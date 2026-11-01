Nejdražší pohřebáky světa jsou vrcholem přepychu. Mají V12 i elektropohon

Úmrtí královny Alžběty II.Sledovat další díly na iDNES.tv
Kromě běžných černých dodávek existuje plejáda smutečních speciálů, které staví specializované karosárny na základě těch nejprestižnějších automobilů světa. Sedmimetrová monstra zejména z Itálie, Německa, Velké Británie a Švédska jsou jakýmisi pojízdnými katedrálami, které mají vyjádřit maximální úctu, respekt a důstojnost vůči zesnulým na jejich poslední cestě.
Jsou to speciálně upravené limuzíny s prodlouženým rozvorem, u nichž moderní materiály umožňují tvůrcům vytvářet složité designové prvky. Výroba pohřebních speciálů na zakázku je složitý konstrukční proces, neboť se nejedná jen o pouhé prodloužení výchozích modelů.