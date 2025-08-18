Kolik elektřiny se ztratí při nabíjení elektromobilu? Změřili jsme to

Nabíjení na 300kW stanici E.ON

Václav Nývlt
Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do akumulátoru? Za pomoci Škody Elroq jsme to změřili. Výsledky možná překvapí.

Prakticky žádné elektrické zařízení, snad s výjimkou odporového topného tělesa, nepracuje se stoprocentní účinností.

Pro příklad sáhněme k počítačovým napájecím zdrojům. Běžně mívaly účinnost i 60–70 procent, což znamená, že 30–40 procent energie, které do nich doteklo ze zásuvky, v něm zmizelo a nebylo k dispozici na výstupu. S tlakem na ekologičnost se zavedly certifikace „80 Plus“, značící nadstandardní efektivitu. Dnes je standardem úroveň „Bronze“, která značí efektivitu nad 85 procent, a tedy ztráty do 15 procent, ty nejdražší a nejúspornější zdroje mají efektivitu nad 94 procent.

Kolem účinnosti nabíjení elektromobilů koluje po internetu a sociálních sítích spousta protichůdných informací, často nesmyslných. Vzali jsme proto Škodu Elroq s vybitým akumulátorem a pustili se do nabíjení a měření.

Nejrychleji se Elroq umí ze střídavého proudu dobíjet výkonem 11 kW, což odpovídá 3 fázím při proudu 16 A. Je to režim, při kterém za 2 hodiny nabíjení získáte dojezd zhruba 130 kilometrů.

Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě.

