Stačí teploty pod nulou, nějaká ta sněhová nadílka a některé dopravní značky, vodorovné či svislé, rázem jako kdyby nebyly. Často to ještě umocní sníh nahrnutý od silničářů. Jenomže to v žádném případě neznamená, že by značky nebyly platné. „Pokud není vodorovná dopravní značka kvůli sněhu vidět, nemůže řidič porušit povinnost či zákaz z takové značky plynoucí. Stále je však třeba mít na mysli, že platí obecná úprava provozu a že svislé dopravní značky jsou nadřazené vodorovným dopravním značkám,“ vysvětlila vrchní policejní komisařka Hana Rubášová z Policejního prezidia.
|
Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu
Takže abychom si to vysvětlili. Pokud není vidět vodorovné dopravní značení, protože je zapadané sněhem, vždy bude na místě i svislé značení. A pokud je zapadáno sněhem a máte pocit, že tedy není jasný jeho význam, mýlíte se. Pokud je totiž počasí takové, že není vidět dopravní značení, je v prvé řadě místo značek potřeba použít selský rozum.
Všichni jsme prošli autoškolou, tak víme, jaké tvary některé značky mají. Typicky stopka nebo značka přikazující dát přednost v jízdě. Také víme, jaké jsou maximální povolené rychlosti ve městech nebo dálnicích. Protože ale vycházíme z faktu, že je hodně sněhu, a tedy i ztížené jízdní podmínky, je prostě potřeba zpomalit, myslet logicky a za ostatní, dávat opravdu velký pozor a sledovat dění kolem sebe.
ÚAMK pro web auto-mania.cz pak radí: „Samozřejmě, že mnohem více také kontrolujeme to, zda například přerušovanou nebo plnou čáru na vozovce nedoprovází, což tak obvykle bývá, svislá značka u vozovky. Ta nám napoví, i když máme pod koly bílo.“ A doplnili také rady, co dělat, když kvůli ne úplně správné čitelnosti značek dojde k nehodě: „Může nastat situace, kdy dojde k nehodě, jelikož značení nebylo překryté sněhem. Pak je na místě situaci v daný okamžik po havárii vyfotografovat, aby pro další jednání jak s policií, tak například pojišťovnou, bylo zjevné, že nenesete odpovědnost za danou havárii. Prostě proto, že jste se neměli pode čeho orientovat. S takovou situací zákon počítá, ale je na místě to nechat potvrdit jak policií, kterou zavoláte na místo nehody, tak případně vlastními snímky.“
A připomínáme, že všechny tyto rady platí také pro značky, které jsou již opotřebené. V obou případech pak můžete požádat o očistu, případně výměnu dopravních značek. „Informaci o stavu značky je možné předat příslušnému odboru úřadu obce s rozšířenou působností nebo policii, která v rámci své činnosti na dopravní značení dohlíží a případné podněty předává právě na zmíněný úřad,“ vysvětlila Alena Mühl z ministerstva dopravy pro auto-manii.