Vydělat na publicitě Donalda Trumpa chce opět majitel prezidentova někdejšího Ferrari F430 F1 z roku 2007. Rudý sporťák se v průběhu let objevil v aukcích několikrát. Jeho cena se postupem času výrazně zvyšovala v závislosti na politické kariéře jeho původního majitele.
Auto, které Trump koupil přibližně za 150 000 dolarů se v dubnu 2017 prodalo za 270 000 dolarů. Naposledy v březnu 2025 v aukci Rockstar změnilo majitele za 999 999 dolarů. A nyní jde rudé ferrari opět „do světa“. Vůz se nabízí prostřednictvím aukční síně Mercum Auctions v Kissimmee poblíž Orlanda, přičemž samotná aukce proběhne 17. ledna. Podívejte se na Ferrari F430 F1 v naší fotogalerii podrobněji a dozvíte se zajímavé informace i o jiných autech Donalda Trumpa.