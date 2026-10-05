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Místo vděku vulgarity. Hasiči čelili agresi kamioňáků, kteří uvízli v koloně

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Zásah u těžké nehody na dálnici D4 v úseku se zúžením ukázal otřesné chování některých řidičů. Záchranáři ze Sboru dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy se při řízení dopravy stali terčem slovních útoků a nevybíravého chování ze strany řidičů nákladních automobilů.

Nehoda se stala ve čtvrtek 24. září kolem 15:30 na 21. kilometru ve směru na Prahu. „Ve vozidle se jedna osoba zranila těžce, jedna lehce a jedna přišla o život,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

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Vážná dopravní nehoda si na páteřní komunikaci ve směru na Prahu vyžádala kompletní uzavření provozu na několik hodin. Aby se kolona alespoň částečně rozjela, domluvili zasahující dobrovolní hasiči součinnost se stavební firmou pracující na rozšíření sjezdů. Společně vytvořili provizorní trasu přes staveniště, díky níž se podařilo postupně odbavit alespoň osobní vozidla a autobusy. Nákladní auta však kvůli svým rozměrům a vysoké hmotnosti tímto úsekem projet nemohla a musela zůstat na místě.

Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný systém, jedna osoba nepřežila. (24. září 2026)
Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný systém, jedna osoba nepřežila. (24. září 2026)
Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný systém, jedna osoba nepřežila. (24. září 2026)
Na 21 km D4 se stala vážná nehoda. (24. září 2026)
Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný systém, jedna osoba nepřežila. (24. září 2026)
10 fotografií

Snaha dobrovolných záchranářů osobně vysvětlit situaci řidičům kamionů se však setkala s nepochopením. Někteří šoféři reagovali křikem, urážkami a sprostými nadávkami. Hasiči přitom upozorňují, že záchranné práce, vyšetřování a odstraňování následků vážných nehod zaberou hodiny a složky integrovaného záchranného systému je na místě provádějí kvůli záchraně životů, nikoliv pro zdržování provozu.

Dobrovolní členové sboru zdůrazňují, že svou činnost vykonávají z vlastního přesvědčení a na úkor svých rodin i osobního volna. I když chápou časový tlak a komplikace, které vícehodinové stání řidičům způsobuje, očekávají v podobně vypjatých chvílích alespoň základní míru lidské slušnosti.

„Až příště uváznete v koloně kvůli dopravní nehodě, zkuste si uvědomit, že zatímco vy čekáte na pokračování své cesty, o několik stovek metrů dál může někdo bojovat o život. Jsme tu pro vás vždy, když je potřeba. Ve dne i v noci, za hezkého i špatného počasí. Dnes jsme na místě pomáhali někomu jinému, zítra můžete naši pomoc potřebovat vy nebo někdo z vašich blízkých. Než příště začnete na zasahující hasiče, policisty nebo záchranáře křičet, zkuste se nad tím prosím zamyslet,“ napsali hasiči na svém facebookovém profilu.

Hasiči zároveň poděkovali všem řidičům, kteří v koloně zachovali klid a trpělivost, i pracovníkům stavby za okamžitou pomoc.

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