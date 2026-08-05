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Kolona na dálnici? Výzkum ukázal, ve kterém pruhu ji projedete rychleji

Radomír Dohnal
  11:00

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Levý pruh je při pohybu v dopravní zácpě rychlejší, ale určitě není ten bezpečnější. | foto: Profimedia.cz

Nikdo nechce zbytečně trčet v zácpě na silnici. Když už se jí ale nevyhnete, nabízí se otázka, jestli existuje způsob, jak ji projet o něco rychleji. Nizozemští odborníci analyzovali stovky dopravních kolon a dospěli k překvapivě jednoznačnému závěru: jeden jízdní pruh bývá statisticky rychlejší než ostatní.

Možná existuje vesmír, ve kterém lidé zbožňují komáří pískot v tichu noční ložnice. Svět, kde mají všichni rádi daňová přiznání a úplně nejvíc se těší na pohřby přátel. V naší dimenzi to ovšem nebude. A k univerzálně neoblíbeným jevům jistě patří i čekání v předlouhých kolonách na dálnicích. O normálního člověka, který by si v nich liboval, nejspíš nezavadíte.

Neustálé přejíždění z jednoho pruhu do druhého smysl nedává a ve výsledku přináší jen malou nebo rovnou žádnou časovou úsporu. Časté změny – střídání jízdních pruhů při pohybu v koloně – jen zvyšují počet brzdění ostatních aut.

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