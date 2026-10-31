V srdci poklidného hřbitova Rosedale v Lindenu ve státě New Jersey stojí monument, nad kterým srdce každého autíčkáře zaplesá, a zároveň ho přepadne určité dojetí. Nejde totiž o obyčejný náhrobek, ale o plnohodnotnou, více než třicetitunovou sochu legendárního Piana s prodlouženým rozvorem, vytesanou z jednoho masivního bloku žuly. Tento netradiční náhrobek je spojením hluboké bratrské lásky a absolutního obdivu k automobilovému inženýrství.
Příběh, který se v průběhu let stal místní legendou a magnetem pro autory populárních průvodců, začíná na počátku 80. let minulého století. Hlavní postavou je čínsko-americký teenager Raymond „Ray“ Tse, který stejně jako mnoho jiných dospívajících kluků miloval auta a nade vše si přál to, že až dospěje a získá řidičský průkaz, bude vlastnit luxusní Mercedes-Benz. Jeho starší bratr David, úspěšný a majetný podnikatel, mu tehdy velkoryse slíbil, že mu auto potom koupí.
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Osud však napsal krutý scénář. Během studijního pobytu v Hongkongu na počátku roku 1981 patnáctiletý Ray nečekaně zemřel. Podle některých zdrojů v důsledku zápalu plic, podle jiných po tragické autonehodě. David nechal bratrovy ostatky převézt do New Jersey, kde žil. Zármutek z náhlé ztráty byl obrovský, avšak David se rozhodl pro neobvyklý krok: slib, který svému bratrovi dal, hodlal dodržet stůj co stůj. A to i přesto, že už ho dělila hranice života a smrti.
Podle staré čínské tradice totiž, pokud někomu něco slíbíte, ale tato osoba zemře dříve, než svůj slib splníte, musíte tento slib po jeho smrti nějakým způsobem splnit. To Davidovi vnuklo nápad umístit vedle hrobu svého bratra žulovou repliku Mercedesu.
Od 66 tun surového kamene k dokonalé iluzi
David Tse nechtěl obyčejný náhrobek. Kontaktoval proto výrobce zakázkových pomníků Koch Monument z Hackensacku. Jeho požadavek zněl neuvěřitelně: vytvořit plnohodnotnou, detailní repliku vozu Mercedes-Benz 240 Diesel s prodlouženým rozvorem z roku 1982 v životní velikosti, vytesanou z kamene.
Celý proces byl technicky i časově náročný. Vše odstartovalo obstaráním masivního bloku modrošedé žuly z lomu ve Vermontu, který v surovém stavu vážil téměř 66 tun. Zkušení sochaři pracovali na detailním tvarování kamene téměř rok a půl. Jako předlohu přitom využili oficiální výrobní výkresy a reálné proporce tehdejšího klasického sedanu.
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Když byla práce dokončena, samotný žulový vůz vážil úctyhodných 32 tun a masivní základní deska, na níž spočívá, přidala dalších 18 tun. Celá záležitost prý tehdy Davida Tse údajně stála 250 000 dolarů. V srpnu 1983 byla instalována před mauzoleem, kde je Ray pohřben. Doprava kolosu z Vermontu na hřbitov v New Jersey vyžadovala speciální logistiku a jeřáby.
Piano vytesané do nejmenších detailů
Kdo hřbitov v Lindenu navštíví, žasne nad precizností, s jakou sochaři přenesli tvary skutečného auta do tvrdého kamene. Na žulovém mercedesu nechybějí viditelné detaily, jako jsou přední světlomety, maska chladiče, stěrače čelního skla, kliky u dveří, tlumič výfuku, zadní světla, víko zavazadlového prostoru či propracované vzorky pneumatik. Chromové lemování kolem masky chladiče, obrysy světel a poklice na kolech byly zvýrazněny jemnými pískovanými liniemi – technikou, kterou znali už staří římští řemeslníci.
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Zajímavostí je, že na autě nenajdeme úplně všechno. Záměrně byly vynechány dva prvky: ikonická trojcípá hvězda na kapotě a boční zrcátka. Majitelé firmy i rodina se obávali vandalismu a krádeží, proto tyto vyčnívající části raději rovnou oželeli, aby památník zůstal po staletí netknutý. Na přední i zadní části vozu však nechybí personalizované poznávací značky nesoucí jasný vzkaz: „RAY TSE“.
Turistická atrakce i tiché místo pro zastavení
Zpočátku šlo o ryze soukromý výraz bratrské bolesti a lásky. Bratr David údajně hrobku navštěvoval každý den po celá desetiletí, dokud sám neodešel na onen svět v dubnu roku 2020 ve věku 67 let. S postupem času se však z tohoto unikátního místa stala vyhledávaná kuriozita.
Památník byl zařazen do řady cestovních průvodců po neobvyklých amerických místech. Přestože hřbitovy obvykle vzbuzují smutek a chmurné myšlenky, žulový Mercedes přiměje návštěvníky žasnout nad lidskou kreativitou.
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Náhrobek ve tvaru vozu Mercedesu 240 Diesel tak dnes neslouží jen jako památka na jednoho předčasně zhasnutý mladý život. Je nadčasovým symbolem toho, že skutečná láska, oddanost a dané slovo mohou překonat nejen vzdálenosti, ale nakonec i samotnou smrt. Symbol Davidovy oddanosti Raymondovi přežije oba sourozence o dlouhá staletí. Je jako časová schránka. Pokud žulový mercedes někdo nezničí, bude tam nejspíš i za tisíc let.