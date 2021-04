Motory zachráněny nejsou. Ekonorma Euro 7 stále hrozí průšvihem pro všechny

Ačkoliv začátkem dubna došlo podle neoficiálních informací ke zmírnění původních návrhů (analýzu čtěte zde), požadavky zůstávají podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla nadále velmi přísné. Návrhy předpokládají velmi nízké emisní limity, které by měly být zároveň dosaženy za mnohem přísnějších podmínek měření v reálném provozu.



Sdružení automobilového průmyslu vidí v návrzích stále velká rizika. Apeluje proto na to, aby Evropská komise rozhodovala na základě opravdu pečlivého vyhodnocení přínosů této nové legislativy pro kvalitu ovzduší, reálné situace v odvětví s ohledem technologické možnosti, proveditelnost změn i na důležitost automobilového průmyslu pro celé evropské hospodářství.



Zpomalení obměny

Podstatných výsledků by tak mohlo být dosaženo podporou obměny vozového parku bez drastických zásahů jdoucích proti reálným možnostem jednotlivých firem i spotřebitelů.

„Pakliže by EU svým nařízením od roku 2025 de facto zakázala prodej nových automobilů se spalovacími motory, lze očekávat, že trh se zachová přesně opačně, než je kýžený efekt. Největší riziko existuje pro malé vozy ve třídě A0, kde reálně hrozí ukončení jejich prodeje v EU, což způsobí, že se vozidla stanou nedostupná pro určitou skupinu lidí (čtěte zde),“ podotkl Petzl.

Řada uživatelů tak spíše prodlouží používání svých stávajících vozidel se spalovacím motorem, než by vydali vysoké částky za technologie, které nemusí vnímat jako plnohodnotnou náhradu.

„Musíme si uvědomit, že například pro elektromobilitu zatím nebude v řadě zemí vybudována dostatečně robustní infrastruktura. Elektromobily jsou navíc zatím v porovnání s klasickými vozy dražší a pro většinu lidí nedostupné. V důsledku by tak po evropských silnicích mohla déle jezdit stále starší – a tedy méně ekologická – vozidla,“ uvedl Petzl.

„Automobilový průmysl je pod obrovským tlakem regulací a technologického vývoje, zároveň jsou firmy vlivem pandemie koronaviru výrazně oslabené, ať již propadem poptávky či výpadky v dodavatelském řetězci. Jakkoliv autoprůmysl bere svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí vážně, případné drastické zpřísňování podmínek v tak krátké době je pro evropské páteřní průmyslové odvětví nerealistické,“ říká Zdeněk Petzl.

Současné limity v rámci Euro 6 pro spotřebu paliva, respektive emise CO 2 , již dnes podle něj výrazně zasahují do nabídky automobilek a znamenaly ukončení výroby některých modelů. Podstatných výsledků by podle výrobců mohlo být dosaženo podporou obměny vozového parku bez drastických zásahů jdoucích proti reálným možnostem jednotlivých firem i spotřebitelů.

Další cesty

„K dosažení klimaticky neutrální mobility je třeba vzít v úvahu také ostatní možná řešení. Vedle elektromobility také syntetická paliva pro stávající spalovací motory a dále pracovat na jejich vylepšování. Nevytlačovat je nepřímo novou normou z trhu,“ dodal reprezentant Bosch v ČR Milan Šlachta.



Připravované normy Euro 7 nejenže zpřísňují současné limity a rozšiřují seznam sledovaných škodlivin, ale do hry vstupují rovněž přísnější metody či dokonce sjednocení limitů pro měření v laboratořích i v reálném provozu.

První návrhy také například počítaly se zařazením extrémních hraničních podmínek testování v rámci mnoha jízdních podmínek, tedy i při tzv. studeném startu, jízdě do kopce s přívěsem, za velmi nízkých teplot a podobně. Všechny tyto aspekty by pak prakticky vylučovaly spalovací motory z dalšího možného využití.

„Pro výrobce to vše pochopitelně znamená nutnost dalšího vývoje spalovacího motoru. (...) Zároveň s tím existuje potřeba v co nejširší míře využívat rekuperaci energie pro zlepšení energetické bilance dopravního prostředku. V praxi to přinese další elektrifikaci pohonů u všech kategorií vozidel, nelze však opomenout ani využití nových perspektivních a relativně čistých paliv, například rozšíření využití LNG nebo jiných, synteticky vyráběných uhlovodíkových paliv,“ dodal Luboš Trnka ze společnosti TÜV SÜD.