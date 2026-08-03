DS N°7 je nejdražším tříválcem na českém trhu. Kamera čte silnici a nastavuje podvozek

DS Automobiles představuje v rámci koncernu Stellantis něco podobného, co Lexus znamená pro Toyotu nebo co je Cupra pro Seat: jde o odvážná gesta, díky nimž zmíněné značky sice nejsou vysloveně prémiové, ale na tuto třídu zespodu skutečně dotírají. Zatímco technický základ sdílejí s velkosériovými typy, výsledný produkt nabízí především vytříbenější atmosféru, kvalitnější materiály, komfort a pochopitelně i osobitý styl.
Nové DS N°7 přebírá štafetu po dosavadní DS 7, která byla dosud nejúspěšnějším modelem značky, a současně navazuje na designový směr liftbacku N°8 (ten je však k mání pouze jako elektromobil a za ceny o 200 tisíc korun vyšší). Na první pohled jde o evoluci, ve skutečnosti však pod známou siluetou najdeme zcela novou techniku.
Místem mezinárodní premiéry se stal golfový resort Terre Blanche v Provence. Automobilka jej nevybrala náhodou. Areál totiž téměř dvacet let patřil Seanu Connerymu a marketéři DS si nemohli odpustit hru se symbolikou Connery – agent 007 – model N°7.
Připravili krátký film, v němž se legendární představitel Jamese Bonda, mladý a v plné síle, opírá o nový vůz před branou svého někdejšího panství. Kvůli autorským právům zůstal určen bohužel jen pro pozvané, atmosféru celé akce však vystihl dokonale.
Pod elegantní a ostře řezanou karoserií DS N°7 pracuje platforma STLA Medium, kterou dobře známe z Peugeotů 3008 a 5008 nebo Citroënu C5 Aircross, ale i z Opelu Grandland či Jeepu Compass. V praxi to znamená, že nová „sedmička“ využívá stejné technické základy jako ostatní vozy koncernu, jenže snaží se je posunout do světa prémiových automobilů.
Zvenčí to není příliš patrné, uvnitř a za volantem však rozdíl poznáte velmi rychle. Překvapilo nás už samotné usazení. Vpředu sedíte ve srovnání s dosavadní DS 7 o něco více „v autě“, zatímco vzadu konstruktéři změnili polohu sedáků i podlahy tak, aby cestující seděli přirozeněji a s koleny méně pod bradou.
Při téměř shodných vnějších rozměrech se navíc podařilo zvětšit prosklenou plochu zadních dveří, takže interiér působí vzdušněji a z vozu je lepší výhled. To jsou drobnosti, kterých si člověk při pohledu do katalogu sotva všimne, při několikahodinové jízdě však mají překvapivě velký význam.
Stejně příjemně překvapilo odhlučnění, kde jsme čekali největší kompromisy. Tříválcový motor 1.2 v mild hybridním uspořádání dobře známe z řady dalších modelů Stellantisu, v nichž bychom jej určitě neoznačili za etalon kultivovanosti.
Jenže v DS N°7 působí úplně jinak. Francouzi zjevně věnovali obrovské množství práce akustickému komfortu. Vrstvená skla, důkladné odhlučnění podlahy i dveří a velmi dobrá aerodynamika vytvářejí prostředí, v němž motor při běžné jízdě prakticky nevnímáte.
To ovšem neznamená, že by základní pohonná jednotka dokázala popřít fyzikální zákony. Ve městě a na okreskách působí lehce a příjemně, při dálničních rychlostech nebo s plně naloženým automobilem už je nicméně znát, že výkonová rezerva zkrátka chybí.
Přesto jsme ze základního modelu nové řady DS N°7 vystupovali s pocitem, že právě tato motorizace bude pro velkou část zákazníků naprosto dostačující. Především proto, že charakter vozu není sportovní. DS se nesnaží konkurovat BMW ani Alfě Romeo. Sází na pohodlí, klid a schopnost dopravit posádku do cíle co nejméně unavenou. A k tomu tankujete benzin.
Na tom má velký podíl také zdařile nastavený podvozek, jenž vynikne nejlépe v silnějších, plně elektrických variantách. Adaptivní systém DS Active Scan pomocí kamery sleduje vozovku před automobilem a podle jejího profilu průběžně upravuje charakteristiku tlumičů. Výsledkem není sportovní přesnost, ale až překvapivá schopnost filtrovat ostřejší nerovnosti.
Na zvlněných silnicích Provence jsme si několikrát uvědomili, že automobil bezmála pluje nad asfaltem. Řízení sice nepatří k nejkomunikativnějším, jenže právě to odpovídá filozofii značky: N°7 není autem, které by vás vybízelo k hledání limitů. Mnohem lépe se cítí při klidném cestování, kdy naplno vynikne komfort.
