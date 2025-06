V prvé řadě si připomeňme, jak je to s povinným ručením. Jde o pojištění, které primárně nechrání vás, ale ty, kterým způsobíte škodu. A podle toho, jakou smlouvu máte uzavřenou, je možné, že k povinnému ručení máte nějakou základní asistenci, třeba i včetně odtahu. Jenomže ten bývá do nejbližšího servisu, nebo třeba jen z dálnice. To v závislosti na smlouvě.

A pro cesty do zahraničí je taková pomoc bohužel k ničemu. Ovšem pro škody způsobené vámi je povinné ručení platné po celé Evropě. V zahraničí se však může hodit mít nastavený vyšší limit. „Minimální limit určený zákonem je 50 milionů korun. V zahraničí se ale škody mohou vyšplhat i výše,“ upozorňuje Jan Dofek, který má v Direct pojišťovně na starosti pojištění vozidel.

Havarijní pojistka na chvíli nebo připojištění

Ti z vás, kteří nejsou fanoušky nepříjemného adrenalinu, naštvané rodiny a ztráty i většího obnosu peněz, by před cestou do zahraničí po vlastní ose měli alespoň zvážit sjednání připojištění. Ano, bude to stát pár stovek. Ale zároveň budete mít klid. A jestli o něco na dovolené opravdu stát, tak je to klid a rodinná pohoda. Na výběr máte několik možností.

Jednou z nich je například Pojištění nezaviněné bouračky, které lidé najdou také pod názvem Přímá likvidace. To pomůže v situacích, když vás někdo nabourá a vy za škodu nemůžete. V tomto případě byste totiž standardně museli řešit vše s pojišťovnou viníka. To může být například kvůli jazykové bariéře složité a zdlouhavé. Se zmíněným pojištěním ale stačí škodu nahlásit své pojišťovně v Česku, která vám ji zaplatí a následně si vše potřebné se zahraniční pojišťovnou vyřeší sama.

Další možností je sjednání vyššího balíčku asistenčních služeb a jen po dobu dovolené. Taková služba se sjednává prostřednictvím cestovního pojištění. „Jednoduše si vyberete balíček s limity, které vám vyhovují. Nabízíme dokonce neomezené asistenční služby, které zaplatí odtah, ať už bude jakkoliv drahý. O tento balíček je přitom velký zájem. Kromě odtahu asistence zaplatí například i ubytování v místě opravy vozidla, nebo dopravu posádky hromadnými prostředky do cíle cesty nebo výchozího místa,“ vysvětluje Jiří Čech, který má v Direct pojišťovně na starosti cestovní pojištění.

Třetí možností je sjednání krátkodobého havarijního pojištění. Ovšem pozor, nezaměňovat se sezónním havarijním pojištěním! „Sezónní havarijní pojištění se sjednává na minimální dobu tří měsíců, pro motorkáře nebo majitele veteránů obvykle od 1. dubna do 31. října. V tomto období je havarijní pojištění platné, ale jinak uzavíráte smlouvu na dobu neurčitou – tzn. v příštím roce bude platné opět v tomto období. Naproti tomu krátkodobé havarijní pojištění se sjednává na dobu určitou, obvykle na jeden měsíc. To využijete pro cestu na dovolenou,“ vysvětluje srovnejto.cz.

Můžete si přitom vybrat, na jaké situace se havarijní pojištění má vztahovat. Na výběr máte třeba dopravní nehodu, střet a poškození zvířaty, odcizení a vandalismus nebo přírodní nebezpečí. Jen je potřeba myslet na to, že pojištění si musíte sjednat pár dní před odjezdem. Auto je potřeba pojišťovně nafotit a trvá pár dnů, než jsou fotky zpracovány. Nezapomínejte také, že pojistka vždy platí až ve chvíli, kdy jsou pojišťovně připsány peníze na účet.

Je tedy jen na vás, jak svou cestu na dovolenou a pobyt v zahraničí pojistíte. Cenově se tyto pojistky pohybují velmi podobně, často se dostanete na několik stovek, maximálně pár tisíc korun. Záleží vždy na tom, jak obsáhlá pojistka bude.