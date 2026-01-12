|
Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu
Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu
Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají jako omalovánky pro pamětníky. Jsou na nich předpotopní auta, obstarožní motocykly, chodci v outfitu 1. republiky či...
Silnici v Japonských Alpách každý rok dobývají zpod dvaceti metrů sněhu
Hlavním přínosem otevření transalpínské scénické cesty Tatejama Kurobe nebylo ani tak spojení prefektur Nagano a Tojama nebo podpora cestovního ruchu. Díky vysokohorské silnici tu japonští inženýři...
Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli
Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...
Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak
Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...
S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu
Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...
Ve Venezuele je litr benzinu za 80 haléřů. Lidem zbývají jen drahé ojetiny
Země, o které se s novým rokem dozvěděl celý svět, je rájem levného benzinu. Nádrž ve Venezuele natankujete za pár bolívarů, ale obyvatelstvo jezdí auty starými v průměru 22 let a těch pár...
Z kurníku do aukce. Stoletý karavan ze staré Anglie je sběratelským hitem
Bezmála stoletý příběh karavanové romantiky ožívá nevšední příležitostí. Aukční dům Sotheby’s zpřístupnil k prodeji archaický obytný přívěs Eccles Jacobean. Jde o památný kousek, exemplář s rokem...
Předjíždět sypač zakázáno není, ale raději to nepokoušejte. Zbytečně riskujete
Pracovníci údržby každoročně varují řidiče, že předjíždění jejich aut je sice povoleno, ale jde o velký hazard. Sypače jsou širší, než mohou za jízdy působit, a navíc se během manévru dostanete na...
Evropským autem roku je mercedes. Elektrická škodovka druhá
Na autosalonu v Bruselu byly vyhlášeny výsledky prestižní ankety Evropské auto roku (COTY) za rok 2026. Mezi sedmi finalisty soutěže byla po čtyřech letech i Škoda, tentokrát s modelem Elroq. Na...
Chumelí, pojďte do rychlokurzu smyku. S volantem opatrně a ve střehu
Sníh zasypal Česko. Jestli si volantem nejste úplně jistí, raději nevyjíždějte. Pokud opravdu za volant musíte, buďte neustále ve střehu, schovejte mobil, vypněte rádio a opatrně na plynu i brzdách....
KVÍZ: Sníh zasypal Česko. Poznáte, jaké auto je pod sněhovou peřinou?
Zima je období, které nás motoristy dokáže potrápit, ale taky potěšit. Ti odvážnější si vyzkoušejí skluzy na sněhu (samozřejmě na dostatečně velkém a prázdném parkovišti). Ti, kdo raději zůstanou v...
Přelomový krok Číny: Povinný strop na spotřebu elektřiny u elektroaut
Zatímco spalovací auta se dlouhodobě potýkají s přísnými emisními limity, elektromobily dosud unikaly podobným regulacím. To se mění: Čína jako první země na světě od 1. ledna zavedla povinné limity...
Na namrzlé okno karton, škrabka, chemie. Horkou vodu ne!
Mrazy ztrpčují život řidičům už několik dní. Čelní sklo pokryté ledem, ruce promrzlé u škrábání a čas tlačí. Škrábání oken od námrazy patří mezi nejotravnější discipliny zimního řidiče....