Velkou pozornost věnovali konstruktéři také interiéru. Na první pohled připomíná větší liftback N°8, takže po chvíli začnete objevovat množství detailů, jež mají navodit pocit, že sedíte v něčem výjimečném. Palubní desce dominuje širokoúhlý středový displej, pod ním zůstává elegantně řešená dvoupatrová středová konzola a kvalitní čalounění doplňují materiály, s nimiž se dnes běžně setkáváme spíše u výrazně dražších automobilů.
Ne všechno nás však přesvědčilo. Originální volant s rameny ve tvaru písmene X sice vypadá efektně, nicméně ani při delší jízdě jsme si na něj nezvykli. Klasický kruhový volant, na němž byste si opřeli palce kolem úchopu „třičtvrtě na tři“, by nám přišel přirozenější.
Naopak výbava ukazuje, že DS chce soupeřit s nejlepšími. K dispozici je noční vidění s infračervenou kamerou promítající obraz do přístrojového štítu, digitální vnitřní zpětné zrcátko nebo vyhřívání šíje cestujících vpředu proudem teplého vzduchu.
Jsou to detaily, které možná neprodávají auta na první pohled, ale při každodenním používání vytvářejí atmosféru skutečného luxusu. Překvapilo nás také, že ani během více než pětatřicetistupňových veder se interiér přes velkou panoramatickou střechu výrazně nepřehříval, přestože jí chybí roletka nebo elektro-chromatické zatmavení.
Příjemným překvapením byla také prostornost. Přestože N°7 vychází ze stejné platformy jako další středně velká SUV koncernu Stellantis, nepůsobí uvnitř stísněně. Zadní sedadla sice přišla o některé prvky známé z DS 7, například podélný posuv nebo nastavení sklonu opěradel, místa je však na nich dostatek ve všech směrech a pohodlné, masivně čalouněné hlavové opěrky dávají tušit, že konstruktéři mysleli především na dlouhé cestování.
Zavazadlový prostor o objemu až 560 litrů patří rovněž k nadprůměru třídy. Praktická je dvoupolohová podlaha, pod níž lze u verzí s pohonem předních kol ukrýt drobnosti, nebo dokonce dojezdové rezervní kolo s nářadím, což už se dnes jen tak nevidí.
Elektromobily
Vedle základního mild hybridu nabídne DS N°7 hned tři elektrické varianty. Základní provedení disponuje výkonem 230 koní a akumulátorem s využitelnou kapacitou 73,7 kWh. Nad ním stojí verze Long Range s výkonem 245 koní a větším akumulátorem 97,2 kWh, jež podle metodiky WLTP ujede až 740 kilometrů.
Vrchol představuje čtyřkolka AWD Long Range s dvojicí elektromotorů, systémovým výkonem 350 koní a zrychlením z nuly na 100 km/h za 5,4 sekundy. Všechny elektromobily využívají 400voltovou architekturu a při stejnosměrném nabíjení zvládnou přijímat výkon až 160 kW.
Během testovacích jízd jsme kromě mild hybridu vyzkoušeli též elektromobil s větším akumulátorem a pohonem jen předních kol. Přes více než půltunovou zátěž „pod břichem“ nepůsobí vůz těžkopádně a jeho plynulost výborně zapadá do celkové filozofie modelu.
S ohledem na nízké těžiště nepřekvapí ani minimální náklony karoserie při dynamických změnách. Přesto je jasné, že právě základní mild hybrid bude na českém trhu hrát zásadní roli. Nabízí totiž vstup do světa prostorných SUV DS za částku od 1,05 milionu korun, zatímco elektromobily začínají na 1,39 milionu a vrcholná čtyřkolka se dostává na 1,59 milionu korun.
V zástupech mluvčích, marketingových expertů a odborníků na barvičky se na prezentaci v Provence objevil, poněkud záhadně, také nepříliš hovorný Ludovic Archas (na snímku vpravo). Technický expert Stellantisu v oblasti hybridních systémů nám poskytl exkluzivní, byť velmi neformální rozhovor. Část z něj navíc proběhla již v taxíku: do Nice jsme totiž přiletěli stejným letadlem.
Na čem právě pracujete?
Prosím?
K čemu jste tedy dospěli?
Na co?
Nové spalovací motory vyvíjíte?
V mild hybridním uspořádání nové DS N°7 jde o sice nepříliš dynamické, ovšem kultivované a efektivní poháněcí ústrojí. Přesto by však zastánci spalovacích agregátů čekali od vozu této třídy něco víc. Kde je třeba plug-in hybrid dosavadní DS 7 s čtyřválcem 1,6 litru? U Opelu tvrdí, že další vývoj tohoto motoru převzali oni…