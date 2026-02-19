Brusel chce zachránit autoprůmysl. Dotace jen na elektroauta z evropských dílů

Evropská komise chce podmínit poskytování státních subvencí na elektromobily v Evropské unii tím, že minimálně 70 procent součástek bude pocházet z EU. Informoval o tom list Financial Times s odvoláním na návrh, ke kterému získal přístup. Návrh je podle listu součástí širší snahy o ochranu evropského průmyslu před čínskou konkurencí.

Evropský průmysl v poslední době uzavírá továrny a propouští zaměstnance. Kromě levné čínské konkurence ho trápí rovněž vysoké ceny energie a náklady spojené s plněním přísných pravidel na ochranu klimatu, píše Financial Times.

Evropská komise (EK) by měla v brzké době představit soubor opatření na ochranu evropského průmyslu s názvem Industrial Accelerator Act (Akt o průmyslovém akcelerátoru). Návrh podle listu předpokládá, že elektromobily a hybridní vozy těžící ze státních subvencí na podporu prodeje budou muset být montovány v EU a obsahovat nejméně 70 procent součástek bez zahrnutí baterie vyrobených v EU. Totéž má platit pro elektromobily a hybridní vozy pořizované pro veřejné instituce; pro ty druhé má bonus za evropský obsah platit i pro dlouhodobé pronájmy (operativní leasing).

Evropské baterie na dně. Výroba srdce elektroaut vázne, neobejde se bez Číňanů

Návrh legislativy se má vztahovat i na automobily s vodíkovými palivovými články.

„Cílem je propagovat automobily vyrobené v EU a chránit tak průmysl starého kontinentu, který je v současné době pod tlakem čínských výrobců,“ vysvětluje magazín Quattroruote.

Financial Times nicméně upozornil, že minimální podíl domácích součástek ve výši 70 procent je v návrhu uvedený v závorkách. To podle listu signalizuje, že je stále předmětem diskusí a mohl by se ještě změnit.

„Legislativa bude rovněž vyžadovat, aby několik klíčových komponentů trakční baterie pro elektromobily pocházelo z Evropské unie . To je sice oddělené od požadavku 70 %, ale vzhledem k silné závislosti průmyslu EU na Číně, pokud jde o technologie a materiály pro baterie , je to velmi náročné,“ dodávají Quattroruote.

Evropští výrobci automobilů se v názoru na navrhovaný požadavek na podíl součástek z EU neshodují. Automobilky Volkswagen a Stellatis minulý měsíc vyzvaly k vytvoření systému, který by výrobce motivoval k využívání součástek z lokální produkce. Německý výrobce luxusních vozů BMW však varoval, že nová pravidla by přinesla nadbytečné náklady a byrokratickou zátěž, píše Financial Times.

Kontrola a čistota. Podívejte se, jak Škoda vyrábí baterie do hybridů

„Podle zákonodárců by elektromobily vyrobené v EU posílily evropskou výrobu, stimulovaly kontinentální průmyslový dodavatelský řetězec a tím by dosáhly větší technologické nezávislosti,“ komentují Quattroruote. „Na druhou stranu je trh EU vysoce integrován do globálních hodnotových řetězců, existuje tedy riziko, že protekcionistické protičínské opatření by mohlo poškodit evropské výrobce, kteří jsou již tak úzce propojeni s mezinárodními dodavateli, a to zvýšenými náklady a byrokracií. V důsledku toho by ceny elektromobilů mohly dokonce vzrůst.“

Návrh Evropské komise bude projednán a následně o něm bude hlasovat evropská Rada a Parlament. Podle Financial Times se nedá očekávat, že by schválení normy proběhlo rychle.

