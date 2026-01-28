Přehlednosti příliš nepomáhají ani autority jako ADAC, které pravidelně zveřejňují hausnumera vypočtená úplně špatnou metodou. Jádro pudla je přitom prosté. Na spotřebu elektroauta má vliv tolik faktorů, že je zkrátka jednou hodnotou vyjádřit nelze.
V zimě stoupá spotřeba u všech aut. Zimní pneumatiky mají o 15 až 20 procent vyšší valivý odpor, karoserie musí rozrážet o 8 až 10 procent hustší vzduch, po startu v mrazech jsou ztuhlé olejové náplně. Těch má elektromobil méně, ale zase musí elektřinou vytápět kabinu a někdy i ohřívat baterii. Proto spotřeba stoupá výrazněji. Ale o kolik?
Pokud tedy přemýšlíte, jak zima ovlivní spotřebu vašeho elektromobilu, nespoléhejte na cizí zkušenosti.