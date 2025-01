Dovoz ojetin ze zahraničí dává stále menší smysl, je na desetiletém minimu

Dovoz ojetých osobních aut do Česka loni klesl meziročně o 8,8 procenta na 140 397 vozů, a byl tak nejnižší za posledních deset let. Průměrné stáří dovážených vozů se snížilo o 0,1 roku na 10,5 roku. Podíl aut starších deseti let zůstal na úrovni 49 procent. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.