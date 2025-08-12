Itálie přispěje na elektromobil až půl milionu. Musíte sešrotovat starý spalovák

Autor: ,
Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup elektromobilů. Oznámilo to italské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Podmínkou pro získání podpory je sešrotovat automobil se spalovacím motorem s emisní normou Euro 5 a nižší, uvedla agentura Reuters.

Ministerstvo v rámci toho programu poskytne na nákup elektromobilu příspěvek až 10 000 eur (244 500 Kč) jednotlivcům a až 20 000 eur (489 000 Kč) malým firmám. Tento příspěvek může pokrýt až 30 procent kupní ceny elektromobilu.

Elektromobil pro chudé za hubičku. Ve Francii spustili dotační revoluci

Italská vláda bude tyto subvence financovat z fondu Evropské unie na obnovu ekonomik zasažených koronavirovou krizí. Subvence budou omezeny na jednotlivce a firmy ve větších městských oblastech s cílem snížit znečištění a zlepšit kvalitu ovzduší.

Italové zadrželi zásilku fiátků z Maroka. Budou strhávat nálepky s vlajkou

Poptávka po elektromobilech v Evropě zaostává za očekáváním, zejména kvůli vysoké pořizovací ceně vozů a nedostatku dobíjecích stanic. V Itálii se automobily s čistě elektrickým pohonem v červnu na celkovém prodeji nových osobních vozů podílely šesti procenty, zatímco v celé Evropské unii to bylo přes 15 procent, doplňuje Reuters.

Maroko je Detroitem Afriky. Vyrábí tam dacie, fiaty i trabanty
Milan Design Week 2025
Fiat Topolino
Fiat Topolino
Elektrický Citroën Ë-C3
Nissan Sakura je nejprodávanějším elektromobilem na japonském trhu.
10 fotografií
Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Dělá se vám v elektromobilech špatně od žaludku? Nejste v tom sami

Kinetóza není patologie nebo nemoc, která by se dala léčit. Je to přirozený rys...

Můžete patřit k těm nejpřednějším fanouškům vozů na baterky, vidět v nich čistou budoucnost. Ale to...

Pedál na podlaze. Jaká je spotřeba elektrické škodovky na německé dálnici?

Škoda Elroq

Čím větší rychlost, tím větší odpor vzduchu, tím větší spotřeba a tím kratší dojezd. U vozidel s...

Toyota vyrobí svůj první elektromobil v Kolíně. Bude to SUV, nebo laciný mrňous?

Toyota Yaris 4. generace

VIDEO Toyota Motor Corporation zahájí v Evropě výrobu elektromobilů v roce 2028, zjistila agentura...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Nejlepší elektromobil je ten s benziňákem, vysvětluje Nissan

Nissan Qashqai

VIDEO Qashqai není jen jedním z mnoha crossoverů. Vlastně to byl on, kdo celý tento segment kdysi...

Škoda Elroq napříč Československem: při nabíjení ceny lítají, pozor na roaming

Na parkovišti pod Chopkom

VIDEO Škoda Elroq byla květnu druhým nejregistrovanějším elektromobilem v Evropě. Vypravili jsme se ní do...

Nejčtenější

Úžasný Lendlův mercedes hvězdou výstavy v Los Angeles. G ze začátků AMG

Na tom autě něco nesedí. Je to Mercedes G první generace, ale s naroubovanými světly a maskou chladiče z první generace třídy S. Překvapením je i první majitel -- tenisová legenda Ivan Lendl, který...

Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu a oslavil své 87. narozeniny

Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život. Není to...

Nakoukněte na sraz slavných PAVů. Motofandové vláčí popelnici i pračku

Nejen skalními obydlími je známa malá obec nedaleko Mělníka. Jednou ročně se ve Lhotce koná i netradiční sraz doprovázený drnčením motocyklových motorů. Motocykly a skútry jsou však v tomto případě...

Mistr codatronca zemřel. Slavný designér, co sekal autům zadky

Ercole Spada, slavný automobilový designér zemřel v noci z 2. na 3. srpna ve věku 88 let. Spada, italsky meč, byl celou kariéru spjat se studiem Zagato. Namaloval také slavná BMW, fiaty, alfy nebo...

