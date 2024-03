Za nula i skoro sedm procent. Úrok na dotovaný elektromobil se hodně liší

Samotný proces je celkem složitý, rozhodně nestačí jedna žádost a jeden podpis, člověk musí fyzicky vyjít z domu hned několikrát. A i samotné podmínky úvěru se u jednotlivých značek hodně liší.

Všechny oslovené automobilky potvrdily, že jejich prodejci jsou vyškoleni a připraveni poskytnout zájemcům veškeré informace a zdarma jim poradit. Poté, co si zákazník vybere auto, musí si sjednat úvěr u finanční společnosti nebo banky. Už v této fázi může zákazník narazit na to, že ne všichni dealeři umí takovou věc zařídit a můžou klienta poslat do společnosti poskytující úvěry nebo ho přesměrují na finančního poradce.

Například u značek koncernu Volkswagen by takovou věc měl umět dealer, který běžně pracuje s produkty Volkswagen Financial Services. I prodejci značky DS posílají úvěrové podklady do Essoxu online. Naopak u značky MG budou lidé přesměrováni na finančního poradce ČSOB Leasing.

Dotace na osobní auto je maximálně 200 tisíc. Řada zájemců kritizuje fakt, že dotace je spojená s úvěrem, takže se obávají toho, že jim úroky „sežerou“ dotaci. Úvěr je samozřejmě běžný finanční nástroj, pro někoho není výhodný, pro jiného ano, proto se obecně používá. Ale automobilky zjevně vycítily, že toto je zákaznicky citlivé místo a řada z nich připravila v tomto směru speciální akce, kdy úrok tzv. zadotuje, a nabídne nulový nebo velmi nízký úrok.

Nulový úrok

„Momentálně zákazníkům nabízíme zvýhodněný úrok ve výši 2,99%, ale již od 1. dubna budeme na elektromobily MG nabízet velmi výhodný nulový úrok,“ říká mluvčí Marek Vodička. Nulu slibují i u Volkswagenu: „Kromě vyřízení žádosti o dotace nabízíme také nulový úrok na všechny elektromobily a k tomu bezplatný servis po dobu 5 let nebo 150 tisíc kilometrů. Nově také nabízíme zákazníkům jako bonus 10 tisíc Kč slevu při financování s Volkswagen Financial Services,“ uvedla Eva Bláhová za německou značku.

Nulový úrok je i u sesterské značky Audi, konkrétně Audi Q4 e-tron při financování na 48 nebo 60 měsíců s akontací od 40%. Podobně lze pořídit i elektromobil Cupra Born při akontaci 40 % a délky financování 36 měsíců.

Škoda se má podle informací iDNES.cz se speciální nabídkou vytasit v těchto dnech, očekává se, že přijde též s „nulovým“ úvěrem.

Široké rozpětí úroku čeká klienta u značky DS. „V nabídce je DS úvěr na 12 měsíců, kde je 0% úrok a také 0 poplatek pro zákazníka, firma ovšem musí složit minimálně 65% akontaci. Dále pak máme produkty EV Business na delší dobu, a to až 84 měsíců, zde je nutné složit alespoň 30% akontaci, poplatek pro zákazníka (firmu) je stále 0 a pak je úrok 5,9 %,“ uvádí Martina Bedrnová z českého zastoupení francouzské značky.

Podobně je to i u další značky koncernu Stellantis – Citroënu: „Nabízíme klientům pro potřeby dotace 2 úvěrové produkty: 0% navýšení na 12 měsíců, pokud klient potřebuje delší financování, až na 84 měsíců, nabízíme úrok 5,9 %,“ sdělila iDNES.cz mluvčí značky Linda Šedá. Stejné rozpětí logicky panuje i u další koncernové značky Peugeot – 12 měsíců za 0 %, 84 měsíců 5,99 %. „Úrok záleží na modelu a dalších specifických podmínkách. Nabízíme například úvěr na 12 měsíců s 0 % úrokem při akontaci min. 40 %,“ doplňuje Martin Hejral z Opelu.

S nulovou sazbou může zákazník počítat i u Fordu: „V rámci značkového financování Ford Credit nabízíme pro osobní elektromobily Ford při úvěru s dobou financování 60 měsíců zvýhodněný finanční produkt s nízkým úrokem. 0% úrok poté nabízíme při délce financování 24 měsíců,“ uvedl mluvčí Petr Burián.

