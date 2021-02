Dovoz ojetin: trabanty drží krok s ferrari a lamborghini

Dovoz ojetých aut ze zahraničí v lednu klesl meziročně o 22 procent na 10 279 vozů. Jejich průměrné stáří poprvé dosáhlo jedenácti let a podíl aut starších deseti let se zvýšil o čtyři procentní body na 56,5 procenta. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.