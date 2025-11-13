|
Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením
Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač
Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...
Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá
Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.
Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii
Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...
Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...
Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu
Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...
V rollsu: jsme hogo fogo, máme řidiče a chceme do sociální sítě miliardářů
Máme řidiče, který nás při klábosení o autech a všem ostatním vozí v rolls-roycu. Víte, že mají majitelé těchto chrámů na kolech svou vlastní sociální síť? Proč je rolls víc než jen obyčejné auto,...
Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže
Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...
Honda s turbem a velký návrat Nortonu. Největší motoveletrh ukázal nové trendy
Silnice už nestačí, zákazníci chtějí kromě asfaltu i do lehčího terénu. A projevuje se to nejen v kategorii cestovních adventure motocyklů, ale i ve světě skútrů. Novinky mezi cesťáky zase směřují k...
Čtvrté světlo na semaforu? Vědci chtějí, aby křižovatky řídila autonomní auta
Semafor je vynález, který nemá čím překvapit. Překopat základy celé silniční civilizace by ovšem mohlo, kdyby se k němu přidalo čtvrté světlo. Nový barevný signál, který by lidské řidiče informoval o...
Toyoty z Kolína už jsou jen hybridní. Výroba výrazně upraveného Ayga X začíná
Toyota rozjela v kolínském závodě výrobu hybridního provedení modelu Aygo X. Je prvním plně hybridním automobilem ve třídě minivozů. Kolínský závod se tak připojil ke skupině továren Toyoty, které...
Škoda v Praze představí elektrokombík budoucnosti. V sobotu se bude střídat
Ve čtvrtek 13. listopadu otevře brány veletrh e-SALON. Na jedinečném autosalonu věnovaném primárně elektromobilům Škoda vystaví koncept elektrického kombíku budoucnosti Vision 0, který měl světovou...
Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač
Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...
Designsoutěž iDNES.cz má nového porotce. Světový formát, který navrhl i ferrari
Pro designérskou soutěž iDNES.cz jsme získali hvězdu světového formátu. Do odborné poroty klání „Navrhněte auto budoucnosti“ nově přibyl italský designér Boris Fabris, jehož práci znáte i z našich...
Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku
Stejně jako filmaři oživují klasické trháky, tak mnohé automobilky oprašují své automobilové legendy. Na retro vlně se veze zejména Renault, který po reinterpretacích modelů R5 a R4 oprášil i tvary...