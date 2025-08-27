V takové kombinaci rozhoduje hlavně to, jak dobře umíme provoz řídit a jak ukázněně jedeme. Česká republika má totiž k dispozici nástroje, které umějí z možného chaosu udělat dobře zvládnutelný systém. Pokud je řidiči využijí naplno, dá se nejhorším problémům předejít, vysvětluje v komentáři pro iDNES.cz expert na dopravní telematiku Tomáš Miniberger, generální ředitel a předseda představenstva společnosti VARS. Radí, jak dojet z dovolené hladce a bezpečně.
Ačkoli si to řidiči nepřipouštějí, snížení rychlosti vozidla zásadně zvyšuje kapacitu dálnice či silnice.