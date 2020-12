Evropské plány mimo realitu: miliony elektroaut, ale nabíjet je není kde

Brusel se chystá předložit opatření, která se mají vypořádat se čtvrtinou emisí skleníkových plynů z dopravy.

„Cíle EU být do roku 2050 klimaticky neutrální nelze dosáhnout bez zavedení ambiciózních opatření na snížení závislosti dopravy na fosilních palivech,“ stojí v dokumentu. K tomu, aby EU svých klimatických závazků dosáhla, bude třeba „nejméně 30 milionů vozů bez emisí do roku 2030,“ uvádí se dále.

„Komise také zdůraznila význam elektrických vozidel tím, že od roku 2026 se za „udržitelnou“ investici budou považovat pouze automobily, které nemají žádné emise CO 2 ,“ uvádí magazín Autoweek.



To by znamenalo ohromný pokrok ve srovnání s 1,8 milionu elektrických a hybridních vozů, které byly v Evropě podle neziskové organizace ICCT registrovány na konci minulého roku. Za celý loňský rok se v EU prodalo 15,3 milionu nových osobních aut.

Podle asociace výrobců automobilů ACEA se po evropských silnicích aktuálně pohybuje přibližně 313 milionů osobních aut. To znamená, že Brusel chce naplánovat obměnu desetiny vozového parku Evropanů za deset let. Průměrný věk aut registrovaných v Evropě je nyní asi jedenáct let, průměrné stáří aut v Česku je 15 let.

Rozmach elektrických aut brzdí jejich vysoká cena, kterou se některé země snaží kompenzovat dotacemi. Otazník také visí nad dostatečnou kapacitou výroby akumulátorů pro tak obrovské množství elektromobilů. Právě dostupnost trakčních baterií je aktuálně velkým problémem výrobců aut. „Potřebují dodávky kovů jako jsou kobalt a lithium, které se v současnosti do EU dovážejí. Evropská komise se ovšem domnívá, že se Evropa může do roku 2025 stát téměř zcela soběstačnou v produkci lithia. Komise rovněž uvedla, že Evropa by mohla do roku 2025 vyrábět dostatek akumulátorů k napájení rychle rostoucí flotily elektricky poháněných vozidel aniž by se musela spoléhat na dovážené články,“ píše Autoweek.

Některé unijní země, například Francie či Slovinsko, už stanovily datum, po němž se v nich nebudou prodávat nová auta s pohonem na fosilní paliva. Stejný plán v uplynulých týdnech oznámila Velká Británie (čtěte zde). Právě v Británii už také počítají, jak by měla obměna vozového parku probíhat. „Do roku 2050 chce být uhlíkově neutrální, a tak má už pro rok 2030 cíl snížit úroveň emisí CO 2 z roku 1990 o 68 procent,“ píše magazín Autoforum.

Britové už spočítali, že pro dosažení tohoto cíle bude nutné, aby se obměnilo 46 procent britského vozového parku na elektromobily. To znamená 16 milionů elektroaut.

Dnes je v Británii něco přes 200 tisíc aut do zásuvky. „V letošním roce se jim pak nebývale prodejně daří díky všemožným podporám a dotacím, prodalo se jich ale za 11 měsíců jen 86 291. Kdyby se mělo za dalších 9 let prodat 16 milionů elektromobilů, znamená to 1,78 milionu prodaných elektrických aut ročně, 148 tisíc měsíčně. Letos se ale v Británii prodalo 1,5 milionu aut celkem a za listopad jich bylo necelých 114 tisíc (z toho 9,1 % na elektřinu),“ vypočítává Autoforum.

Prodej vozů s nižšími emisemi stoupá a zvýšil se i během pandemie covidu-19. Hlasy z automobilového odvětví nicméně opakovaně varují, že prodej „čistých aut“ může zbrzdit nedostatečná infrastruktura.



Dokument, na nějž Reuters odkazuje, uvádí, že Evropa bude v roce 2030 potřebovat tři miliony dobíjecích stanic a jeden tisíc vodíkových čerpacích stanic. Nyní má Evropa kolem 200 000 dobíjecích míst. Brusel podle dokumentu příští rok představí plán ohledně zavádění těchto zařízení a jeho financování.

Také Británie, která Evropskou unii opouští, si kromě absurdních plánů na prodej elektroaut bude muset poradit s nedostatečnou infrastrukturou. Britské sdružení výrobců a obchodníků s auty SMMT vyzvalo v reakci na plánovaný nucený přechod na elektrickou trakci vládu, aby nejprve vytvořila dlouhodobý plán podpory nákupu bateriových aut a také dala závazné cíle rozvoje nabíjecí infrastruktury. Podle analýzy SMMT bude jen do ní nutné investovat téměř 19 miliard eur, aby splňovala potřeby masové elektromobility na britských ostrovech. Z aktuálních 19 314 nabíjecích míst je třeba se do konce dekády dostat na 1,7 milionu a do roku 2035 na 2,8 milionu. To znamená 507 nových nabíjecích míst zřizovaných každý den v následujících 15 letech.

Evropská unie se chystá příští rok navrhnout přísnější standardy ohledně emisí oxidu uhličitého pro osobní vozy a dodávky od roku 2025, stojí v dokumentu, podle nějž by se mohla tato opatření případně rozšířit i na autobusy (o připravované normě Euro 7 čtěte zde).



Do roku 2030 má Brusel v plánu zdvojnásobit a do roku 2050 ztrojnásobit vysokorychlostní železniční dopravu. Do roku 2035 mají být podle dokumenty pro trh připraveny lodě a letadla bez emisí.