Frontera: příjemně obyčejný, jednoduchý opel ze Slovenska

Frontera je krystalický příklad crossoveru, ale možná trochu jinak, než jsme zvyklí. Ano, pamětníci vzpomenou na oblíbený terénní model z historie, oživené jméno však teď dostává zcela jiné auto....

Škoda v Pákistánu. Skopak je příběh, který utnula válka

Škoda Auto v poslední době rozšiřuje svou působnost na Středním východě, v nedávných plánech byl dokonce i vstup na íránský trh, který ale zmařily pokračující sankce. Před 55 lety v sousedním...

12. srpna 2025

Itálie přispěje na elektromobil až půl milionu. Musíte sešrotovat starý spalovák

Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup elektromobilů. Oznámilo to italské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Podmínkou pro získání...

12. srpna 2025

Český šampion učí jezdit po zadním kole. Na motorce ale umí i stojku

Pískot gum a jekot vytočeného motoru se často ozývá z letiště v Blatné. Právě tady Martin Krátký, mistr Evropy a několikanásobný mistr České republiky ve stuntridingu, učí jízdu po zadním kole,...

12. srpna 2025

Alfa Romeo Giulia jezdí fantasticky a nekazí se. V bazaru hledejte diesel

Premium

Alfa Romeo se po letech vrátila ke klasické koncepci s pohonem zadních kol u sedanu segmentu D. Model Giulia se však neprosadil tak moc, jak výrobce čekal. Za devět let produkce prodala Alfa Romeo...

11. srpna 2025

Božský Dante se narodil před 120 lety. Tvůrce ikonických fiatů připomíná výstava

Italové vzdávají turínskou výstavou hold jednomu z nejvlivnějších konstruktérů v historii autoprůmyslu. Dante Giacosa se narodil před 120 lety a u Fiatu během čtyř desetiletí pomohl na svět celé řadě...

11. srpna 2025

Honda veze do Česka trhák. Elektrický skútr je vyladěný šikula za dobré peníze

Městské skútry jsou ta správná kategorie vozidel, kde elektrický pohon dává smysl. Nová Honda sází na maximální jednoduchost, slušný výkon a výbornou ovladatelnost, slibuje i hodně zajímavou cenu a...

11. srpna 2025

Delirium Růžového pantera. Nejbláznivější auto světa přijelo ze šedesátek

Je to bezpochyby jeden z nejvýraznějších automobilových výtvorů historie. Spojuje futuristickou estetiku, odvážný design a technologické možnosti 60. let do jednoho originálního, silně stylizovaného...

10. srpna 2025

Objevte méně známé funkce běžných aut, které vám usnadní život

Samopaly nebo otáčecí poznávací značky jako v nadupaném astonu Jamese Bonda v rodinné octavii asi nenajdete. I v těch obyčejných autech však jsou drobnosti, které leckdo nezná, přesto dokážou...

9. srpna 2025

Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu a oslavil své 87. narozeniny

Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život. Není to...

7. srpna 2025,  aktualizováno  8.8 12:29

Nakoukněte na sraz slavných PAVů. Motofandové vláčí popelnici i pračku

Nejen skalními obydlími je známa malá obec nedaleko Mělníka. Jednou ročně se ve Lhotce koná i netradiční sraz doprovázený drnčením motocyklových motorů. Motocykly a skútry jsou však v tomto případě...

8. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Římská parkovací tragédie. Italové marní čas hledáním parkování

Gastronomie, móda, umění, automobilový průmysl. To jsou věci, v nichž Italové chvalně vynikají. Ovšem dostupnost parkovacích míst už patří k oblastem, jimiž se pyšnit nemohou. Průměrný italský řidič...

8. srpna 2025

Úžasný Lendlův mercedes hvězdou výstavy v Los Angeles. G ze začátků AMG

Na tom autě něco nesedí. Je to Mercedes G první generace, ale s naroubovanými světly a maskou chladiče z první generace třídy S. Překvapením je i první majitel -- tenisová legenda Ivan Lendl, který...

8. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.