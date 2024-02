Češky, co dokázaly dovézt kachnu do cíle dakarské rally, vyprávějí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Napadlo mě to tak nějak jako náhodou. Je to krásné auto, má letos výročí 75 let od začátku produkce, a když jsem dostala možnost vyrazit na Dakar, byla kachna jasná volba. Od začátku navíc jezdím s citroëny, tak musím jet s kachnou,“ popsala loni na podzim pro iDNES.cz vznik bláznivého nápadu Barbora Holická. Rallyová závodnice tedy začala se sháněním kachny. Nejprv s ní pár týdnů jezdila, aby se skamarádily, a pak hurá na dílnu za dobrou duší českých citroënářů Tomášem Nerudou.

Na dakarskou rally historiků vyrazila se svojí navigátorkou Lucií Engovou, sestrou slavného českého závodníka.

Češky s kachnou byly hvězdami letošního ročníku i díky nepřehlédnutelnému zbarvení svého rallyového speciálu. Je dílem malíře a pop-artového designéra Josefa Rataje.

Čtvrtý ročník doprovodné kategorie Dakaru pro historické vozy se jel stejně jako klasická dakarská rally v Saúdské Arábii. Dne 19. ledna dovezla posádka Holická–Engová kachnu do cíle pětitisícikilometrového závodu, což se nikomu před nimi nepodařilo. Závodu se mohou účastnit modely, které závodily na maratonských rally před rokem 2000. Organizátoři sestavili seznam aut, která se Dakaru Classic mohou účastnit. Citroën 2CV na něm je, ovšem až do letoška nikdy do cíle nedojel.

Na veteránské dálkové rally se závodí jinak než v ostrém „dakaru“ – nejde o rychlost, ale o pravidelnost a přesnost.

Tým DUCKAR, tedy Barbora Holická, šestatřicetiletá závodnice, která má za sebou 46 startů v Mistrovství ČR v rally a je držitelkou prestižní Ceny Elišky Junkové, navigátorka Lucie Engová a mechanik Tomáš Neruda popisují zážitky ze svého dakarského dobrodružství.