Nachytali jsme maskované elektrické Porsche Cayenne, bude mít tisíc koní

František Dvořák
Exkluzivně
Nové plně elektrické Porsche Cayenne by se mělo na trh dostat příští rok. Maskovaný prototyp jsme načapali při testech v Alpách. Vývoj čistě elektrického Cayennu je pro značku velmi delikátní záležitostí, vždyť jde o nejprodávanější model značky. Porsche si navíc už podobně „natlouklo“ s Macanem, kterému s přechodem od spalovacích motorů na elektrickou trakci váznou prodeje.

Elektřina versus osmiválec. Porsche Macan je oproti Cayennu těžkopádné
Maskovaný prototyp elektrického Porsche Cayenne při testech v provozu (Garmisch-Partenkirchen,9. srpna 2025)
Maskovaný prototyp elektrického Porsche Cayenne při testech v provozu (Garmisch-Partenkirchen,9. srpna 2025)
Maskovaný prototyp elektrického Porsche Cayenne při testech v provozu (Garmisch-Partenkirchen,9. srpna 2025)
Maskovaný prototyp elektrického Porsche Cayenne při testech v provozu (Garmisch-Partenkirchen,9. srpna 2025)
Maskovaný prototyp elektrického Porsche Cayenne při testech v provozu (Garmisch-Partenkirchen,9. srpna 2025)
