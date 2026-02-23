Ekologie vocamcaď pocamcaď. Klimaaktivismus mladé neopustil, ale auto chtějí

Premium

Fotogalerie 12

Průzkumem prezentovaná data naznačují u mladých rostoucí kognitivní disonanci. Generace Z sice stále deklaruje zájem o udržitelnost, ale v praxi dávají přednost individuálnímu komfortu. | foto: ČTK

Radomír Dohnal
Lepili se k asfaltu, blokovali křižovatky. Dnes skládají řidičské zkoušky a těší se na své první auto. Mladí Němci, kteří ještě nedávno udávali tón ekoprotestům, přehodnocují priority. Klimatické změny pro ně neztratily náboj, cítí se zavázáni k udržitelnosti. Ale vlastní pohodlí je pro ně už přednější.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Někdejší francouzský premiér Georges Clemenceau se kdysi nechal slyšet: „Mému synovi je dvaadvacet let. Pokud by se ve dvaadvaceti nestal komunistou, zapřel bych ho. Ale jestli jím bude ještě ve třiceti, udělám to.“ Tím citátem z počátku minulého století podbarvujeme úvod průzkumu, na němž se letos podílela Nadace ADAC, Institut SINUS a Univerzita Essen-Duisburg.

Cílem průzkumu byli lidé ve věku šestnáct až sedmadvacet let žijící v Německu. A předmětem zájmu zvědavých výzkumníků byly nároky mladých na mobilitu, dopravu. Ovšem ve vztahu k otázkám, které se ještě před pár lety zdály být pro mladé občany naprosto zásadní. V krátkosti: padaly dotazy, jak se mladí staví k mobilitě v době klimatických změn a jaká jsou jejich další očekávání ohledně vlastní mobility.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Auta za stovky milionů vyrazila na zamrzlé jezero

Nejčtenější

Je jich jen padesát a dva z nich v Česku. Mercedes za 11 milionů zdobí zlato

Mercedes-Maybach V12 Edition

Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...

Tatrovka ve slevě. Za aerodynamickou legendu 77a chtějí už jen 20,5 milionu

Tatra 77a (1935)

Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o...

Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší než Harley

Indian Chief Vintage

S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném...

Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe

KdF 60L

Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...

Trump vyhrál válku s protivným tlačítkem v autech. Amerika ho právě vypnula

Premium
Systém start-stop

Rádi ho mají snad jen lovci emisí v zákulisí automobilek, kteří jsou šťastni za každý gram CO₂, který mohou odečíst. Všichni ostatní stop-start systém pravděpodobně nesnášejí. Americký...

Ekologie vocamcaď pocamcaď. Klimaaktivismus mladé neopustil, ale auto chtějí

Premium
Průzkumem prezentovaná data naznačují u mladých rostoucí kognitivní disonanci....

Lepili se k asfaltu, blokovali křižovatky. Dnes skládají řidičské zkoušky a těší se na své první auto. Mladí Němci, kteří ještě nedávno udávali tón ekoprotestům, přehodnocují priority. Klimatické...

23. února 2026

Tuningová šílenost roku je z Česka. Sovětská fosilie pro kavárenské povaleče

UAZ SGR Buchanka

Slušela by víc Agátě Hanychové, nebo Kateřině Konečné? Legendární Buchanka je neuvěřitelná automobilová fosilie. Česká firma AMC upravila prehistorickou dodávku UAZ 2206, která pamatuje ještě...

23. února 2026

Design koncernu VW ohlídá velký sympaťák. Andy už dostal první úkoly

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Obrovský sympaťák, talentovaný tvůrce, nadšený motorista, věrný Volkswagenář Andreas Mindt ke své pozici šéfdesignéra značky Volkswagen přibírá nové úkoly. Ujme se vedení designového směřování celé...

22. února 2026

Tatrovka ve slevě. Za aerodynamickou legendu 77a chtějí už jen 20,5 milionu

Tatra 77a (1935)

Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o...

21. února 2026

ANALÝZA: VW v krizi? Když jde o odměny, umí vedení automobilky zázraky

Premium
Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

V účetnictví Volkswagenu se náhle objevilo šest miliard eur, všiml si magazín Focus. Německý koncern je v hluboké krizi, snaží se restrukturalizovat, zbavovat zaměstnanců, nově chystá další kolo...

20. února 2026

Jak ušetřit na povinném ručení? Nebourejte a srovnávejte

Příklad nehody, u které cena opravy přesáhla 200 tisíc korun.

Na máloco si motoristé neustále stěžují tak jako na ceny povinného ručení. Ty neustále rostou a do budoucna tomu nebude jinak. A tak je dobré si připomenout, co může za neustálé zdražování pojistek a...

20. února 2026

Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe

KdF 60L

Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...

19. února 2026

Trump vyhrál válku s protivným tlačítkem v autech. Amerika ho právě vypnula

Premium
Systém start-stop

Rádi ho mají snad jen lovci emisí v zákulisí automobilek, kteří jsou šťastni za každý gram CO₂, který mohou odečíst. Všichni ostatní stop-start systém pravděpodobně nesnášejí. Americký...

19. února 2026

Brusel chce zachránit autoprůmysl. Dotace jen na elektroauta z evropských dílů

Valeo Rakovník

Evropská komise chce podmínit poskytování státních subvencí na elektromobily v Evropské unii tím, že minimálně 70 procent součástek bude pocházet z EU. Informoval o tom list Financial Times s...

19. února 2026

HEJ H0LKY, T0E MACEK. Nebo ve fotoduelu značek osloví MAR AD0NA a HUR V1NEK?

Registrační značka na přání – šesté kolo

Už deset let mohou čeští motoristé své automobily, motocykly a klidně i přívěsné vozíky opatřovat speciálními registračními značkami s vlastní kombinací znaků. Jejich obsah je občas vtipný, někdy...

18. února 2026

Stellantis vrací do hry diesely, u Opelu Astra to bude nejlevnější motorizace

Opel zase vsadil na světla. Modernizovaná Astra má svítící logo a linky, které...

Zatímco budoucnost plnou elektromobilů ohlašovaly automobilky s velkou parádou, návrat dieselových motorů do nabídky je tichý. Ale diesel rozhodně není mrtvý, jak ukazuje příklad koncernu Stellantis.

18. února 2026

Evropské baterie na dně. Výroba srdce elektroaut vázne, neobejde se bez Číňanů

Premium
V laboratořích v Salzgitteru probíhá testování, vývoj a pilotní výroba článků....

Výrobce lithiových článků ACC, navázaný na Stellantis a Mercedes-Benz, odpískal stavbu dvou továren v Německu a Itálii. Průšvih? Jen špička ledovce. Evropské projekty se nedaří rozjet. A hlavně jsou...

17. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.