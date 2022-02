Dovoz ojetin stoupl o třetinu: nejvíc vozů pochází z Německa, Belgie a USA

Dovoz ojetých aut do Česka v lednu meziročně vzrostl o třicet procent na 13 403 osobních vozů. Jejich průměrné stáří se snížilo z jedenácti let na 10,6 roku. Podíl ojetin starších deseti let se meziročně snížil o 4,3 procentního bodu na 52,2 procenta. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.