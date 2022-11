Nekonečné čekání na auto se může prodloužit. Cenu nemá zákazník jistou

Podle údajů poskytnutých společností Arval docházejí dealerům skladové vozy, většina značek má k dispozici nižší desítky vozů na jeden showroom. To ovlivňuje prodeje nových vozů, které byly za devět měsíců roku 2022 nejnižší za posledních deset let.

Na nový volkswagen budou řidiči u vybraných modelů čekat až rok. Hyundai má u některých modelů čekací dobu také rok a s vybranými konfiguracemi vozů Kia budou moct zákazníci odjet až za rok a půl. Jde zejména o vozy s automatickou převodovkou. Čekací lhůty se naopak mírně zkrátily u vozů Toyota – na auta od této automobilky budou zákazníci čekat do deseti měsíců.

Pro zákazníky je to nepříjemná situace. Na druhou stranu by mohlo být určitou satisfakcí koukat na to, jak ceny nových aut rostou, ale oni mají cenu fixovanou v původní výši. To je ale zase nevýhodné pro automobilky, které auto vyrobí už při zvýšených nákladech, ale měly by ho prodat za původní cenu. Jejich snahou je tedy logicky se takových smluv zbavit, což není úplně jednoduché, ale ne nemožné. Stát se tak může, že člověk čeká na auto rok, pak je mu zrušena smlouva a on nejenže nemá auto, ale musí si ještě objednat nové, za vyšší cenu a navíc se znovu ocitne na konci čekací listiny s vidinou toho, že vůz dostane až za další rok.

Podle zákulisních informací je tlak od některých značek na dealery v tomto směru nemalý, oficiálně to ale samozřejmě nikdo nepřizná. „Pro privátní klientelu jsou obchodní podmínky garantovány po celou dobu dodací lhůty. U firemních zákazníků se pravidla řídí individuálním přístupem ke každému obchodnímu případu a jsou předmětem dohody mezi naším autorizovaným partnerem a odběratelem,“ říká třeba Jitka Jechová z českého zastoupení značek Toyota a Lexus. „V případě změny ceny se autorizovaný dealer snaží společně se zákazníkem najít nejlepší řešení,“ potvrzuje David Haidinger z BMW.

„Cena je zákazníkovi garantována u objednávek na vozidla potvrzená výrobou v okamžiku objednání. V ostatních případech se cena vozidla vzhledem k velmi turbulentním podmínkám posledních měsíců stanovuje dle ceníku platného v okamžiku dodání vozidla,“ sděluje ředitel českého importérství Suzuki Tomáš Teufl. „Pokud si zákazník objedná u autorizovaného prodejce značky Škoda vůz, garantujeme jeho cenu bez ohledu na budoucí změny cen,“ dodává i mluvčí Škoda Auto ČR Pavel Jína. A stejně je to třeba i u Volkswagenu: „Značka Volkswagen garantuje cenu objednaných zákaznických vozidel odpovídající ceně v době data vložení zákaznického vozu do systému,“ říká Martin Kadečka, vedoucí prodeje Volkswagen osobní vozy.

Tam, kde se mezi okamžikem objednání vozu a jeho dodáním na modelu samotném nic kromě ceny nezmění, může být zákazník v klidu. Auto s velkou pravděpodobností dostane u všech značek za původní cenu. Jiná situace ale je v případě, kdy se změní takzvaný modelový rok a s ním třeba i výbava, nebo dokonce auto projde faceliftem či dostane novou generaci.

„Dochází i k enormnímu růstu cen surovin, komponentů, přepravních nákladů a pojištění, přičemž čelíme také jejich nedostatku na světových trzích,“ říká mluvčí značky Kia Kateřina Vaňková. „Cena těchto všech vstupů se průběžně promítá do nárůstu cen vozidel. Kia zákazníkům přes tento nárůst vstupních cen garantuje cenu modelového roku. A to i přesto, dojde-li k navýšení doporučené ceníkové ceny v čase. Jiná situace nastává se změnou modelového roku. V takovém případě má zákazník dvě možnosti – doplatit si rozdíl mezi původní cenou objednaného vozu a novou cenou u modelového roku, jehož výroba byla spuštěna, případně odstoupit od podepsané objednávky, a to bez sankcí a se zárukou vrácení zaplacené zálohy.“

„Na to, jak cenu ovlivňuje změna modelového roku nebo ceníku, nelze poskytnout univerzální odpověď – záleží především na míře změn v rámci přechodu na nový modelový rok,“ doplňuje mluvčí Hyundai David Pavlíček. „V zásadě platí, že cena je zákazníkovi po celou dobu čekání na dodání vozu garantována. Pouze pokud by došlo k zásadnímu prodlení ve výrobě a přechodu objednávky na zcela nové provedení vozu, znamenající výrazný facelift či novou generaci, a navýšení ceny by bylo větší než deset procent, nebyla by cena garantována. Klient by v takovém případě mohl od smlouvy odstoupit a všechny dosud uhrazené zálohy by mu byly vráceny v plné výši. V případě, že má klient zájem o vůz, u nějž může výhledově k uvedené změně dojít, se snažíme řešení najít individuálně.“

Větší jistotu by měl mít firemní zákazník, který si objedná automobil přes leasingovou společnost, protože její vyjednávací pozice je silnější, i když ani tam není jistota dodávky za původní cenu vždy zaručena. „Praxe je taková, že pokud klient uzavře smlouvu s námi a my objednáme vůz, garantujeme i po dvanácti měsících při dodání vozu jeho původní cenu,“ tvrdí například Tomáš Bursík ze společnosti Business Lease.

Nejhůř dopadne zákazník, pokud v době jeho čekání dojde k faceliftu modelu nebo výměně generace. V takovém případě mu automobilka smlouvu zruší a on si musí objednat auto znovu. „V případě, že je původní objednávka zrušena a zákazník si vybere například novou generaci modelu, začíná čekací doba z logiky věci znovu, nicméně tyto objednávky do výroby zadáváme přednostně tak, aby se čekací doba prodloužila co nejméně,“ tvrdí David Pavlíček z Hyundai.

Jednu z výjimek tvoří značka Ford. „V takových případech vše řešíme individuálně s každým takovým zákazníkem. Několika desítkám zákazníků jsme například dodali model Focus po faceliftu, i když měli objednanou verzi před faceliftem. Jako omluvu za delší čekání jsme jim zachovali cenové podmínky původní objednávky. V dnešní době máme situaci ve výrobě o něco víc pod kontrolou, a tak by k podobným situacím nemělo docházet,“ řekl mluvčí Fordu Petr Burián.

Pro zákazníka z toho plyne jediné – při objednávce nového auta pozorně číst smlouvu a přesně se vyptat na podmínky, co se stane v případě, když nebude ze strany automobilky dodržen původní termín dodání.