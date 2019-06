Značky versus řidiči: Desítka cedulí, které ignorujeme nebo je nechápeme

Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy

Značka: vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. vyhrazený jízdní pruh je zároveň na silnici vyznačený vodorovnými značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce najdete dobu, po kterou je jízdní pruh autobusům vyhrazen.

Řidiči: Ve vyhlášce je vyobrazení značky pouze ilustrativní, v reálu je na českých silnicích většina vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy na pravé straně. Pokud je pod značkou dodatková tabulka s vyznačením doby platnosti, platí vyhrazený pruh pouze ve stanovený den a čas, a mimo něj jej mohou řidiči použít.

„Téměř po celé Praze tyto dodatkové tabulky jsou a omezují platnost vyhrazeného jízdního pruhu ve všední dny od pondělí do pátku od šesti do desíti hodin a odpoledne od dvou do sedmi hodin. Mimo uvedenou dobu mohou řidiči vyhrazený pruh využít,“ upozorňuje vedoucí autoškoly a projektový manažer společnosti Dekra Martin Bednář.

Ovšem pozor, pokud značka dodatkovou tabulku nemá, platí vyhrazený pruh pro autobusy stále, a to nejen pro ty z MHD, ale pro všechny. Většina řidičů však značku úmyslně nerespektuje a do pruhu vjíždí, aby si v ranních či odpoledních kolonách a husté dopravě zkrátili dojezdový čas.