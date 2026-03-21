Francouzský butik na kolech vyrobí v Itálii. Nakonec bude jezdit i na benzin

Francouzské DS Automobiles už chtělo dělat jen elektromobily. Nový typ DS N°7 však nakonec může jezdit i na benzin.

DS Automobiles přichází s novým SUV DS N°7, nástupcem dosavadního bestselleru DS 7, a ambicemi dále se prosazovat v prémiovém segmentu. Je to zajímavý moment, neboť vlastně jde o první skutečné nahrazení typu v novodobé historii mladé francouzské značky, založené roku 2014. Novinka míří do jádra prémiového segmentu kompaktních SUV na pomezí tříd C a D a kombinuje luxusně pojatý interiér, modernizovanou techniku a pověstný francouzský glanc.

Karoserie DS N°7 působí jako typicky francouzský pokus udělat z ryze technické věci denní potřeby módní doplněk. Vychází z designu konceptu DS Aero Sport Lounge a zakřivená střecha s integrovaným spoilerem přispívá k součiniteli odporu vzduchu cx 0,26.

Designéři se zjevně snažili, aby vůz nevypadal jen jako další anonymní konkurent vesměs německých rivalů. Přídi proto dominuje světelný podpis DS Light Blade ve tvaru V a osvětlená maska DS Luminascreen, jež večer svítí tak sebevědomě, že by mohla konkurovat výloze pařížského butiku.

Profil zdůrazňuje dlouhý rozvor a poměrně elegantní linie střechy, která se jemně sklání dozadu a končí spoilerem. Celek doplňují velká kola s průměrem ráfků až 21 palců. Výsledek působí trochu jako módní přehlídka mezi SUV: není to nejagresivnější ani nejkonzervativnější vůz segmentu, ale rozhodně jeden z těch, jichž si na parkovišti všimnete jako prvních.

Interiér jde ještě dál a bez ostychu se snaží tvářit jako salón na kolech. Měkké materiály, kontrastní prošívání a typický motiv „hodinkového pásku“ na kožených sedadlech vytvářejí atmosféru připomínající spíše luxusní budoár než pracovní prostor řidiče. Ambientní osvětlení, velký 16palcový centrální displej a digitální přístrojový štít jsou integrovány poměrně nenápadně, aby hlavní roli hrály materiály a dekorace.

Zvláštní kapitolou je volant s příčkami ve tvaru X, který nám byl vysloveně protivný už v elektromobilu DS N°8: nelze jej držet přirozeně v poloze „tři čtvrtě na tři“, takže si palce odložíte buď příliš vysoko, nebo podobně nepřirozeně nízko. Volant působí spíše jako designérský experiment – možná trochu provokace, možná jen snaha připomenout, že DS není německou značkou.

Celý interiér vyvolává dojem, že zde stylisté dostali jednoduché zadání: udělat kabinu, v níž se bude cestovat pomalu, pohodlně a pokud možno stylově. Zavazadlový prostor proti tomu zůstává ryze praktickým, v základním uspořádání nabízí až 560 litrů a díky dvouúrovňové podlaze umožňuje po sklopení zadních opěradel (40:20:40) vytvořit rovnou ložnou plochu.

Rozměry vozu jsou téměř totožné jako u předchůdce, ale v délce mírně nabyly. Šířka činí 1,90 m a výška 1,63 m, tedy prakticky totéž, co dosud, nicméně délka se zvětšila na 4,66 m. Prodloužení o 7 cm je především důsledkem zvětšení rozvoru náprav, jenž se zvětšil o 5 cm na 2,79 m. Výsledkem je více prostoru pro cestující a zároveň zachování kompaktních proporcí vhodných pro každodenní provoz.

K jedné velké změně ale došlo. Zatímco dosavadní crossover DS 7 byl svérázným, byť na koncernové technice postaveným originálem bez přímého příbuzného mezi dalšími značkami koncernu Stellantis (něco jako Cupra Formentor v rámci VW Group), nové SUV DS N°7 je po stránce proporcí vlastně jen o 2 cm nižším Citroënem C5 Aircross…

Technickým základem typu DS N°7 je platforma STLA Medium a nabídka zahrnuje čistě elektrické i hybridní pohony. Nejvýkonnější elektrická varianta E-Tense AWD Long Range využívá dva elektromotory s celkovým výkonem 350 k, krátkodobě až 375 k. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 5,4 s. Základní verze s pohonem předních kol má výkon 230 k, provedení FWD Long Range 245 k. Tyto elektrické varianty používají akumulátor o kapacitě 97,2 kWh, nebo menší 73,7 kWh.

Nejdelší dojezd podle WLTP dosahuje 740 km u verze FWD Long Range, varianta AWD Long Range zvládne podle standardizované metodiky 679 km a základní elektrické provedení pak stále slušných 543 km. Rychlé nabíjení výkonem až 160 kW umožňuje zvýšit stav akumulátoru z 20 na 80 % za 27 minut, jinými slovy, do čtvrt hodiny si nabijete na cestu z Prahy do Brna. Vestavěná palubní nabíječka umí podle modelu 7,4, 11 nebo 22 kW.

Ačkoli měla být původně všechna další DS již pouze elektrická, DS N°7 využívá předností „multienergetické“ platformy STLA a nabízí i alternativu na benzin. Zázraky však nečekejte, známou mild-hybridní soustavu totiž tvoří přeplňovaný zážehový tříválec 1,2 l a elektromotor o výkonu 21 kW integrovaný do šestistupňové dvouspojkové převodovky. Celkový výkon činí 145 k, spotřeba 5,3 l/100 km a emise CO₂ začínají na 119 g/km. V městském a příměstském provozu může vůz jet přibližně polovinu času v elektrickém režimu.

DS N°7 sází na komfort typický pro značku. Adaptivní podvozek DS Active Scan Suspension využívá kameru sledující povrch vozovky před autem a v milisekundách upravuje charakteristiku jednotlivých tlumičů. Pochopitelně to funguje jen ve dne. Kabina používá rozsáhlé akustické izolace a může být vybavena audiosoustavou Focal Electra 3D s výkonem 690 W a čtrnácti reproduktory. Přední sedadla nabízejí vyhřívání, ventilaci i masážní funkci a doplňuje je originální systém DS Neck Warmer, jenž přivádí teplý vzduch k šíjím cestujících, což dosud bylo jen u luxusních roadsterů a kabrioletů.

Palubní elektronika zahrnuje 16palcový centrální displej systému DS Iris 2.0, 10palcový digitální přístrojový štít a rozšířený head-up displej, promítající údaje na čelní sklo. Asistenční výbavu doplňuje poloautonomní systém DS Drive Assist 2.0, noční vidění DS Night Vision s dosahem 300 m (původně je měl i Peugeot 508…) a adaptivní LED světlomety DS PixelVision, jejichž dosvit může při aktivní funkci Boost dosáhnout až 520 m.

DS N°7 vzniká v evropském výrobním řetězci. Akumulátory Long Range produkuje gigafactory ACC v severní Francii, elektromotory se vyrábí rovněž ve Francii a finální montáž probíhá v italském závodě Melfi (jako DS N°8), zatímco dosud DS 7 sjíždělo z výrobních linek závodu Peugeot ve francouzských Mylhúzách.

DS N°7 přináší kombinaci luxusního interiéru, elektrifikovaných pohonů, moderních asistenčních systémů a tradiční pošetilosti. Francouzská značka s ním chce navázat na úspěch crossoveru DS 7 a zároveň posunout svou nabídku těsněji k elektrifikované prémiové třídě.

Nejdůležitější auto značky

Odpovídá Xavier Peugeot, generální ředitel společnosti DS Automobiles

Předchozí DS 7 vznikala ve Francii. Proč budete nástupce vyrábět v Itálii?
Protože nám říkali, že prý jsme příliš francouzští! (smích) Je to jen organizační opatření. Důležité je, že veškerý vývoj běží pod vedením Francouzů a že 89 % auta vzniká v Evropě. Navíc v Melfi jsme již vyráběli některé verze stávající DS 7.

V čem jsou nejdůležitější novinky DS N°7 ve srovnání s DS 7 a jak to bude s cenou?
Pro mě jsou největšími novinkami plně elektrická verze s velmi dlouhým dojezdem, větší zavazadlový prostor a o 30 % větší zasklená plocha v oblasti zadních sedadel. Zdražovat příliš neplánujeme, ale jelikož se vůz velikostně i technologiemi přiblížil hranici segmentu D, mírný nárůst cen tam zřejmě bude.

Je chvályhodné, že jste nakonec připravili i spalovací provedení, nicméně dýchavičná tříválcová dvanáctistovka v takto velkém a luxusním autě nepůsobí zrovna reprezentativně. Plánujete i nějaký výkonnější agregát?
Dýchavičná? Počkejte, až se s tím svezete a budete překvapen! A ano, pracujeme na výkonnějším hybridu, ale nic víc vám k tomu teď neřeknu.

Proti kterým konkurentům nové DS N°7 míříte a kam je na trhu hodláte směřovat?
DS N°7 pošleme zejména proti Audi Q3 e-tron. Je to pro nás první nový vůz po čtyřech letech a očekáváme, že bude opět tím pro nás nejdůležitějším, vždyť DS 7 stále dělá polovinu prodejů značky DS. Míří do horní části segmentu C, který představuje 40 % všech prodejů prémiových značek, z čehož většinu tvoří právě SUV. Pro mě je právě nová „sedmička“ tím nejúplnějším seznamem hodnot DS.

