Ministerstvo v rámci toho programu poskytne na nákup elektromobilu příspěvek až 10 000 eur (244 500 Kč) jednotlivcům a až 20 000 eur (489 000 Kč) malým firmám. Tento příspěvek může pokrýt až 30 procent kupní ceny elektromobilu.
|
Elektromobil pro chudé za hubičku. Ve Francii spustili dotační revoluci
Italská vláda bude tyto subvence financovat z fondu Evropské unie na obnovu ekonomik zasažených koronavirovou krizí. Subvence budou omezeny na jednotlivce a firmy ve větších městských oblastech s cílem snížit znečištění a zlepšit kvalitu ovzduší.
|
Italové zadrželi zásilku fiátků z Maroka. Budou strhávat nálepky s vlajkou
Poptávka po elektromobilech v Evropě zaostává za očekáváním, zejména kvůli vysoké pořizovací ceně vozů a nedostatku dobíjecích stanic. V Itálii se automobily s čistě elektrickým pohonem v červnu na celkovém prodeji nových osobních vozů podílely šesti procenty, zatímco v celé Evropské unii to bylo přes 15 procent, doplňuje Reuters.
|
Maroko je Detroitem Afriky. Vyrábí tam dacie, fiaty i trabanty