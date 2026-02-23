Někdejší francouzský premiér Georges Clemenceau se kdysi nechal slyšet: „Mému synovi je dvaadvacet let. Pokud by se ve dvaadvaceti nestal komunistou, zapřel bych ho. Ale jestli jím bude ještě ve třiceti, udělám to.“ Tím citátem z počátku minulého století podbarvujeme úvod průzkumu, na němž se letos podílela Nadace ADAC, Institut SINUS a Univerzita Essen-Duisburg.
Cílem průzkumu byli lidé ve věku šestnáct až sedmadvacet let žijící v Německu. A předmětem zájmu zvědavých výzkumníků byly nároky mladých na mobilitu, dopravu. Ovšem ve vztahu k otázkám, které se ještě před pár lety zdály být pro mladé občany naprosto zásadní. V krátkosti: padaly dotazy, jak se mladí staví k mobilitě v době klimatických změn a jaká jsou jejich další očekávání ohledně vlastní mobility.