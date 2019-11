Německo tlačí elektromobilitu, zvýšilo dotace. Polovinu zaplatí automobilky

Na elektromobily v ceně pod 40 000 eur (milion Kč) se má dotace zvýšit z dosavadních 4 000 eur na 6 000 eur. U vozů s cenou vyšší než 40 000 eur má být příspěvek 5 000 eur (128 000 Kč).

Signál pro všechny Nařízení pro telekomunikační firmy Kabinet kancléřky Angely Merkelové počítá s tím, že signálem pro mobilní telefony bude za dva roky pokryto 99,95 procenta německých domácností a 97,5 procenta rozlohy Spolkové republiky Německo. Druhý z ukazatelů je teď na 93,94 procenta. Výstavba nové infrastruktury přijde na 1,1 miliardy eur (28 miliard Kč).

Polovina se bude hradit ze státního rozpočtu, druhou polovinu pokryjí automobilky. Dosavadní systém dotací měl původně skončit v poslední den příštího roku.



K rychlejšímu rozvoji elektrodopravy má přispět i zvýšení počtu dobíjecích míst. Například na každé dálniční pumpě mají být do roku 2022 nejméně čtyři rychlodobíjecí stanice pro elektrické vozy. Těch je zatím ve spolkové republice kolem 143 000 při celkovém počtu více než 47 milionů registrovaných osobních aut. Podle vládních představ by jich do roku 2030 mělo být už sedm až deset milionů.

V Česku přispějí jen firmám

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásí na začátku prosince dotační výzvu na podporu elektromobilů. Podnikům chce rozdělit 50 milionů korun, uvedla mluvčí Štěpánka Filipová. Žádosti o dotace bude ministerstvo přijímat do 6. ledna. Podnikatelé a firmy budou moci žádat o podporu na pořízení elektrických osobních aut, motocyklů, mikrobusů a nákladních vozů do 12 tun.



Na pořízení osobních elektromobilů bude příspěvek 30 procent pro malé firmy, 25 procent pro střední a 20 procent pro velké firmy. Při nákupu vozidel ostatních kategorií bude podpora 40 procent pro malé, 35 pro střední a 30 procent pro velké podniky.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) letos v březnu řekl, že stát neuvažuje o podpoře na nákup elektromobilů pro fyzické osoby. „Bude pokračovat ve vypsaných programech pro podnikatele a úřady,“ uvedl premiér. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v říjnu řekl, že se očekává, že v roce 2030 bude jezdit v Česku 250 000 elektromobilů (čtěte více).