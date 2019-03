Českému obchodu s auty vládnou ojetiny. Trh zásobují vozy ze zahraničí

Celkem si čeští občané a firmy pořídili v loňském roce zhruba 261 tisíc vozidel, ojetých aut se ovšem prodalo třikrát tolik. Dovoz aut meziročně stoupl o 3,8 procenta na 177 717, byl nejvyšší od roku 2008, vyplývá to z odhadu společnosti Cebia.

Dlouhodobě míří do Česka velké množství aut z Německa. „Německo je několikanásobně větší a kultivovanější trh, než je ten český. Nabídka aut je nesmírně široká,“ vysvětluje Karel Kovář ze společnosti Autodraft, která se na dovozy mladých ojetin z Německa specializuje.

O taková auta je podle Kováře velký zájem prakticky neustále. „Jsou dobře zajetá a cena je na třetině pořizovací. Nemám pocit, že by v tomto segmentu poptávka nějak kolísala, ať už na jakoukoliv stranu, je zkrátka stále vysoká.“

„Auta, která se zajížděla v Německu, jsou také v nesrovnatelně lepším technickém stavu než ta, která jezdila stejnou dobu v Česku. A to je velmi důležité pro jejich další spolehlivost. Je to dané kvalitnějšími vozovkami, lepším palivem i lepší morálkou německých řidičů, co se týče servisování,“ uvádí Kovář s tím, že ceny jsou v Německu stejné jako v Česku. „Stále platí, že auto zajeté v Německu si drží perfektní kvalitu,“ říká.

Ale i v Německu je třeba být obezřetný. „Skutečný počet najetých kilometrů většinou uvádějí v kvalitních bazarech, nejlépe u dealerství nových vozů nebo ve velkých autohausech provozovaných Němci. Kilometry se stáčejí a další menší či větší podfuky se dělají spíše v menších prodejnách ojetin, které nepřísluší k žádné značce. Na druhou stranu u nich bývají ojetiny o něco levnější,“ uvádí pro iDNES.cz jeden z obchodníků, kteří vozí auta z Německa na zakázku. S Karlem Kovářem z Autodraftu se shodne na tom, že je v každém případě bezpečnější se obrátit na někoho, kdo má s dovozem aut z Německa zkušenosti a je schopný auto posoudit také po technické stránce.

Průměrná cena ojetého vozu loni meziročně vzrostla o 13 procent na 226 500 korun. „To je důkazem toho, že kupující hledají kvalitnější a vybavenější vozy, do kterých jsou ochotni více investovat. Zejména díky ukončeným operativním leasingům se loni rozšířila nabídka zánovních vozů, což mělo mimo jiné také vliv na snížení procentuálního podílu aut se stočeným tachometrem,“ uvádí Cebia. Lidé si také koupi auta déle promýšlejí. Kupující se také více zajímají o historii vozidel.

Podle statistik se loni prodalo méně nových dieselových aut, jejichž podíl meziročně klesl o osm procentních bodů na konečných 30 procent. U ojetých aut ovšem převažoval zájem právě o naftové motory, které tvořily 58 procent všech prodejů. Následovaly benzin (39 procent), LPG (1,3 procenta) a CNG (0,5 procenta), podíl elektromobilů byl 0,1 procenta.

Trh s mladými ojetinami podle Kováře aktuální tažení proti dieselovým autům v Německu nijak výrazně neovlivnil. „U aut v segmentu stáří do čtyř let, na která se výhradně zaměřujeme, se zákazy vjezdů do center měst netýkají. Jsou to auta, která plní poslední nejpřísnější emisní normy. Proto ani nedochází k poklesu ceny nebo nějakým hromadným odprodejům,“ uvádí a dodává, že Autodraft dováží na základě poptávky klientů právě převážně dieselová auta. „Je to dané tím, že před těmi třemi čtyřmi roky se prostě většina nových aut nakupovala s dieslovými motory,“ vysvětluje a dodává, že se dá čekat, že nabídka na trhu ojetých aut bude postupně kopírovat vývoj preferencí německých řidičů s přibližně tříletým zpožděním.