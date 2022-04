Ekologové: Nesnižujte daně za benzín, zaveďte clo a právo na práci doma

Snížení daně z pohonných hmot pro řidiče bude evropské daňové poplatníky stát téměř 9 miliard eur, zjistila nová analýza skupiny Transport & Environment (T&E). Podle ní nejbohatší motoristé dostanou v průměru osmkrát více veřejných peněz než nejchudší. Vlády by podle ní měly místo toho zavést dovozní clo na ruskou ropu, aby získaly příjmy na peněžní podporu domácností s nízkými příjmy a zvýšily energetickou bezpečnost Evropy.

Griffin Carpenter, analytik automobilového průmyslu ve společnosti T&E, řekl: “Vlády EU tvrdí, že stojí na straně Ukrajiny, ale místo aby ruskou ropu zdanily, dotují ji 9 miliardami eur z peněz daňových poplatníků. Existují lepší způsoby, jak mohou vlády lidem pomoci. Mohli bychom hned teď zavést clo nebo daň na dovoz ruské ropy. Místo dotování bohatých řidičů aut, by se peněžní podpora mohla spravedlivěji rozdělit rodinám, které ji skutečně potřebují.”

Zpráva uvádí, že 10 % nejbohatších řidičů dostane v průměru osmkrát vyšší slevu na dani z pohonných hmot než ti nejchudší, protože spotřebují mnohem více pohonných hmot. Bohatší motoristé jezdí více, často sami a s většími, více znečišťujícími vozidly. Například snížení spotřební daně na pohonné hmoty o 15 centů během šesti měsíců sníží účet řidiče BMW X5 o 300 EUR, zatímco řidiče Citroënu C3 o 85 EUR. Zatímco lidé, kteří jezdí veřejnou dopravou, nedostanou nic.

Země EU by letos získaly 27 miliard eur z dovozního cla na ruskou ropu ve výši 25 dolarů za barel, uvádí se naopak v analýze. Zpráva odvážně tvrdí, že “ruský ropný průmysl by musel náklady absorbovat, protože v krátkodobém horizontu nemá alternativu k prodeji na evropském trhu”.

Studie rovněž uvádí, že dosud nebyla přijata žádná opatření ke snížení poptávky po ropě v Evropě. Vlády se soustředí pouze na snižování daní z pohonných hmot. Zpráva IEA zveřejněná minulý týden uvádí, že pokud všechny vyspělé ekonomiky přijmou 10 mimořádných opatření, mohou rychle snížit celosvětovou poptávku po ropě o 2,7 milionu barelů denně, což odpovídá poptávce po ropě všech automobilů v Číně.

Griffin Carpenter dodal: “Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout vysokým cenám ropy, je umožnit lidem, aby jezdili méně. Vlády by měly uzákonit právo na práci doma a dočasně snížit ceny jízdného ve veřejné dopravě. Pokud chtějí vlády pomoci domácnostem s nízkými příjmy, měly by snížit daně z příjmu, zvýšit příspěvky na mobilitu nebo jednoduše vydat peněžní šeky těm, kteří to potřebují.”

Studie ale zcela opomíjí fakt, že vysoké ceny benzinu a nafty nepostihují jen soukromé řidiče motorových vozidel, ale rovněž dopravce a tím pádem celý sektor hospodářství, čímž dochází ke zvyšování všech cen. Nafta nezdražila jen řidiči zmíněného BMW X5, ale i majiteli zemědělského traktoru nebo společnosti provozující dopravu surovin, potravin a dalšího zboží. Těm uzákonění práce z domova a snížení cen v MHD nepomůže.

Martin Šidlák