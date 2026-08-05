Možná existuje vesmír, ve kterém lidé zbožňují komáří pískot v tichu noční ložnice. Svět, kde mají všichni rádi daňová přiznání a úplně nejvíc se těší na pohřby přátel. V naší dimenzi to ovšem nebude. A k univerzálně neoblíbeným jevům jistě patří i čekání v předlouhých kolonách na dálnicích. O normálního člověka, který by si v nich liboval, nejspíš nezavadíte.
Neustálé přejíždění z jednoho pruhu do druhého smysl nedává a ve výsledku přináší jen malou nebo rovnou žádnou časovou úsporu. Časté změny – střídání jízdních pruhů při pohybu v koloně – jen zvyšují počet brzdění ostatních aut.