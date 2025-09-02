AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Elektřina versus osmiválec. Porsche Macan je oproti Cayennu těžkopádné
Poslední prázdninový víkend láká na nespočet akcí prosycených vůní benzínu. Na své si přijdou jak příznivci veteránů a youngtimerů, tak fanoušci sportovních a luxusních vozů, tuningu či jedné stopy....
Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této...
Objevili jsme pravděpodobně největší českou hvězdu automobilového designu. O které ovšem nikdo neví. Vojtěch Stránský je devět let schovaný v Číně. Teď je na několik měsíců v Česku, aby nabral síly,...
Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...
Jedno z oblíbených tvrzení odpůrců elektromobility je, že o reálné použitelnosti a konkurenceschopnosti spalovacím motorům se (mimo jiné) můžeme začít bavit, až začnou bateriové elektromobily...
Nové plně elektrické Porsche Cayenne by se mělo na trh dostat příští rok. Maskovaný prototyp jsme načapali při testech v Alpách. Vývoj čistě elektrického Cayennu je pro značku velmi delikátní...
Jedna pozitivní zpráva na začátek. Počet krádeží aut v Česku dlouhodobě klesá, od roku 2008 je jich desetkrát méně. Už se tolik nekradou třeba luxusní vozy, ale zloději se stále častěji zaměřují na...
Classic Drive na střeše pražského obchodního centra Šestka se konal už po desáté. Na střešní parkoviště s výhledem na Ruzyni dorazily stovky automobilových veteránů a každý byl něčím výjimečný....
Po úspěšných dvou generacích kompaktního vozu Ignis přišla v roce 2016 generace třetí. Koncepcí je Ignis malé auto, velikostí (na délku měří jen 3 700 mm) odpovídá třeba Škodě Citigo či Fiatu 500....
Dlouho šlo o nejlevnější auto v Česku. Hyundai i10 stál v roce 2010 jen 139 900 Kč, v 2022 259 000 korun. Teď ho koupíte za stále velmi zajímavou cenu 309 900 Kč, ale zbývá už jen pár desítek...
Jeho stroj nebyl jediný, který se hlásil k prvenství, ale Gottlieb Daimler na motorku získal patent. Stalo se před 140 lety, 29. srpna 1885, píše magazín Víkend DNES.
Autodrom Most tradičně hostí poslední srpnový víkend mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. Společně s trucky se pojede série Nascar Whelen Euro Series. Na akci lákala ve čtvrteční...
Řada motoristů je přesvědčena, že jakmile v rámci silniční kontroly nadýchají, tak je automaticky čeká i odběr krve, který by měl policií naměřené hodnoty potvrdit. Jenže zákon je nastaven úplně...
