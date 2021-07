Španělsko dá přes sto miliard korun z fondů EU na podporu elektroaut

„Plán má podnítit soukromé investice a bude zahrnovat celý výrobní řetězec, od těžby lithia přes montáž bateriových článků až po výrobu elektrických aut,“ oznámil premiér Pedro Sánchez.

Vláda by měla plán schválit na úterním zasedání. Firmy pak hned budou moci začít žádat o finanční prostředky a první peníze by mohly být vyplaceny v září. Podle odhadů vlády by soukromý sektor mohl k této vládní iniciativě přispět dalšími 15 miliardami eur.

Španělsko je po Německu druhým největším výrobcem aut v Evropě a osmým největším na světě. Automobilový průmysl ovšem teď čelí výraznému přesunu směrem k elektromobilům a větší technologické integraci. Španělsko se tak stejně jako Německo a Francie snaží upravit své dodavatelské řetězce a přebudovat výrobní základny.

Sánchez očekává, že díky novému investičnímu programu se podíl automobilového průmyslu na celkovém výkonu ekonomiky do roku 2030 zvýší na 15 procent z nynějších zhruba deseti.

Vláda také plánuje investovat jednu miliardu eur do podpory prodeje elektrických aut. Další jedna miliarda eur z veřejných peněz půjde na instalaci veřejných dobíjecích stanic, kterých má země stále málo, uvedla agentura AP.

Španělsko je jedním z hlavních příjemců peněz z unijního fondu obnovy, který má k dispozici 750 miliard eur. Země do roku 2026 získá formou grantů na podporu oživení ekonomiky těžce zasažené pandemií kolem 70 miliard eur, uvedla agentura Reuters.