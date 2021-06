Ekologové z něj dostanou psotník. Plnotučnou amerikou jsme projeli Ameriku

Americká auta, řekněme do osmdesátých let, byla velká. Často velmi velká, aspoň z pohledu Evropana. Stačí porovnat malé evropské auto ze sedmdesátých let, třeba Fiat 127, a AMC Pacer, což bylo malé americké auto z téže doby. Fiat měřil na délku zhruba 3,5 metru a na šířku měl 1,5 metru. Pacer měřil na délku přes 4,3 metru a na šířku měl skoro dva metry. Nemluvě o tom, že i do tohoto „mini“ bylo možné objednat osmiválcový motor.

A v ostatních kategoriích byly rozdíly podobné. Třeba klasický sedan (v USA kategorie full size) měl v sedmdesátých letech průměrnou délku přes 5,7 metru. Velký evropský sedan, třeba Mercedes 123, byl o metr kratší.

Jenže to už je dávno. Americká auta se postupně zmenšují, evropské modely zvětšují a mnohé vozy se dnes prodávají na obou stranách Atlantiku. Z evropského pohledu zůstávají v USA nadprůměrně velkými dvě kategorie osobních aut, a to největší SUV (přes 5,5 metru) a pick-upy. Tedy ty velké, v USA označované jako trucks.