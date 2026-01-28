Konečně to někdo spočítal. Spotřeba elektroaut v mrazu stoupá až o 90 procent

Pokud nemáte možnost vlastního předkondicionování vozu ve vlastní garáži, dostává elektromobilita za mrazu trhliny. | foto: Getty Images

Že elektroauto v zimě nedojede stejně daleko jako v létě, ví dnes i školáci. Ale o kolik? Pokud o pořízení vozidla na elektrický pohon uvažujete a hledáte přesná čísla, jistě jste už narazili na zcela protichůdné informace. Že se liší mezi různými značkami a modely, by se ještě dalo pochopit, jenže se často neshodnou ani uživatelé jednoho typu.

Přehlednosti příliš nepomáhají ani autority jako ADAC, které pravidelně zveřejňují hausnumera vypočtená úplně špatnou metodou. Jádro pudla je přitom prosté. Na spotřebu elektroauta má vliv tolik faktorů, že je zkrátka jednou hodnotou vyjádřit nelze.

V zimě stoupá spotřeba u všech aut. Zimní pneumatiky mají o 15 až 20 procent vyšší valivý odpor, karoserie musí rozrážet o 8 až 10 procent hustší vzduch, po startu v mrazech jsou ztuhlé olejové náplně. Těch má elektromobil méně, ale zase musí elektřinou vytápět kabinu a někdy i ohřívat baterii. Proto spotřeba stoupá výrazněji. Ale o kolik?

Pokud tedy přemýšlíte, jak zima ovlivní spotřebu vašeho elektromobilu, nespoléhejte na cizí zkušenosti.

