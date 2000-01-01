Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají jako omalovánky pro pamětníky. Jsou na nich předpotopní auta, obstarožní motocykly, chodci v outfitu 1. republiky či parní lokomotiva, co ještě pamatuje císaře pána. Vzali jsme si na pomoc umělou inteligenci a přetvořili dopravní značky do nového svěžího designu hodného 21. století.
Pokud platí, že značky jsou vizuálním jazykem státu, pak ten náš jazyk momentálně říká: „Jsme země, která se zasekla v minulosti.“
Moderní značka by měla zobrazovat elegantní auto s úzkými LED světlomety a kapotou, co nekončí v pravém úhlu.
Ten pán v klobouku na přechodu pro chodce, který působí jako podnapilý chasník, který se vrací domů po deseti pivech a pár panácích, musí jít z kola ven.
Ve 21. století chodec vypadá úplně jinak. Dejme mu třeba funkční mikinu s kapucí, a když už musí mít něco na hlavě, tak třeba slušivou sportovní čepici.
A motocyklista? Proč ten panáček na stařičké jawě silně připomíná hlídku veřejné bezpečnosti z 50. let, která pronásleduje kapitalistického diverzanta?
Motorkáři by určitě více respektovali zákaz s moderním japonským superbikem.
Značka s funící parní lokomotivou je jako z historického klubu přátel páry, nostalgicky vzpomínající na dobu průmyslové revoluce. Pošleme ji do důchodu dřív, než se naše děti začnou ptát, proč je na tom plechu nakreslený ten divný kouřící domeček na kolečkách.
Obraz moderní železnice by do 21. století zapadal rozhodně více. Určitě by varoval více, že to, co vás může smést, není pomalu se valící muzejní kousek, ale tichý predátor, který se po kolejích řítí opravdu vysokou rychlostí.
Svět kolem nás se mění rychlostí světla, ale naše dopravní značení zůstává věrné éře, kdy lákadlem k zastavení na občerstvení byla zkřížená lžíce a vidlička.
Nevzbudil by větší pozornost a motivaci k přestávce v jízdě třeba hamburger?
Zatímco technologické firmy ladí algoritmy pro autonomní vozy a přemýšlejí, jak do palubní desky nacpat víc umělé inteligence, české dopravní značení hraje úplně jinou ligu. Ligu nostalgie.
Ve 21. století chodec vypadá jinak. Dejme mu mikinu s kapucí a lehce skloněnou hlavu – protože, přiznejme si, většina lidí dnes na přechod vstupuje s očima přilepenýma k displeji telefonu. Bylo by to upřímné, a hlavně: okamžitě bychom poznali sami sebe.
Kvůli genderovému vyvážení jsme si nechali od umělé inteligence vytvořit i variantu s chodkyní. Zákaz vstupu chodců je hned více sexy!
Tramvajáci by si jistě místo vozu z doby normalizace...
... zasloužili něco trochu novějšího.
Ten pán, co kráčí přes přechod vypadá, jako když se kymácí z hospody domů. Má v sobě cosi z první republiky. Chybí už jen hůlka a švihácký klobouk, který by postavička smekla před projíždějícím prezidentem Masarykem.
Což takhle junák s funkčním oblečením, který zrovna spěchá na jógu?
Obytná zóna v klasickém provedení, kde si s dítětem ještě hraje otec, zatímco matka dělá domácí práce.
Umělá inteligence vidí obytnou zónu již se zatepleným domem. S dítětem si však hraje žena, neboť její manžel má kvůli hypotéce ještě druhou práci.
Značka „Pozor, děti“ vypadá jako výjev ze školního výletu v roce 1955.
Moderní dítě má na zádech batoh s ergonomickými popruhy.
Hranaté auto na značce „Zimní výbava“ se jakoby třese před zimou.
Moderní auto se svou armádou asistenčních systémů působí mnohem suverénněji. Více zaoblené vločky navíc vypadají jako šetrnější k životnímu prostředí.
Svět pádí do cloudu, žijeme v digitálním věku, ale na krajnicích pěstujeme vizuální archeologii.
Pokud se chceme tvářit jako moderní technologický tygr, nemůžeme mít značky, které vypadají jako omalovánky pro pamětníky.
Konec kloboukové kultury: Přestaňme kreslit chodce jako úředníky z magistrátu z roku 1935.
Móda se během let přece jen hodně změnila...
Také ten chlapík s lopatou by zasloužil upgrade. Postava vypadá, že právě vydobývá brambory na zahrádce.
Práce na silnici dnes, to jsou lidé v reflexních vestách a s helmami, kteří vypadají jako členové zásahového komanda.
Hranaté auto je jako z televizní detektivky ze 70. let.
Městské reálie mají dnes již mnohem zaoblenější kontury.
Značky varující před kolonami jsou jako z veteránské rallye.
Nedělní hustý provoz na dálnicích vypadá trochu jinak.
Ty siluety mají v sobě cosi z elegance první republiky.
Dnes však vládne přece jen ležérnější móda.
Legendární Zetor pomáhal kdysi budovat světlé zítřky.
Dnešní traktory jsou však již klimatizované prosklené katedrály s GPS navigací a hi-fi soupravou.
Silnice pro motorová vozidla dnes...
... a jak to vidí umělá inteligence.
Nebezpečí smyku hrozí nejen u klasických aut se zadním pohonem...
..., ale i u moderních esúvéček.
Zákaz vjezdu ručních vozíků v oldschoolové podobě.
Nové předpisy ohledně bezpečnosti práce již stanovují nové standardy ve výbavě pracovníků, a značka by mohla nově vypadat třeba nějak takto.
Značka, označující tunel v dnešní podobě...
... a v moderním provedení, jak si ho představuje umělá inteligence.
Značku opravna z roku 1961 symbolizuje obří hasák.
Oprava aut dnes, to je kromě mechanické práce a stále více i používání diagnostických přístrojů.
Stezka pro chodce a cyklisty v dnešní oldschoolové podobě.
Virtuální nová podoba stejné značky.
Na dnešní značce „Cyklisté“ mladý jezdec na jízdním kole porušuje předpisy, protože nemá bezpečnostní helmu.
Takto by to mělo být správně.
Zákaz vjezdu elektromobilů jakoby platila jen pro první modely z nové elektrické éry.
Virtuální nová podoba stejné značky
Klasické autobusy se sice těší velké oblibě...
... na silnicích však již můžeme vidět spíš takovéto.
Obstarožní dodávka jako z doby reálného socialismu si na zákazové značce asi příliš respektu nezjedná.
Dnešní dodávky již vypadají úplně jinak.
Dopravní značka „Nábřeží“ ukazuje auto jako z doby seriálu Major Zeman.
Takto si stejnou značku představuje umělá inteligence – v rámci trendů se jedná již o vůz SUV.
Dopravní značka „Nebezpečná krajnice“ v současném provedení...
... a stejná v modernizovaném provedení od umělé inteligence
Dopravní značka „Čerpací stanice“ ukazuje stojan jako z muzea dopravy.
Modernější pojetí s displejem s digitálním počítadlem.
Dopravní značky na českých silnicích připomínají grafický skanzen. Přežily jen díky tomu, že je nikdo nebere moc vážně?
Stejná značka v novém provedení by možná vzbudila více respektu.
Dopravní značka „Zákaz předjíždění“ dnes...
.... a v umělou inteligencí aktualizovaném provedení.
Dopravní značka „Nehoda“ je jako ze závodů veteránů.
Stejná značka v novém AI vygenerovaném provedení
