektrické mobility z hrabství Kent poslala do anglických novin The Guardian svůj příběh o jednom vcelku obvyklém víkendovém výletu, ze kterého se dvojice vracela celých devět hodin a absolvovala šest pokusů o dobití vozu. Stačí mít trochu smůly a cestovat v dopravní špičce.

Porsche Taycan 4S přitom má docela velký dojezd, teoreticky až 400 kilometrů. Právě u sportovního vozu se teoretická hodnota může podstatně zkrátit, stačí párkrát přišlápnout pedál akcelerátoru a můžete se snadno dostat jen na poloviční hodnotu. Jen na upřesněnou: v litru benzinu je 8,89 kWh energie, takže Taycan 4S, který má 79,2, nebo 93,4 kWh baterii má při plném nabití zásobu energie odpovídající 9, nebo v lepším případě 10,5 litru benzinu.

U Taycanu bylo podle Porsche nejtěžší vyvinout 800V systém, který je lehčí, méně objemný a dovoluje dosáhnout vyšších výkonů (pro pohon i nabíjení).

Také proto při cestě z víkendu v Bournemouthu svítil na displeji vozu dojezd 70 kilometrů a vůz pomocí navigačního systému doporučil navštívit nejbližší rychlonabíjecí stanici. Ta po zapojení kabelů vůbec nereagovala a obsluha parkoviště informovala posádku, že nabíječka už nefunguje několik týdnů.

Tím začala anabáze s nabíjením baterie, která narážela na několik souvisejících problémů – nefunkční dobíjecí stanice, které jsou v systému inzerovány jako funkční, dále nekompatibilní dobíjecí systémy jednotlivých značek a nakonec dlouhé čekací doby u obsazených nabíječek, kvůli kterým je dobití nerealistické.

Naše dvojice v porsche nakonec zamířila do nedalekého servisu Porsche, kde za půl hodiny pomocí běžné nabíječky získala alespoň energii na dojezd k další stanici na dálnici. I ta měla technické problémy a majitelka vozu „tankujícího elektřinu“ před nimi je informovala, že se jí podařilo systém zprovoznit až po zásahu zákaznické linky. Ta už tou dobou měla po pracovní době.

Na další nabíjecí stanici bylo beznadějně obsazeno, navíc šlo pouze o pomalou nabíječku 7kW. Telefonáty po okolí nepomohly, blízké hotely sice měly nabíječky, ale nikdo nebyl schopný potvrdit jejich kompatibilitu ani to, zda jsou funkční. Posádka proto vyrazila podle navigace – jen aby objevila dvě další nefunkční nabíjecí stanice.

Až napopáté porsche dorazilo k otevřené a funkční stanici s osmi novými rychlonabíječkami. Bohužel byly dostupné pouze pro majitele tesly. Štěstí se na posádku usmálo až na šestý pokus, kdy na funkční nabíjecí stanici dobili baterii alespoň pro návrat domů, kam dojeli po devíti hodinách s rezervou 11 % kapacity baterie. Celou cestu doprovázelo tolik zklamání a obav, že se manželé rozhodli příběh zveřejnit

Majitelé elektrického porsche navíc začali pečlivě mapovat situaci s nabíjecími stanicemi ve svém nejbližším okolí a zjistili, že z pěti stanic jich nefunguje právě pět. V Británii je přitom oficiálně 11 600 veřejných dobíjecích míst, bohužel neexistuje jednotný standard zásuvek, kapacity a účtování.

Některé vyžadují speciální konektory, jiné zřízení speciální karty, další chtějí ke své funkci aplikaci v telefonu a automobilu. Cena za kWh je přitom u rychlonabíječek v průměru dvojnásobná v porovnání s nabíjením z domácí elektrické zásuvky.