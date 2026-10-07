Systém eCall přestane v některých autech fungovat, STK ale i tak projdete

K vypínání sítí dochází postupně v jednotlivých zemích – první státy zahájily tento proces již 1. ledna 2026, zatímco ve většině Evropy proběhne později. Mobilní operátoři v Česku mají od Českého telekomunikačního úřadu uloženu povinnost provozovat sítě 2G minimálně do konce června 2028, pak mohou provoz ukončit a tím přestane fungovat eCall běžící na této technologii. U některých automobilek na těchto starších sítích fungují i některé jejich aplikace spojené s vozem.
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Kolika vozů se to týká, je obtížné určit, protože v některých vozech už systém běží na jiné síti, u některých jde změnu udělat dodatečně. „V současnosti jsou některé starší systémy eCall ve vozech Kia závislé na mobilních sítích 2G a 3G. Pokud operátoři v dané zemi tyto sítě definitivně vypnou, může u dotčených vozidel přestat fungovat automatické i ruční tísňové volání prostřednictvím systému eCall,“ říká mluvčí českého zastoupení Kia Kateřina Vaňková.
„Dodatečný přechod starších vozidel na systém eCall nové generace nelze zajistit běžnou softwarovou aktualizací v servisu. Přechod na sítě 4G a 5G vyžaduje odpovídající komunikační hardware. Podle aktuálního evropského stanoviska společnosti Kia je sice technická úprava hardwaru u některých vozidel teoreticky možná, regulatorní omezení však neumožňují dodatečné vybavení starších vozidel systémem NG eCall. Kia proto takovou přestavbu v současnosti nenabízí,“ dodává Kateřina Vaňková.
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Škoda Auto již dnes všechny nové modelové řady vybavuje konektivitou založenou na technologii 4G/LTE a dalších pokročilých řešeních. „Zároveň jsme připravili technická opatření pro vybrané starší modely, která umožní pokračování služeb Škoda Connect i po ukončení 2G/3G sítí. Aktualizace bude dostupná buď vzdáleně (over-the-air) nebo prostřednictvím autorizovaných servisních partnerů,“ vysvětluje mluvčí značky Michaela Sklenářová. „U nejstarších vozidel však z důvodu technologických omezení nebude možné zachovat všechny služby. V těchto případech poskytujeme zákazníkům transparentní informace a individuální podporu prostřednictvím naší servisní sítě a zákaznické péče.“
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U nejstarších vozů Škoda s tímto systémem neexistuje dostupné řešení, u těch novějších si musí zákazník zakoupit si licenci Private eCall ve Škoda Connect Shopu, což stojí 14 eur na 10 let, a navštívit servisního partnera, který zajistí aktivaci služby. Po provedení těchto kroků zůstane funkce nouzového volání plně funkční i po ukončení 2G/3G sítí. „I bez aktivace služby Private eCall zůstává vozidlo plně v souladu se všemi platnými legislativními požadavky. Vozidlo lze nadále používat bez jakýchkoli omezení, avšak funkce nouzového volání nebude aktivní,“ upozorňuje Michaela Sklenářová.
Problémy na STK?
Objevily se informace, že vozidlo s takto nefunkčním systémem ale může mít problémy na technické kontrole STK. Ministerstvo dopravy to ale vyvrací: „Systém eCall je v rámci STK zahrnutý pod skupinou kontrolních úkonů č. 7.13, přičemž vyjma kontrolního úkonu 7.13.1.1 „Chybí systém nebo jakákoliv konstrukční část“, který je hodnocen jako vážná závada, jsou všechny ostatní kontrolní úkony spojené s eCall hodnoceny jako závada lehká, tzn. nezpůsobují technickou nezpůsobilost vozidla,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
„Obecně lze tedy uvést, že u vozidla se systémem eCall, které bylo pro provoz schváleno s přenosem dat využívající technologii 2G, nelze k tíži provozovatele zohledňovat nedostupnost technologie (pokrytí 2G), která z hlediska technického stavu vozidla není relevantní. Pokud by tedy skutečně po 30. 06. 2028 došlo k vypnutí technologie 2G, nebude to mít dopad na provozování vozidel ve smyslu jejich technické nezpůsobilosti.“
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Nejasné je v tuto chvíli také to, kdy přesně k vypnutí 2G sítí v Česku skutečně dojde. Může to být dříve, ale také později. Mobilní operátoři mají sice povinnost je provozovat jen do konce června 2028, ovšem pokud analýza nepotvrdí „zanedbatelnou poptávku“ po GSM službách v dřívějším termínu. „Za zanedbatelnou poptávku Úřad považuje podíl koncových uživatelů využívajících maloobchodní GSM služby pod 5 % všech koncových uživatelů využívající maloobchodní mobilní služby v České republice. Vzhledem k současnému podílu zákazníků a jeho vývoji však dřívější ukončení provozu sítí 2G na základě tohoto ustanovení Úřad nepředpokládá,“ říká mluvčí ČTU Tereza Meravá.
Dříve tedy k vypnutí sítí nedojde, co ale později? „Po uvedeném termínu je vypnutí sítí 2G již výhradně na komerčním rozhodnutí jednotlivých držitelů přídělů rádiových kmitočtů. Lze také předpokládat, že jednotliví mobilní operátoři budou okamžik vypnutí technologie GSM velmi pečlivě zvažovat a zřejmě i navzájem koordinovat, aby minimalizovali riziko možnosti ztráty těch svých zákazníků, kteří technologii GSM výhradně využívají,“ dodává Tereza Meravá.
„Celé téma, tedy zejména datum vypnutí v síti T-Mobile a jednotlivé potřebné kroky, v tuto chvíli interně diskutujeme a připravujeme,“ dodává mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá. „Termín zatím není stanoven. Sledujeme využití sítě, analyzujeme a definujeme oblasti a nutné kroky pro hladký přechod bez dopadu na naše zákazníky. Zákazníky budeme o všech změnách a krocích informovat včas a poskytneme jim nejen potřebné informace, ale i maximální podporu, aby měli dostatek času se na přechod připravit. Uděláme maximum pro to, aby pro ně byl přechod na modernější sítě co nejjednodušší. Každý operátor si určuje vlastní plán vypnutí nezávisle na ostatních, ke koordinaci nedochází.“