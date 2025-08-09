náhledy
Nové plně elektrické Porsche Cayenne by se mělo na trh dostat příští rok. Maskovaný prototyp jsme načapali při testech v Alpách. Vývoj čistě elektrického Cayennu je pro značku velmi delikátní záležitostí, vždyť jde o nejprodávanější model značky. Porsche si navíc už podobně „natlouklo“ s Macanem, kterému s přechodem od spalovacích motorů na elektrickou trakci váznou prodeje.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Stejně jako elektrická Porsche Taycan a Macan spočine bateriový Cayenne na 800voltové elektrické architektuře, která umožňuje rychlé nabíjení. V případě chystané novinky až 400 kilowatty. Vylepšenou nikl-mangan-kobaltovou (NMC) baterii s kapacitou 108 kWh dodá LG. Jen na okraj: Porsche v uplynulých dnech vzdalo pokus o rozběhnutí výroby vlastních trakčních akumulátorů pro elektromobily. Porsche slibuje dojezd přes 500 kilometrů na jedno nabití
Prototyp nového elektrického Porsche jsme zastihli na parkovišti u supermarketu v Garmisch-Partenkirchenu začátkem srpna.
Představení nového elektrického Cayenne je podle předběžných informací připravené na konec letošního října, prototypy možná zabloudí už na autosalon do Mnichova, který se koná od 8. září.
Porsche slibuje u vrcholného modelu Turbo téměř 1 000 koní, základní verze bude mít zhruba poloviční výkon. „Prostřední“ model S má mít přes 600 koní. Za příplatek má Cayenne dostat umělý zvuk imitující osmiválec pod kapotou.
Porsche plánuje benzinový Cayenne nechat v nabídce vedle elektrického co nejdéle. Oba budou sjíždět ze stejné montážní linky v závodě skupiny VW v Bratislavě na Slovensku, kde se také vyrábí společně s VW Touareg a Audi Q7 a Q8, s nimiž je aktuální Porsche Cayenne technicky spřízněné.
Po zaparkování řidič prototypu pečlivě přikryl přístrojovou desku a volant.
Prototyp měl německé registrační značky Leonbergu, městu v okrese Böblingen ve středu spolkové země Bádensko-Württembersko. A právě tam leží Weissach, kde má Porsche své slavné vývojové centrum.
Přestože bude Cayenne EV s pohotovostní hmotností necelých 2,7 tuny o téměř 450 kg těžší než aktuální Cayenne s benzinovým motorem, bude mnohem rychlejší. Porsche slibuje, že Turbo zrychlí z 0 na 100 km/h za méně než tři sekundy a z 200 km/h za méně než 10 sekund.
Cayenne Electric je založen na upravené verzi platformy PPE koncernu VW, což je stejný základ jaký má Macan Electric a Audi Q6/SQ6 e-tron. Délka elektrického cayennu má být 498 centimetrů, to je pěticentimetrový nárůst oproti předchůdci. O něco se protáhl také rozvor na velkorysé tři metry. Kromě prostorného kufru bude mít elektrický cayenne také další prostor pro náklad pod přední kapotou (frunk). Kola budou dvaceti až dvaadvacetipalcová. Cayenne využije předností elektrického pohonu s mohutným točivým momentem od nejnižších otáček. Nedostane žádné uzávěrky diferenciálů, systém se spoléhá na zásahy brzd a pokročilou modulaci trakce.
Cayenne je na trhu od roku 2002, tehdy, před téměř čtvrtstoletím jeho příjezd do nabídky ikonické značky způsobil poprask; ovšem nakonec mastodont z tehdy vznikající kategorie SUV nakonec automobilku zachránil před vážnými problémy. Z Cayennu se stal bestseller, dnes je to nejprodávanější porsche. Přepřáhnutí na elektrickou trakci je tedy velmi odvážný krok, což už si Porsche ozkoušelo na ne zrovna nadšeně přijímaném novém Macanu (menším SUV značky).
Porsche už potvrdilo, že tedy kromě elektrického Cayennu a Macanu představí ještě další – spalovací SUV. Na trh by mělo pod novým jménem dorazit během roku 2028, automobilka chce totiž výrazně urychlit jeho vývoj. Jak je u Porsche dnes běžné, bude techniku chystaného modelu sdílet s dalšími značkami koncernu VW, do něhož Porsche patří, čeká se spolupráce s Audi (architektura PPC, použitá v Audi Q5).
Maskované elektrické Porsche Cayenne představila úspěšná česká královna okruhů Gabriela Jílková, která nyní působí jako vývojová jezdkyně formule E týmu Porsche, začátkem července na slavném festivalu rychlosti v Goodwoodu
Autor: Porsche