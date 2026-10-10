Čínské ministerstvo obchodu již předtím oznámilo, že obě strany dosáhly „porozumění“ ohledně obchodu s hybridními vozy.
„Dospěli jsme ke společnému postoji ohledně omezení čínského vývozu hybridních a plug-in hybridních vozů do EU. To otevírá cestu ke snížení čínského exportu o více než polovinu,“ řekl Šefčovič. Dodal, že během příštích čtyř let by se měl tento export snížit o několik milionů vozů. Neposkytl však informace o konkrétních opatřeních, která by měla takový pokles exportu zajistit.
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Německý Svaz automobilového průmyslu (VDA) označil dohodu za pozitivní signál. Nicméně dodal, že zatím nelze říci, zda pomůže řešit nepoctivou hospodářskou soutěž v odvětví. „VDA vítá veškerý pokrok, který pomáhá snižovat obchodní napětí a vytvářet spolehlivé podnikatelské prostředí. Konečné vyhodnocení těchto dohod však bude možné teprve tehdy, až budou známy konkrétní podrobnosti, rámcové podmínky a důsledky pro automobilový průmysl,“ uvedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová.
Podobně se vyjádřilo také Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). „ACEA vítá oznámení Evropské komise a Číny o předběžné dohodě k řešení zásadních obchodních nerovnováh. Ačkoli čekáme na analýzu podrobností dohody, je toto oznámení pozitivním krokem ke zmírnění obchodního napětí,“ uvedlo. Sdružení upozornilo, že podíl čínských značek na celkovém prodeji hybridních vozů v Evropě v poslední době výrazně vzrostl, což podle něj evropský automobilový trh destabilizuje.
Obě strany se podle čínského ministerstva obchodu rovněž dohodly na posílení dialogu o vývozních omezeních. Shodly se také na tom, že obchod s hybridními vozy musí být v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Dohoda je podle ministerstva výsledkem intenzivních jednání.
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Čína a EU také budou pokračovat v jednáních o cenových závazcích výrobců aut a dalších postupech souvisejících s unijním vyšetřováním čínských elektromobilů kvůli podezření na nedovolené subvencování. Cenové závazky by mohly být alternativou k unijním clům, pokud by čínští výrobci přistoupili na podmínky, které by řešily obavy EU z narušování hospodářské soutěže.
Peking také uvedl, že je připraven nadále usnadňovat schvalování vývozních licencí pro vzácné zeminy a permanentní magnety určené do EU. Tyto suroviny a materiály jsou důležité pro řadu průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, elektroniky a výroby technologií pro energetickou transformaci. Obě strany podle čínského ministerstva potvrdily potřebu posílit vzájemný dialog o vývozních kontrolách.
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Šefčovič odcestoval do Pekingu s tím, že je zásadní, aby jednání přinesla hmatatelné výsledky při obnovení rovnováhy v obchodu mezi Čínou a EU. Jednání označil za vyvrcholení tříměsíční intenzivní práce. Obchodní napětí mezi oběma stranami v posledních měsících narůstalo a obě strany ukládaly nebo zvažovaly omezení dovozu zboží druhé strany, upozornila agentura AP.
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Evropa chce víc vyvážet do Číny
EU požádala Čínu o dobrovolné omezení vývozu hybridních vozů v září. Brusel požaduje, aby podíl čínského exportu na trhu s hybridními vozy v EU činil maximálně zhruba 15 procent. V současnosti je tento podíl více než třetinový.
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Rostoucí dovoz hybridních automobilů z Číny prohlubuje problémy evropských automobilek, které jsou teď nuceny snižovat náklady a propouštět. Pokud Čína automobilový export neomezí, bude podle zdrojů čelit ze strany EU vyšším clům.
„Pokud export na náš trh neomezí oni, uděláme to my,“ řekl v září pro Financial Times nejmenovaný činitel EU. „Je to o zastavení deindustrializace. Musíme konat,“ dodal.
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Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v projevu o stavu Evropské unie uvedla, že EU využije všechny nástroje, aby snížila svůj obchodní deficit s Čínou. Ten se podle ní dostal na neudržitelnou úroveň.
„Evropská unie bude muset cla na čínský dovoz rozšířit i na hybridní automobily,“ řekl po návštěvě centrály automobilového koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu v polovině září německý vicekancléř a ministr financí Lars Klingbeil. Čínské dotace na výrobu těchto aut podle něj ohrožují Volkswagen i další německé automobilky.
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„Jsem pro to, abychom se postavili proti nekalým obchodním praktikám a aby Německo vůči zemím, které ohrožují náš průmysl, zaujalo jinou úroveň sebevědomí a rozhodnosti,“ uvedl Klingbeil. Dodal, že dohodnutá restrukturalizační opatření ve Volkswagenu jsou teprve začátkem nynější transformace.
Klingbeil si myslí, že EU bude muset zpřísnit pravidla pro podíl místní produkce a zavést cla na plug-in hybridní automobily vyrobené v Číně.
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Evropská komise v současnosti vyhodnocuje svůj obchodní deficit s Čínou. Průmysl požaduje rozšíření cel na elektromobily vyrobené v Číně také na plug-in hybridy a vytvoření pravidel typu ‚Made in Europe‘, která by zvýhodňovala či vyžadovala evropský původ výroby nebo určitý podíl evropských komponent.
Evropský automobilový průmysl se v poslední době potýká s řadou problémů. Kromě rostoucí čínské konkurence mezi ně patří také vysoké výrobní náklady, nadbytečné kapacity či americká cla.
Pokud by Čína na omezení nepřistoupila, EU zvažuje vyšší cla. Důvodem je mimo jiné prudký nárůst dovozu čínských hybridů. Na čistě elektrické automobily už EU v roce 2024 zavedla antisubvenční cla až 45 procent, zatímco na hybridní vozy se vztahuje pouze desetiprocentní clo.
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Výsledkem je více než desetinásobný nárůst dovozu čínských hybridů, který do letošního července dosáhl zhruba 50 000 vozů.
Evropská unie požádala Čínu o omezení vývozu také u řady dalších produktů, včetně chemikálií. EU současně tlačí na Čínu, aby více dovážela evropské výrobky, čímž by se částečně řešil obchodní deficit, který má EU vůči Číně.
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