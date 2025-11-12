náhledy
Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme tam ještě před otevřením. Vystavený je tam i koncept Volkswagen ID. Every1.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Teprve od září letošního roku působí na českém trhu čínská značka Lynk & Co. Vystavuje celou řadu modelů, včetně crossoveru 02.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Volkswagen ID. Cross je koncept kompaktního elektrického SUV, který byl poprvé představen v září 2025 na autosalonu IAA v Mnichově.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Volkswagen ID. Cross je předobrazem chystaného sourozence Škody Epiq.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
V expozici Volkswagenu si mohou návštěvníci prohlédnout také kombi ID.7 Tourer a koncept ID. Every1.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Na stánku Volkswagenu jsme dokonce potkali jejího šéfdesignéra Andrease Mindta.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Hyundai Concept THREE je kompaktní koncept, který slouží jako předzvěst budoucího produkčního modelu Ioniq 3.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Hyundai Concept THREE ztělesňuje nový designový jazyk Hyundaie s názvem „Art of Steel“.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz