Hrátky s draky. Úsměvná idea Toyoty může přinést revoluci energetiky

Dnes platí za nejproduktivnějšího výrobce automobilů, je největší japonskou společností a osmou největší společností světa. Těžko uvěřit, z jak skromných kořenů do úrovně ekonomického gigantu Toyota dorostla.

Jako automobilka funguje oficiálně až od srpna 1937, předtím se výrobní závody Kičira Tojody věnovaly ledasčemu. Strojírenské dílny v prefektuře Aiči vyráběly automatické tkalcovské stavy, rotační mašiny do tiskáren, šicí stroje, secí a sázecí techniku. Ačkoliv se Toyota brzy etablovala svou produkcí spolehlivých nákladních aut, autobusů anebo osobních vozů, návraty k původní pestrosti záběru jí nejsou cizí.

Odskočila si už například ke spotřební elektronice, výrobě leteckých motorů či inovacím v textilním průmyslu. Experimentů s vývojem nezanechala dodnes, byť vyrábí deset milionů vozů ročně.

Toyota totiž zůstává věrná pěti hlavním principům filozofie Tojody, které mimo jiné kladou důraz na rozvoj celého Japonska a obecný prospěch lidem, praktičnost, kreativitu. Doslova zmiňují, že nestačí jít s dobou, ale je nutné být vždy o pár kroků napřed.

Přesně o tom je i tzv. Mothership. Projekt, který před šesti lety rozjelo Výzkumné středisko společnosti Toyota.

V krátkosti to můžeme odbýt tím, že s auty to vůbec nesouvisí.

U testovacích letů na letišti v Iwatě nechybí nejmodernější snímací technika.

Je to pravda, protože celé toto bádání má dost obskurní obrysy. Ale když se jím začneme zabývat podrobněji, zjistíme, že je vlastně velmi intenzivně provázané se vším, co Toyota dělá. A co Japonsko, potažmo celý svět, potřebuje.

Čistá a nevyčerpatelná energie

Japonsko disponuje v průměru třetí nejsilnější ekonomikou na světě, ale nepříjemně se potýká s nedostatkem energie, které by ji hnaly dál kupředu. Obnovitelné zdroje energie dosahují v národním mixu Japonska jen pětinový podíl, a potenciál pro jejich další rozvoj – s výjimkou geotermálních sil a hydroelektráren – tu je kvůli hornatému reliéfu krajiny silně omezený.

Alespoň v konvenčním pojetí. Není například způsobilé pro rozvoj větrných farem, jak je známe z Evropy. Ale má „svůj“ jet stream. Západní tryskové proudění.

Vytrvalé proudění větrů v atmosféře, ve výšce pěti až deseti kilometrů, s rychlostí neklesající pod třicet metrů za sekundu, které lze chápat jako naprosto jakostní obnovitelný zdroj. Tedy za předpokladu, že by někdo dokázal jejich sílu spoutat.

To je předmětem badatelského úsilí projektu Motherhip. S pomocí kotvených plachtících draků, do nichž se bude opírat silný vítr – nesmějte se prosím, opravdu je to myšleno vážně – je totiž možné získávat čistou elektřinu ještě efektivněji, než s pomocí horizontálních či vertikálních větrníků.

Automaticky naskakuje otázka, proč se něčím takovým vůbec zabývá automobilka.

Jenže Toyota není obyčejnou fabrikou, montovnou.

Drží se filozofie svých zakladatelů, chce být užitečná všem a zkoumat hranice nepoznaného. Nebojí se jít o víc než jeden krok kupředu.

Toyota vyrábí více než čtyřicet typů hybridních vozů, včetně těch nabíjecích. A chystá se na útok elektromobily. A proto musí hledat odpovědi na to, čím budou její bateriové vozy poháněny. Pokud totiž dokáže spoutat sílu západního tryskového proudění, dá své zemi nevyčerpatelný vysokokapacitní zdroj čisté energie. Který bude, mimo jiné, pohánět národní ekonomiku i její vozy.

Draci na špagátu? V Toyotě jdou dál

Když projekt Mothership v roce 2018 začínal, tvořilo výzkumný tým půltuctu nadšenců sdružených kolem inženýra Eidžiho Itakury, kteří si na ranvejích soukromého letiště v Iwatě hráli s papírovými draky.

Dnes má celá projektová skupina desetkrát více členů a rozpočet stonásobný. Předmět bádání zůstal stejný. Jde o to nechat létat draky ve výškách a vyrábět energii tak, že budou vláknem uvázáni k pozemním generátorům.

Cílem projektu je dosáhnout stabilního letu „draka“ ve výšce pěti kilometrů po dobu osmi let. Téhle metě jsou ještě hodně vzdálení, prozatím dokázali zakotvit osmimetrovou plachtu ve výšce 2 700 metrů po dobu dvanácti hodin.

Zatím nejnáročnější úkol? Vynalézt dostatečně lehkou a odolnou tkaninu.

Těžko to ovšem nazývat propadákem. Krok za krokem ve formátu základního výzkumu dokázali vyřešit systém kotvení, vysokopevnostní vlákna, generátory. A dostatečně pevný a přitom lehký materiál pro konstrukci draků, který nalezli ve speciální tkanině překryté vrstvenou pryskyřicí. Pro tuto netradiční zakázku byla vyvinuta v laboratořích koncernu Toyota, respektive ve společnostech Toyobo, Sakai Sangyo a Toyo Cloth.

Ohniví draci Hrátky s papírovými draky mají v Japonsku charakter národního sportu, a také nádech válečné minulosti. Západní tryskové proudění totiž poprvé objevili a využili jako nástroj destrukce. S jeho pomocí posílali přes oceán do USA balony naplněné trhavinami. Dost možná se na tom podílel i sám „pradědeček“ Tojoda.

Projekt Mothership vzbudil rozruch i množstvím aplikací, které by na něj bylo možné navázat. O myšlenku projevily zájem sektory letectví, komunikací, logistiky i zemědělství.

Hovoří se o vzdušných retranslačních stanicích, využití oblačných vláken k transportu materiálu, k osazení farem fotovoltaických panelů v nadoblačných výšinách. Anebo o dokonalých meteorologických stanicích, protože v Japonsku, sužovaném tajfuny, přesné informace o vlhkosti a teplotě v atmosféře mají cenu zlata.

Může projekt Mothership uspět?

To v současnosti není nikdo schopen říct, protože Toyota se vydává neprobádanou cestou, kterou se ještě nikdo před ní nevydal. Ale nedá se popřít, že má vizi a ambice, a nechybí ji odvaha zkoušet i naprosto nové věci.

Budoucnost udržitelné energetiky je dosud nepopsaným listem papíru. Takhle si ji v Toyotě představují.

V případě úspěchu na této revoluci národní energetiky prodělat nemůže. A když se to nepodaří? Nikdo jí nemůže vytknout, že se ku prospěchu všech nesnažili v Toyotě vyzkoušet něco nového. Je to win-win situace, v níž se i nevydařený pokus počítá jako vítězství.

Navíc tu snahu umí automobilka chytrým marketingem dobře využít, a zase tolik jí ty hrátky s draky nestojí.