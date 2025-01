EU diskutuje o budoucnosti autoprůmyslu. Vondra kritizuje pozvání Číňanů

Eurokokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas byl zároveň pověřen vypracováním akčního plánu pro odvětví automobilového průmyslu, který by měl být zveřejněn 5. března. Zástupci české vládní strany ODS dialog již předem kritizovali, podle nich se ho neúčastní klíčoví zástupci sektoru.

Na záběrech z jednacího sálu, které Komise zveřejnila, byli vedle von der Leynové vidět i místopředseda EK pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphane Séjourné, eurokomisař pro klima a čisté hospodářství Wopke Hoekstra a právě eurokomisař pro udržitelnou dopravu a cestovní ruch Apostolos Tzitzikostas.

Alexandr Vondra @AlexandrVondra Ve čtvrtek Komise konečně pořádá dlouho slibovaný "dialog o budoucnosti automotive". To je samo o sobě fajn, ale mám obavy, že formát i složení může způsobit víc problémů než užitku. Na jednu stranu netaktické pozvání pro čínské (Volvo) a americké (Tesla) automobilky a zelenou… https://t.co/LV2SCk1gRr oblíbit odpovědět

„Evropský automobilový průmysl se nachází v klíčovém momentu a my si uvědomujeme výzvy, kterým čelí. Proto jednáme rychle, abychom je řešili,“ uvedla von der Leyenová. „Základní otázkou, na kterou musíme společně odpovědět, je to, co nám stále chybí k tomu, abychom uvolnili inovační sílu našich společností a zajistili robustní a udržitelný automobilový sektor,“ dodala.

Výsledkem dialogu podle ní bude komplexní akční plán představený 5. března. Tento plán „vytyčí jasný směr, který zajistí, že náš průmysl bude v Evropě prosperovat a úspěšně konkurovat na globální scéně,“ doplnila šéfka Komise.

„Ve čtvrtek Komise konečně pořádá dlouho slibovaný dialog o budoucnosti automotive. To je samo o sobě fajn, ale mám obavy, že formát i složení může způsobit víc problémů než užitku,“ napsal na Twitteru český europoslanec Alexandr Vondra (ODS) z Frakce konzervativců a reformistů (ECR).

„Na jednu stranu netaktické pozvání pro čínské (Volvo) a americké (Tesla) automobilky a zelenou radikální neziskovku, na druhou stranu chybí někteří významní hráči. Dominují Francouzi a Němci. Vypadá to spíš jako PR stunt před německými volbami než vážně míněný pokus o záchranu automotive v Evropě. Snad budeme pozitivně překvapení,“ dodal.

Automobilový průmysl v Evropě se v poslední době potýká mimo jiné se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a nečekaně slabým zájmem lidí o elektromobily. Čelí také hrozbě, že administrativa nového amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA.

Kompas konkurenceschopnosti

Ursula von der Leyen tiskové konferenci k tzv. „Kompasu konkurenceschopnosti“ konaném den před jednáním (29. ledna) k problematice pokut za překročení emisních limitů a odpověděla takto: „V systému musí být spravedlnost, protože někteří již investovali a byli úspěšní při plnění cílů, ale také flexibility a pragmatismu potřebného k řešení složitého problému,“ cituje šéfku komise magazín Quattroruote.

Ta zároveň zopakovala, že na plánech Green Dealu se nic nemění: „Existuje mnoho dobrých důvodů, proč bojovat proti změně klimatu, chránit přírodu, pracovat na oběhovém hospodářství,“ uvedla von der Leyenová. „A chci znovu zdůraznit, že Evropa udržuje absolutně nezbytný kurz k cílům Evropské zelené dohody (Green Deal), tedy klimatické neutralitě do roku 2050 a minus 55 % (emisí CO 2 ) do roku 2030,“ dodala. „Musíme být také flexibilní a pragmatičtí, a když se objeví nové prvky, musíme být schopni se přizpůsobit... Jak bylo řečeno, držíme se kurzu, cíle zůstávají, ale musíme jít rychle a zjednodušit. Musíme omezit byrokracii.“

Předsedkyně Komise chce „zajistit, aby budoucnost automobilu zůstala pevně zakořeněna v Evropě“.

„Kompas konkurenceschopnosti převádí doporučení Draghiho zprávy (“překlenutí mezery v inovacích, urychlení dekorbanizace, snížení energetické závislosti“) do cestovní mapy,“ píšou Quattroruote.

„Takže, teď máme plán. Máme politickou vůli. Na čem záleží, je rychlost a jednota. Svět na nás nečeká. Všechny členské státy se na tom shodují. Pojďme tedy tento konsensus proměnit v činy,“ apeluje von der Leyenová.

„Mobilita a technologická neutralita jsou nezbytné pro konkurenceschopnost. Proto budeme diskutovat o inovacích, technologiích, přechodu, dekarbonizaci, přístupu k výrobním faktorům, bezpečnosti dodávek, dovednostech, globálním obchodu, zjednodušení předpisů. Dále se budeme bavit o investicích do dobíjecích sítí a podpoře elektromobility,“ uvádí se v Kompasu konkurenceschopnosti.

Píše také, že „normy CO 2 poskytují dlouhodobou jistotu pro nasměrování nezbytných investic“, a dialog poslouží k identifikaci „okamžitých řešení k ochraně investiční kapacity“ výrobců a zároveň zkoumá možné nástroje pro „flexibilitu k zajištění konkurenceschopnosti sektoru, aniž by se snížily ambice cílů pro rok 2025“.

Dialog proto bude muset vypracovat návrhy, které povedou k „akčnímu plánu EU pro automobilový průmysl“, který rovněž zahrnuje „ambiciózní iniciativy pro nabídku a poptávku“, včetně opatření, „aby byla vozidla šetrnější k životnímu prostředí“. Souběžně s tím „Komise předloží investiční plán udržitelné dopravy s dodatečnými opatřeními pro snížení rizik investic potřebných k rychlému rozšíření dobíjecí infrastruktury a výroby a distribuce obnovitelných a nízkouhlíkových paliv“.