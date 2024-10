Dotace na elektromobily se vyčerpaly o rok dřív, s dalšími stát nepočítá

Dotace spolu se zárukou úvěru, který byl podmínkou čerpání peněz, vyřizovala Národní rozvojová banka (NRB), která oznámila, že už vyčerpala 1,95 miliardy korun. Příjem dalších žádostí o záruku za úvěr a dotaci skončil oficiálně v pondělí, uvádí banka a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ovšem podle informací iDNES.cz už v pátek zastavovali zprostředkovatelé příjem žádostí. „Ve tři hodiny ŠkoFIN poslal informaci, že v 17:00 zastavuje příjem nových objednávek,“ uvádí jeden z dealerů. „Takže když mi jeden ze zájemců, který se na poslední chvíli rozhoupal k pořízení elektromobilu s dotací, v sobotu volal, už jsme se jen domluvili na společné schůzce, že zkusíme vymyslet něco nedotačního,“ dodává.

O program nazvaný Záruka Elektromobilita byl podle informací NRB od jeho spuštění v polovině března velký zájem a vyčleněné peníze byly proplaceny či rezervovány během necelých sedmi měsíců. „Od minulého týdne NRB také informuje klienty, kteří poslali kompletní žádost, že vzhledem k vysoké míře již rezervovaných zdrojů a blížícímu se vyčerpání alokace není možné garantovat schválení jejich žádosti. V současnosti přijaté žádosti zpracováváme a klienty budeme ohledně poskytnutí záruky kontaktovat individuálně,“ uvedla NRB v tiskové zprávě.

„Zájem podnikatelů o podporu elektromobility je opravdu velký. Během pouhých sedmi měsíců jsme proplatili nebo rezervovali všechny alokované prostředky,“ cituje Michala Nebeského, člena představenstva NRB s odpovědností za obchod, magazín Autoweek.

Peníze na dotaci pro nákup elektromobilů sehnalo Česko v evropských fondech. Aby mohla ČR peníze z Nástroje pro oživení a odolnost EU na podporu elektromobility čerpat, museli podnikatelé pořídit aspoň 4 555 elektrovozů, což je závazný cíl Národního plánu obnovy. Proto výzvu nejprve financovalo ministerstvo průmyslu a po splnění podmínek je EU resortu proplatí. Česko muselo peníze rozdat nejpozději do 30. září 2025, podmínku tedy splnilo téměř o rok dřív.

Dotace nebyla určena pro privátní zákazníky. Firmy a podnikatelé si v rámci programu pořídili zhruba pět tisíc vozidel. „V tuto chvíli ministerstvo průmyslu a obchodu neplánuje další podporu na nákup elektromobilů,“ uvedl David Hluštík z tiskového oddělení ministerstva.

„Jedná se o první program na podporu elektromobility ve formě finančního nástroje, což je určitě cesta, kterou chceme směřovat a dále takto podporovat podnikání. Přesto, jelikož je tento program financován z Národního plánu obnovy, nelze již po vyčerpání této alokace dále prostředky navýšit,“ uvedl podle Autoweeku vrchní ředitel Sekce fondů EU na MPO Marian Piecha.

Největší část dotací směřovala k novým majitelům vozů Tesla. Zhruba v polovině letošního roku bylo s dotací zakoupeno 2 095 vozů této americké elektromobilky, s velkým odstupem bylo druhé Volvo se 434 auty, následované Volkswagenem (336), Škodou (328), BMW (224) a MG (213). Finální čísla budou vyšší, ale poměr zůstane zhruba zachován.

