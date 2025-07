Od začátku roku 2024 u sebe řidiči v Česku nemusí mít řidičák, techničák ani profesní průkaz. Od října téhož roku u sebe nemusí vozit ani zelenou kartu. Nicméně platí, že všechny doklady vždy musí být platné, byť leží v šuplíku. Co je ale bez problému v Česku, je pořádný malér v zahraničí. Proto se před cestou opravdu důkladně přesvědčte, že jste si všechny doklady přibalili k opalovacímu krému.

Nezapomeňte, že i pro cesty do zahraničí platí, že doklady, tedy občanka a řidičák, musí být platné. Pokud pojedete s neplatnými doklady, případně zcela bez nich, tak vás při první třeba jen namátkové kontrole mohou otočit domů a přidat k tomu pokutu. Platí také, že nestačí mít doklady vyfocené. A stále ještě nestačí mít občanku v online podobě. Vše musíte mít u sebe ve fyzické verzi.

S jednou výjimkou. Od nového roku platí, že pro cesty v EU není potřeba mít u sebe fyzickou podobu zelené karty. Stačí tedy, abyste u sebe měli zelenou kartu v online verzi. Většina pojišťoven má zelenou kartu ve svých aplikacích. Pokud takovou možnost od vaší pojišťovny nemáte, pak si zelenou kartu aspoň vyfoťte. Nicméně i u tohoto dokladu platí, že je lepší ho prostě mít u sebe.

„Zelená karta je jediný mezinárodně v Evropě uznávaný doklad osvědčující existenci pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla. Zelená karta jednak umožní prokázat, že má řidič příslušného vozidla v pořádku pojištění odpovědnosti, jednak umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění,“ připomíná Česká kancelář pojistitelů.

Někde je potřeba mezinárodní řidičák

Pokud vyrážíte mimo EU, třeba do Dubaje, nezapomeňte, že na řízení na tamních ulicích musíte mít u sebe jak české doklady, tak mezinárodní řidičák. Žádost o mezinárodní řidičský průkaz je nutné podat osobně. Můžete tak učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností a dobrou zprávou je, že doklad je vystaven na počkání a jen za správní poplatek padesát korun.

Česká republika vydává dva vzory mezinárodního řidičského průkazu, a to podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), anebo podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949). Platnost mezinárodního řidičského průkazu podle Vídeňské úmluvy je stanovena na dobu tří let a platnost mezinárodního řidičského průkazu podle Ženevské úmluvy je stanovena na dobu jednoho roku. Úřad vám vydá mezinárodní řidičský průkaz podle toho, do kterých států chcete cestovat. Pokud cestujete do více států, které neuznávají stejnou úmluvu, vydá vám úřad dva mezinárodní řidičské průkazy.

Pokud budete mezinárodní řidičák řešit, tak si nezapomeňte na úřad donést platný řidičák, občanku a také dvě fotografie průkazového formátu. U mezinárodních řidičáku totiž úředním nemůže použít foto uložené v registru obyvatel.