Sedmimístný dongfeng je luxusním autem pro čtyři. Čínské MPV nemá soupeře

Kdo chce kompaktní MPV, může si dnes pořídit leda krátké pětimístně BMW 2 Active Tourer nebo Volkswagen Touran, představený už roku 2015. Všechny ty slavné modely od Citroënu, Fordu nebo Renaultu totiž už odvál čas – tyto značky své kdysi populární velkoprostorové vozy nahradily dodávkami a SUV. Ale pak je tu ještě jedna možnost: čínský Dongfeng U-Tour z produkce divize Forthing.

Dongfeng je Touranu technicky hodně podobný. Jde o klasické pětidveřové MPV s vysokou stavbou karoserie a čtyřválcovým motorem – konkrétně přeplňovanou čtyřválcovou patnáctistovkou o výkonu 130 kW.

Zároveň je ale v mnoha ohledech o kus dál než nestor od Volkswagenu: U-Tour je s délkou 4,85 metru o je 32 cm delší, rozvor 2,9 m je také větší. Ve skutečnosti je to auto rozměrů dnes již nevyráběného VW Sharan. Za cenu srovnatelnou s Touranem navíc nabízí výbavu, která je mnohem bohatší a u aut se šestimístnou cenovkou není vůbec obvyklá.

Nepřehlédnutelný

Design rodinného dongfengu je dost svérázný, ale také proporčně vyvážený a vcelku elegantní. Přední světlomety mají optiku tvořenou třemi segmenty a denní svícení ve tvaru „klů“, podobně jako u Peugeotů. Mezi nimi se nachází obří maska chladiče, připomínající lexusy, doplněná o podsvícené logo, které po odemčení auta pulzuje.

Zajímavým prvkem jsou chromované lišty, které tvoří souvislý pruh – od masky chladiče, po stranách kapoty až okolo bočních oken. Kapota motoru je konvenční dlouhá, takže se na rozdíl od mnoha jiných MPV jedná o klasické dvouprostorové auto. Boky ozvláštňují kryty spodních částí dveří s chromovanou lištou a černá kola, která kombinují leštěné plochy s bronzovými paprsky. Zadní sloupky zdobí módní černé plastové kryty se zajímavou strukturou a propojená zadní světla jsou parafrází na ta přední.

Zvenčí je tedy rodinný dongfeng hodně nazdobený, ale vypadá zajímavě, přiměřeně dravě a není přeplácaný, jak se u některých asijských aut stává.

Pohled do interiéru odhalí příbuznost s dříve uvedeným SUV T5 Evo, palubní deska má stejný tvar a ovládací prvky jsou s ním také shodné. Jiné je ale barevné provedení, rodinný typ sází na skandinávský styl s decentními světlými odstíny.

Uvnitř luxus

Horní díl palubní desky je v tmavší hnědé barvě, aby se neodrážel ve sklech, pod ním se nachází dekor s designem světlého dřeva a spodní část je krémová. Myslelo se ale i na praktičnost, a tak jsou loketní opěrky i dosedací plochy na sedácích a opěradlech sedadel v tmavší šedé. Vše dokresluje dvoubarevný volant, rádoby mramorový dekor na středovém tunelu, oranžové obšití a v noci pulzující prosvícení v oněch dřevěných dekorech.

Ovládání je čistá moderna s dotykovým displejem, který tvoří jeden celek s displejem přístrojového štítu. Ty hlavní funkce ale mají mechanické ovladače – například nastavování zrcátek nebo ovládání klimatizace. Graficky bohatě pojatý přístrojový štít má jen jeden motiv zobrazení a důraz klade na informace o otáčkách, o rychlosti a provozní hlášení. Palubní počítač se diskrétně zobrazuje ve spodní části displeje.

Největší tahák a překvapení se ovšem ukáže po otevření zadních dveří. Ve druhé řadě se nachází dvě samostatná křesla, elektricky nastavitelná, vyhřívaná a odvětrávaná. Stejnou výbavu mají samozřejmě i sedadla přední, to řidičovo přidává ještě masážní funkci. Cestující ve druhé řadě mají ještě k dispozici výklopné stolky, háčky na zádech předních sedadel, vlastní nastavení klimatizace a USB-A konektory na sedadlech i na středovém tunelu. Spolujezdcovo sedadlo lze elektricky ovládat také z druhé řady tlačítky na jeho boku.