„Pro značku MG byl dotační program velmi úspěšný,“ říká Martin Králíček, ředitel českého zastoupení značky MG. „Skončili jsme na šestém místě v pořadí značek a finální počet vozů dodaných v rámci dotace očekáváme okolo 320. Přes úspěch a benefity, které nám český dotační program přinesl, bychom ale spíš ocenili dlouhodobé, koncepční a ideálně celoevropské řešení. Je jasné, že přímé státní dotace na omezenou dobu vychylují trh a mají negativní vliv na zůstatkovou cenu vozu. Jednoduše řečeno, před vyhlášením dotace se trh s elektromobily propadne a po ukončení dotace se propadne znovu. Ocenili bychom především investice do infrastruktury – třeba příspěvek na fotovoltaiku –, do všeobecné osvěty nebo zachování jednoduchých, ale zajímavých výhod, jako je parkování zdarma v Praze jednoznačně pro EV (nemusí být pro plug-in hybridy). Další možností by například byla i podpora sekundárního trhu s elektromobily… něco na způsob šrotovného, které by mohlo fungovat také pro soukromé zákazníky a pozitivně by ovlivnilo smýšlení soukromých zákazníků o elektromobilitě jako takové.“

Pro pokračování nějaké formy podpory jsou i finanční instituce. „Program Záruka Elektromobilita jednoznačně motivoval podnikatele a firmy k tomu, aby do vozového parku zařadili bezemisní auta. Pokud to s nízkoemisní mobilitou myslíme vážně, měla by její podpora ze strany státu v různých formách pokračovat tak, aby se u nás doprava šetrná k životnímu prostředí výrazněji prosadila,“ komentuje konec dotací Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční Asociace a generální ředitelka společnosti ESSOX.

A dodává: „Na finální čísla ještě čekáme. Za ESSOX nicméně mohu říct, že jsme jen za prvních devět měsíců letošního roku profinancovali zhruba dvaapůlkrát víc elektromobilů než za celý loňský rok. Celkem tak jen u ESSOXu hovoříme o řádově stovkách elektromobilů za stovky milionů korun.“

„Nejsem fanouškem dotací, pokřivují trh. Téměř před rokem informace o jejich plánovaném příchodu v podstatě zastavily prodej elektromobilů z důvodu vyčkávání, nyní zase došlo k tomu, že řada zákazníků oddalovala rozhodnutí a díky tomu, jak prodej elektromobilů s blížícím se vyčerpáním dotací akceleroval, zjistili, že už je pozdě, a jsou zklamaní,“ komentuje pro iDNES.cz Radek Donner z pražského dealerství Auto Elso, které vytvořilo speciální divizi na prodej elektromobilů a zajišťování komplexních služeb pro zájemce o jejich koupi.

„Osobně ctím, že byť elektromobil ještě stále není pro každého vhodný, je tu obrovská skupina zákazníků, jejichž potřeby dokáže reálně lépe naplnit bateriový vůz než vůz se spalovacím motorem, a to bez ohledu na dotace. Elektromobilita si najde cestu k zákazníkům i bez nich, a to prostě jen proto, že je to uživatelsky nesmírně příjemné, a pokud máte možnost domácího nabíjení, tak i ekonomicky výhodné svezení,“ doplňuje Donner.

Podle údajů Svazu dovozců automobilů množství registrovaných nových elektromobilů po spuštění výzvy prudce narostlo. Do konce září se prodej elektrických aut meziročně zvýšil o 56 procent na 7 231 aut. Představuje to podíl 4,2 procenta. V září byl pak podíl na prodejích rekordních osm procent. Nejprodávanějšími značkami jsou letos Tesla, Škoda, Volvo, Hyundai a Volkswagen. Po vyčerpání programu ale prodejci očekávají výrazný propad odbytu.

Podpora spočívala v poskytnutí bezplatné záruky na nákup vozu na elektřinu. Po pořízení elektromobilu mohli firmy a podnikatelé žádat NRB o příspěvek až 200 000 korun na osobní vozidlo, 300 000 korun na užitkové a 150 000 korun na dobíjecí stanici.

„Program byl kritizován, že nepodporuje zájemce z řad domácností. Na ty také myslel, ale ne s novými vozy. Předpokládá se, že si firmy koupí vůz s dotací a nakonec díky tomu bude na trhu ojetin víc elektroaut, ze kterých si budou moct domácnosti vybrat,“ dodává magazín Auto.cz. „Dotace, která se odečítala z ceny bez daně z přidané hodnoty, dokázala elektrovozy výrazně zlevnit a dostat je v řadě případů citelně pod úroveň srovnatelných vozů se spalovacím motorem.“