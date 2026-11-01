Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nejdražší pohřebáky světa jsou vrcholem přepychu. Mají V12 i elektropohon

Vladimír Löbl
Památka zesnulých vybízí ke skromnosti a pokoře, svět luxusních pohřebních aut je ale jejich pravým opakem. Věhlasné karosárny staví opulentní kreace – ať už třeba s poctivým V12 pod kapotou, nebo s tichým elektrickým pohonem. Podívejte se na ty nejlepší.

Úmrtí královny Alžběty II.

Sledovat další díly na iDNES.tv

Kromě běžných černých dodávek existuje plejáda smutečních speciálů, které staví specializované karosárny na základě těch nejprestižnějších automobilů světa. Sedmimetrová monstra zejména z Itálie, Německa, Velké Británie a Švédska jsou jakýmisi pojízdnými katedrálami, které mají vyjádřit maximální úctu, respekt a důstojnost vůči zesnulým na jejich poslední cestě.

Biemme Rolls-Royce Phantom
Biemme Rolls-Royce Phantom
Biemme Rolls-Royce Phantom
Biemme Rolls-Royce Phantom
Výroba pohřebních speciálů u britské firmy Wilcox Limousines
102 fotografií

Jsou to speciálně upravené limuzíny s prodlouženým rozvorem, u nichž moderní materiály umožňují tvůrcům vytvářet složité designové prvky. Výroba pohřebních speciálů na zakázku je složitý konstrukční proces, neboť se nejedná jen o pouhé prodloužení výchozích modelů.

Fenomén Karel Gott

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

Korejský kanibal loví v chalupářských vodách. Seltos vzdává hold ruční práci

Kia Seltos

Kia Seltos přijíždí zamíchat kartami v českém SUV rybníku. Vypadá jako malý land rover, pod kapotou má poctivých 180 koní bez elektrických berliček a oproti zvyklostem nabízí i manuál. Konkurent...

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Prague Car Festival 2026

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a...

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Podzimní hra pokračuje

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Velká podzimní soutěž na iDNES.cz má za sebou první týden a stále se do ní lze zapojit. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném...

Reportáž z offroad dráhy: Postavit si lávku je lepší, než couvat 40 kilometrů

VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026

Už podruhé si milovníci cestování v expedičních vozech dali dostaveníčko ve středočeských Milovicích. Na akci VejnyWood Offroad Experience Weekend se sjely náklaďáky, dodávky nejen s pohonem všech...

Nejdražší pohřebáky světa jsou vrcholem přepychu. Mají V12 i elektropohon

Biemme Rolls-Royce Phantom

Památka zesnulých vybízí ke skromnosti a pokoře, svět luxusních pohřebních aut je ale jejich pravým opakem. Věhlasné karosárny staví opulentní kreace – ať už třeba s poctivým V12 pod kapotou, nebo s...

1. listopadu 2026

Škoda jede na vítězné vlně, celý koncern VW je ale v hluboké krizi

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna...

Skupina Škoda Auto za první tři čtvrtletí letošního roku vyrobila 856 400 automobilů, meziročně o 2,3 procenta víc. To hluboce kontrastuje s finanční bilancí celého koncernu Volkswagen. Škoda za...

1. listopadu 2026

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Prague Car Festival 2026

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a...

31. října 2026  13:30

Náhrobek se žulovým mercedesem. Dojemný důkaz bratrské lásky vydrží staletí

Žulová socha Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově Rosedale v Lindenu ve...

Unikátní náhrobek v podobě Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově v New Jersey dokazuje, že motoristická vášeň může přesáhnout i hranice života. Poznejte příběh mladíka, jemuž bratr splnil...

31. října 2026

Finalisté auta roku odhaleni. Letos bez číňanů, spalováků, ale i bez škodovky

Exkluzivně
V průběhu Tannistest nám sem přivezli ještě jednu novinku. ID. Polo GTI je...

Volba evropského Vozu roku 2027 přechází do své ostré fáze. Vedení prestižní mezinárodní poroty oznámilo jména sedmi finalistů. Letos jsou mezi nimi poprvé pouze elektromobily. Zákulisí volby...

30. října 2026  11:30

Chytré hodinky za volantem odvádějí pozornost stejně jako mobil. Hrozí pokuta

ilustrační snímek

Chytré hodinky má dnes skoro každý. Dobré jsou jak pro monitoring některých zdravotních funkci a sport, tak také pro vyřizování zpráv, nebo dokonce hovorů. Ale právě to může být za volantem velký...

30. října 2026

První hybrid se KGM povedl. Frajerský Torres skvěle padne do ruky

KGM Torres Hybrid

Má přísný pohled komiksového hrdiny, ale je to velký sympaťák. KGM Torres je přívětivé SUV, do chytlavého designu balí povedeného společníka pro každodenní automobilová dobrodružství. Nově sází na...

30. října 2026

Nebezpečná romantika. Listí klouže jako led, zimní gumy nepomůžou

BYD Sealion 5 DM-i

Pohled na pestrobarevnou podzimní krajinu a silnice lemované stromy připomíná malebnou pohlednici, jenže pod touto romantickou slupkou se skrývá jedno z nejzrádnějších nebezpečí celé sezóny. Jakmile...

29. října 2026  12:43

Převaha čínských značek už bude příští rok výrazná, říká šéf jedné z nich

Chery Tiggo 7 PHEV

Na český trh vstoupilo Chery před rokem, v říjnu 2025 otevřelo první showroom v Průhonicích na okraji Prahy. Za osm měsíců letoška prodala v tuzemsku přes tisíc aut. Za rok chce značka prodávat...

29. října 2026

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

28. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Volkswagen zvažuje čínský software pro evropské modely, včetně Škody

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Nasazení softwaru, který nyní používá ve svých autech pro čínský trh, zvažuje automobilový koncern Volkswagen také v Evropě, kde by se mohl používat v budoucích vozech značek Volkswagen, Škoda a...

28. října 2026

Nový číňan místo ojetiny? Dobíjecí hybridy rostou na úkor tradičních značek

MG HS 1.5 TGI DCT

Prodej mladých spalovacích a hybridních ojetin u německých značkových dealerů letos klesá, zatímco čínské automobilky rychle posilují, ukázala databáze online tržiště ojetých aut Carvago. Data...

27. října 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.