Trump chce udělat Ameriku opět malou. Zhlédl se v japonských kei cars

Udělejme ameriky zase malé! Americký prezident Donald Trump chce, aby automobilky v USA přišly s malými vozidly podobnými kei-carům. Je to nápad, který navazuje na návrhy uvolnění standardů spotřeby paliva a omezení umělé podpory elektromobilů.
Udělejme ameriky zase malé! Americký prezident Donald Trump sní o japonských Kei Cars, které jsou řádově menší než v USA nejoblíbenější velké pick-upy jako Ford F-150.

Nissan Sakura je nejprodávanějším elektromobilem na japonském trhu.
Nejprodávanějším kei carem je v Japonsku je dlouhodobě Honda N-Box.
Donald Trump si na chvíli odpočinul od migrace a obchodních válek, aby Americe naservíroval nápad, který se na první pohled jeví jako dokonalý vtip: kei cars v USA. Japonské miniaturní krabičky na kolech, které v Tokiu spořádaně kličkují mezi mrakodrapy, by podle prezidentova nápadu měly brázdit americké silnice. I v Evropě se na toto téma hovořilo, ale zatím bez nějakého výsledku.

Trump svým exekutivním pokynem fakticky přiznal, že i v Americe, zemi posedlé obřími pick-upy a SUV, existuje segment populace, která potřebuje opravdu levné a malé auto. A tak vydal pokyn ministru dopravy Duffymu, aby „okamžitě schválil výrobu“ těchto vozidel, což naznačuje snahu o rychlé odbourání pravidel. Avšak formální změna je dlouhý a složitý proces, který vyžaduje návrhy pravidel, veřejné připomínkování a rozsáhlé testování.

Normy jsou psané pro pojízdné bunkry

Tyto japonské minivozy, které jsou v Tokiu daňově zvýhodněné a mají speciální parkovací podmínky, jsou v podstatě navržené pro nižší rychlosti a městský provoz. Jejich bezpečnostní standardy, byť pro Japonsko dostatečné, by v přímém souboji s mamutím Fordem F-150 nebo Chevroletem Tahoe znamenaly jen hromadu zmačkaného plechu.

Nová levná auta v Evropě? Spasit nás mají přerostlé angličáky à la Japonsko

Americké Federální bezpečnostní normy jsou psané pro pojízdné bunkry, a právě v nich leží zásadní kámen úrazu. Aby kei car mohl být v USA legálně prodáván, musel by projít nákladnými úpravami. A tady nastává paradox: Jakmile do miniaturní konstrukce naroubujete americké airbagy, výztuhy a nárazníky, jeho cena vzroste, jeho spotřeba se zhorší a celá původní myšlenka – levné vozítko – vezme za své.

Trump se nicméně snaží o další kolo protekcionismu: kei cars ano, ale Made in USA. Jenže která americká automobilka bude ochotna investovat miliardy do výroby pro segment, který v Americe dlouhodobě neexistuje? Američané chtějí obry, a kdo chce malé auto, koupí si osvědčenou hondu nebo kiu. Trumpův příkaz tak zní spíše jako politický výkřik, který má demonstrovat jeho odhodlání bojovat proti byrokracii a zároveň podpořit domácí průmysl.

Pick-up od Fordu přišel o trůn krále trhu USA. Stále jím však vlastně je

Realita je taková, že kei cars sice teoreticky cestu na americký trh mají, ale pouze skrze náročnou a drahou modernizaci. Dokud Amerika nezačne myslet jako Tokio – úsporně, prostorově a s ohledem na ucpaná města – zůstane tento návrh jen další miniaturní utopií v zemi, kde vládnou obří pick-upy.

Trump chce matchboxy Made in USA

Návrh Donalda Trumpa na zavedení kei cars ve Spojených státech je reálný v tom smyslu, že vydal pokyn k prozkoumání a odstranění regulačních překážek. S trochou nadsázky by se tak mohlo jednat o hnutí „Make America Small Again“ (MASA).

Faktická realizace tohoto rozhodnutí ale čelí mnoha významným překážkám. Kei cars, jak jsou navržena v Japonsku, nesplňují současné přísné americké federální bezpečnostní normy pro motorová vozidla, zejména v oblasti odolnosti proti nárazu a ochrany cestujících.

Von der Leyenová volá po malých a cenově dostupných evropských autech

Jakékoli snížení bezpečnostních standardů by ale bylo vysoce kontroverzní. Úprava předpisů by mohla vést buď k vytvoření nové, méně bezpečné kategorie vozidel, nebo k zařazení Kei Cars mezi auta s omezenou rychlostí a možností využití.