„Pro naše firemní zákazníky jsme připravili akční dotovaný produkt Kia Select EV Dotace, který vznikl pouze pro spojení s dotačním příspěvkem, s úrokem již za 2,99 %. Kia Select EV Dotace vychází z produktu Kia Select, který je velmi oblíbený u privátních zákazníků, zejména díky rozložitelnosti nepravidelných splátek, kdy zákazník hradí nejdříve zvolenou výši akontace, následně stejný počet splátky, až na poslední splátku, která je navýšená a zákazník se rozhoduje, pro další krok: 1. Pořídit si nové vozidlo a to současné prodat; 2. Nechat si stávající vůz a za nových podmínek pokračovat v novém financování; 3. Vrátit vozidlo leasingové společnosti. Běžný úvěr s rovnoměrnou splátkou je pak za zvýhodněných 4,99 %,“ vypočítává Kateřina Vaňková Jouglíčková z Kia.

Široké rozpětí čeká zákazníka i u BMW. „Podmínky nejsou jednotné, pokud zákazník zvolí akční kampaň BMW Financial Services, tak v kombinaci 60 měsíců a 70% akontace dostává zákazník 0% úrok. Pokud by akontace byla běžná, tedy někde mezi 30-50%, tak se úroková sazba bude pohybovat zhruba kolem 4,49 %,“ říká mluvčí David Haidinger.

„Orientační kalkulace financování včetně úrokové sazby je dostupná na webu a může se měnit. Aktuální nabídka ´Ekoúvěr´ pro plně elektrické vozy Mercedes-Benz je úvěrovým financováním s úrokem od 3,9 % při době financování až 60 měsíců,“ uvádí mluvčí českého zastoupení značky Josef Hlávka. Kdo chce Teslu se státní dotací, čeká ho úrok 5,99 %, jak iDNES.cz potvrdil Maik Matischak z berlínské centrály značky.

Některé značky sice nenabízejí nulový úrok, ale připravily speciální slevové akce na auto samotná. „Nabízíme úrok od 4,99 %, avšak je důležité zmínit, že s ním ruku v ruce jde dodatečné zvýhodnění, které na elektromobily značka Hyundai poskytuje ještě nad rámec státní dotace – až 300 tisíc korun, v závislosti na zvoleném modelu,“ konstatuje třeba David Pavlíček z Hyundai.

U Toyoty platí při délce úvěru 60 měsíců úroková sazba 6,9 %, pro prémiový Lexus je to pak 3,99 %.

Řada značek nechává konkrétní podmínky úvěru na smluvních finančních institucích. „Výše úroku je záležitostí finančních institucí,“ říká mluvčí Fiatu Sylva Marounková. „Konkrétní nabídku včetně financování vytváří přímo prodejce a závisí na vybraném modelu a finančních partnerech, se kterými prodejce spolupracuje,“ uvádí mluvčí Nissanu Veronika Příkopová.

Šest poboček po republice

Následuje odeslání žádosti do Národní rozvojové banky (NRB), která žádost zkontroluje. Formulář je k dispozici elektronicky. Ovšem po zpracování žádosti klient musí fyzicky na pobočku NRB, kde podepíše smlouvu a poskytnutí záruky a následně i předjednanou úvěrovou smlouvu. Poboček je v celé republice pouze šest – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích a Hradci Králové. Jakmile dojde k převzetí a registraci vozidla, bude možná požádat o finanční příspěvek, a to prostřednictvím datové schránky. Následně NRB vyplatí žadateli příspěvek.

Samotné poradenství poskytují dealeři zdarma, na pomoc s vyřízením dotace už existují nabídky specializovaných firem. „U vozů značky Škoda i dalších značek koncernu Volkswagen nabízíme při financování prostřednictvím společnosti Škofin bezplatné vyřízení žádosti o dotaci na elektrické vozy. U vozů dalších značek pomůžeme zákazníkům s vyřízením žádosti sami, pokud o to budou stát,“ říká Tomáš Brada, marketingový ředitel Louda Auto. „U složitějších případů, které jsou zatím spíše výjimečné, pak zákazníkům doporučíme poradenskou společnost, například NAVIGA 4, která vše vyřídí za ně.“

„Značkové financování Audi Financial Services poskytuje zprocesování služby zdarma. Výběr poskytovatele úvěru je samozřejmě na zákazníkovi, v případě financování ze strany jiného poskytovatele úvěru nicméně záleží na podmínkách a součinnosti daného poskytovatele, zda a v jaké míře služby spojené s vyřízením dotace převede na zákazníka,“ říká mluvčí Audi Jiří Rozkošný. Potvrzuje to i mluvčí Opelu Martin Hejral: „Příslušný poradenský servis je nabízen ve spolupráci s naším bankovním partnerem UniCredit Bank, který spolupracuje s externí expertní firmou – a ta si účtuje svůj servisní poplatek dle svých podmínek.“ Podle neoficiálních informací si za to externí firma řekne i kolem 10 tisíc korun.