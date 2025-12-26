Trumpova stíhačka jde do aukce. Rudé ferrari zaútočí na konta sběratelů

Vladimír Löbl
Kromě stíhaček F-35 se v souvislosti s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v poslední době propírá i jedna jeho dřívější italská silniční stíhačka. Ferrari F430 F1, které si koupil v roce 2007, se bude v lednu prodávat v aukci. Jakými dalšími auty současný vládce Bílého domu jezdil a jezdí?

Vydělat na publicitě Donalda Trumpa chce opět majitel prezidentova někdejšího Ferrari F430 F1 z roku 2007. Rudý sporťák se v průběhu let objevil v aukcích několikrát. Jeho cena se postupem času výrazně zvyšovala v závislosti na politické kariéře jeho původního majitele.

Auto, které Trump koupil přibližně za 150 000 dolarů se v dubnu 2017 prodalo za 270 000 dolarů. Naposledy v březnu 2025 v aukci Rockstar změnilo majitele za 999 999 dolarů. A nyní jde rudé ferrari opět „do světa“. Vůz se nabízí prostřednictvím aukční síně Mercum Auctions v Kissimmee poblíž Orlanda, přičemž samotná aukce proběhne 17. ledna. Podívejte se na Ferrari F430 F1 v naší fotogalerii podrobněji a dozvíte se zajímavé informace i o jiných autech Donalda Trumpa.

Oblíbený italský model je poháněný 4,3litrovým motorem V8, který produkuje plnokrevných 490 koní při 8 500 otáčkách za minutu.
Trumpovo Ferrari F430 se bude dražit 17. ledna 2026 v aukci Mecum v Kissimmee poblíž Orlanda na Floridě. Odhaduje se, že by auto mohlo prodat za více než milion dolarů.
Umělou inteligencí vytvořený snímek, jak by dnes Trump vypadal za volantem svého někdejšího vozu. Bezpečnostní protokol tajné služby ale prezidentovi brání řídit auta.
Dnes má auto na tachometru pouhých 15 277 kilometrů.