Pokud se má něco podobného objevit na silnici vedle pick-upu vážícího čtyři tuny, je to skutečně na pováženou. Japonský inženýr by řekl: „To je nebezpečné.“ Americký právník by řekl: „Těším se na žaloby!“ A bezpečnostní organizace NHTSA by zase nejraději řekla: „Nás do toho netahejte.“ Otázkou ale navíc je, zda by Američané tyto malé pojízdné krabičky vůbec kupovali.

Na výzvu však okamžitě zareagoval Fiat, který slovy svého šéfa Oliviera Françoise během akce Art Week v Miami oznámil svůj záměr uvést malé Topolino na trh v USA již v příštím roce. Stalo se tak během odhalení upraveného vozu od umělce Romera Britta, zakladatele hnutí Happy Art, vystaveného ve velkém sále Britto Palace v Miami.

Změkčení flotivé spotřeby aut na spadnutí

Administrativa Donalda Trumpa navíc koncem roku 2025 spustila dramatický obrat v americké automobilové politice, který je charakterizován zásadním rozhodnutím, jež signalizuje odklon od ekologické agendy předchozí Bidenovy vlády a klade důraz na finanční dostupnost a konkurenční výhodu.

Pilířem této nové politiky je radikální uvolnění standardů spotřeby paliva (CAFE - Corporate Average Fuel Economy). Jedná se o federální předpisy, které stanovují průměrnou spotřebu paliva, jaké musí dosáhnout celá flotila nově vyrobených osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel (dodávek, SUV) prodaných v USA každým výrobcem.

Renault a Stellantis: zachraňte malá auta, předpisy je zbytečně zdražují

Vznikly v roce 1975 po arabském ropném embargu, primárně za účelem snížení spotřeby ropy a zlepšení energetické bezpečnosti USA. Normy se od té doby vyvíjely, přičemž významné zpřísnění přišlo se zákonem Energy Independence and Security Act z roku 2007 a poté za Obamovy a Bidenovy administrativy. Před Trumpovým zásahem byly stanoveny flotilové limity od modelového roku 2025 na úrovni 4,7 litru na 100 km. V prosinci Trumpova administrativa nově navrhla zvýšení na 6,8 litru na 100 km do roku 2031. Optikou evropských norem pro oxid uhličitý se jedná o změnu o plných 49 g/km. Pokud by toto udělala EU, změnily by se limity prakticky o polovinu a automobilky by to mohly opět volněji dýchat.

Dojde i na omezení zvýhodňování elektromobilů

Toto opatření má především finanční motivaci: snížení regulatorních požadavků usnadňuje automobilkám výrobu vozidel s konvenčními benzínovými motory a snižuje tlak na masovou elektrifikaci, což má vést k ekonomicky dostupnějším novým automobilům pro americké rodiny. Trump tyto kroky obhajuje jako ochranu pracovních míst v průmyslu a z jeho pohledu konec absurdních emisních norem a environmentálního podvodu.

GLOSA: Trabant tety Uršuly. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Trumpova administrativa současně navrhla zrušení systému emisních kreditů, který umožňoval automobilkám s méně úspornými vozy nakupovat kredity od firem s vysoce úspornými modely (jako je Tesla). Tento krok by měl zamezit umělé podpoře průmyslu elektromobilů.

Kritici naopak namítají, že zmírnění norem povede k vyšším dlouhodobým nákladům na palivo pro spotřebitele, zvýší emise a sníží globální konkurenceschopnost amerických automobilek v oblasti čistých technologií.

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Prezident vyměnil oblek za fotoaparát. Pavlovy snímky motorsportu jsou v aukci

Prezident Petr Pavel na sedmačtyřicátém ročníku Rallye Dakar 2025, který se...

Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové spouští aukci, ve které nabízí limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český...

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

SUPERGALERIE: Tato auta měla letos významné narozeniny. Pamatujete si je?

Audi Quattro

Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani...

Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Má cenu několika desítek milionů korun, tolik stojí ty nejdražší supersporty světa. A toto je bílý kombík, který jezdí jen opatrně, možná byste ho i předběhli. Takové jsou autosalonové „modelky“,...

Hasičské speciály jako vánoční stromečky. Na promenádě cisteren byla drtikolka

Vánoční jízda hasičských cisteren 2025

Dobrovolní hasiči z Cholupic, Písnice, Kunratic, Libuše a Uhříněvsi vypravili o uplynulém víkendu vánoční jízdu hasičských cisteren. V koloně nechyběla majestátní Tatra 813 zvaná drtikolka, která...