Sedadla druhé řady jsou také posuvná do boku. Tímto způsobem je řešený i přístup do třetí řady, po odsunutí sedadel na kraj vznikne přístup uličkou. Vzadu jsou místa rovnou tři, touto netradiční cestou tedy vzniká celkový počet míst sedm. Tři děti se do zadní řady určitě vejdou, bát se ale nemusí ani dvojice dospělých středního vzrůstu. Díky dostatečné délce i výšce interiéru se zde usadí v rozumném pohodlí. Opět jsou k dispozici i vlastní USB konektory.

Zavazadlový prostor je na tom stejně, jak to u sedmimístných aut bývá: objem v sedmimístném uspořádání je 234 litrů, po sklopení sedadel dramaticky vzroste na 1 034 litrů. Sedadla třetí řady jsou dělená v poměru 60:40, takže se s uspořádáním posádky a zavazadel dá poměrně kreativně pracovat.

Křesla ve druhé řadě lze podélně posouvat a měnit sklon jejich opěradel, vyjmout nebo sklopit do podlahy ale nejdou. To je vzhledem k jejich bohaté elektrické výstroji pochopitelné, zároveň to znamená, že U-Tour nelze použít jako čistokrevný stěhovák. V podstatě to ale ničemu nevadí, vysoké stěhovací ambice mají všechny ty osobní dodávky, které naopak nemohou nabídnout komfort a luxus Dongfengu.

Motor bez start-stopu

Motor je sice v nabídce jediný, ale je to přesně ten pravý. Patnáctistovka s kořeny u Mitsubishi standardně spolupracuje s dvouspojkovým automatem, který řadí hladce, bez váhání a při klidné jízdě preferuje přiměřeně nízké otáčky. To dobře ladí s charakterem motoru, který se nejlíp cítí ve středních otáčkách. Při požadavku na výkon automat podřadí ke čtyřem tisícům otáček, kde má motor sil nejvíc, žádné zbytečné vytáčení tak nehrozí.

Jelikož se dongfeng obejde vyjma systému stop-start bez dalších úsporných pomůcek, je udávaná spotřeba 7,3 l/100 km nečekaně přesná. Běžně se dá jezdit lehce nad sedm litrů, při plném zatížení na dálnici si Donfeng řekne o devět litrů. Na tak velké auto je to slušný výsledek.

Řízení je odtažité, ale přesné, na požadavek změny směru reaguje auto hbitě a plynule. Naladění podvozku se čínským konstruktérům zdařilo na výbornou – vůz je směrově stabilní, dostatečně pohodlný, a přitom i plně naložený se chová jistě.

Jen plná výbava

Velmi přínosnou funkcí je využití čtveřice parkovacích kamer. Kromě celé řady pohledů při parkování se automaticky aktivují také při odbočování v nízkých rychlostech. Po spuštění blinkru se zobrazí 3D pohled na auto, který pomáhá předcházet nešťastným událostem, jako je přejetí obrubníku. Ve výbavě je i spousta užitečných funkcí jako sledování mrtvých úhlů, elektrické otevírání pátých dveří, nechybí ani pro čínské vozy typická prosklená střecha, zde velkoplošná a otevíratelná.

Jediná dostupná verze má základní cenu 839 900 Kč, připlácí se pouze za metalický lak a přední parkovací senzory (ty zadní jsou ve standardní výbavě). Nyní je ale U-Tour nabízen se slevou 75 tisíc korun, dá se tedy pořídit od 764 900 Kč. Na cestě jsou také první kusy s hybridním pohonem, který kombinuje benzinovou patnáctistovku s 55kW elektromotorem. V tomto případě je cena 949 900 Kč, resp. akčních 874 900 Kč, přičemž přední parkovací senzory má U-Tour HEV již v ceně.