Města, kde se nebourá. Kampaň ukazuje, že to jde i bez vážných nehod

Z deseti posledních let se osm obešlo v německém Detmoldu bez závažné dopravní...

Vize nulového počtu obětí na silnicích zní pro mnohé jako hezké, ale nedosažitelné přání. Jenže zkušenosti stovek měst po celém světě ukazují, že Vision Zero není úplná utopie. Letošní ceny DEKRA...

Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla

To ale přinášelo problémy a nepříjemná poškození.

Motor se rozburácí, mohutné pneumatiky se zakousnou do kamene a několik desítek tun oceli se dere vzhůru k nebi. Sklon je tak prudký, že se na něm člověk neudrží, tatrovka ho ale vyjede s „prstem v...

Trump chce udělat Ameriku opět malou. Zhlédl se v japonských kei cars

Udělejme ameriky zase malé! Americký prezident Donald Trump sní o japonských...

Udělejme ameriky zase malé! Americký prezident Donald Trump chce, aby automobilky v USA přišly s malými vozidly podobnými kei-carům. Je to nápad, který navazuje na návrhy uvolnění standardů spotřeby...

VW poprvé v historii zavírá továrnu v Německu. Výkladní skříň na elektro

Skleněná manufaktura VW v Drážďanech

Uzavření Gläserne Manufaktur, ikonické skleněné manufaktury nejprve na luxusní limuzíny a následně na elektromobily, skrývá hned několikerou symboliku, ani jedna není pozitivní. Fabrika s javorovými...

Z roztomilouše od Kolína je okreskový raubíř. Toyota Aygo X hybridizuje

Toyota Aygo X

Aygo X je teď nejmenším hybridem Toyoty. Minicrossover vyráběný v Kolíně výrazně přepracovali, aby do něj vecpali pohon z většího Yarisu. Novinkou je provedení GR Sport, které výkon...

Snil o tom, že bude navrhovat auta, dnes obléká škodovky. První byla Fabia

Petr Matušinec, designér exteriéru Škoda Auto při rozhovoru pro iDNES.cz

Pro Petra Matušince je tento rozhovor jedním z prvních v kariéře. O tom, že by jednou navrhoval auta, snil prý „ve skrytu duše“, ale zároveň byl přesvědčen, že se mu to nemůže nikdy splnit. K designu...

Vánoční parkovací peklo začalo. Víme, kdy nejezdit na nákupy

Kuriózní nehoda se stala před parkoviště restaurace Rest While v Rapotíně na...

Ideální je samozřejmě do obchodu v posledním měsíci roku nezabloudit vůbec. Češi jsou přeborníci v online byznysu, ale teď už je kvůli vytíženosti kurýrních služeb na většinu předvánočních nákupů...

Pro opravu po nehodě si můžete servis vybrat. I když se to pojišťovně nelíbí

Ilustrační snímek

Kluzké silnice, pošmourno, za tmy ráno vyjíždíte, za tmy se vracíte. Čas zimních bouraček je tady. Když dojde na řešení opravy auta, nenechte se vmanipulovat pojišťovnou do něčeho, co nechcete.

Hasičské speciály jako vánoční stromečky. Na promenádě cisteren byla drtikolka

Vánoční jízda hasičských cisteren 2025

Dobrovolní hasiči z Cholupic, Písnice, Kunratic, Libuše a Uhříněvsi vypravili o uplynulém víkendu vánoční jízdu hasičských cisteren. V koloně nechyběla majestátní Tatra 813 zvaná drtikolka, která...

Prezident vyměnil oblek za fotoaparát. Pavlovy snímky motorsportu jsou v aukci

Prezident Petr Pavel na sedmačtyřicátém ročníku Rallye Dakar 2025, který se...

Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové spouští aukci, ve které nabízí limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český...

Rozhodovat má trh, ne politici. Na vrchol Evropu vrátí jen nový druh motoru, líčí expert

„Myslím, že elektromobilita bude hrát stále významnější roli v budoucnosti...

Evropské automobilky stále s těžkou hlavou řeší přechod na elektromobilitu. Stále častěji zní výzvy, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035....

Elektromobily v USA narazily na strop, bez dotací jsou prodeje daleko za plány

Tesla Model 3 Standard

Prodeje nových elektromobilů v Evropě soustavně rostou, jejich podíl na nově registrovaných vozech dosáhl ke konci října letošního roku 16,4%. V USA se ale tento podíl zastavil zhruba na hranici 7...

