Cesta do Chorvatska přes Maďarsko má své výhody. Vyhnete se Rakousku a jeho placeným dálnicím, a navíc jako bonus ušetříte i za slovinskou známku e-Vinjeta.

Z Brna do Záhřebu je to přes Bratislavu a Maďarsko zhruba 490 km, což je ještě o něco méně než tradičnější trasa přes Vídeň. Časově bývají obě trasy srovnatelné, bez přestávek a tankování je v ideálním případě zdoláte za pět a půl až šest hodin.

Kudy tudy do Záhřebu?

Z Brna se místo přímo na jih do Mikulova vydáte po D2 ke slovenské hranici. Přejedete hraniční přechod Břeclav – Brodské a pokračujete po D2 na Bratislavu v těsném sousedství hranice s Rakouskem až na hraniční přechod s Maďarskem Čunovo – Rajka. Zhruba po 12 km za ním se napojíte na maďarskou dálnici M1.

Slovensko má také dálniční známky a dálnice D2 k Bratislavě je zpoplatněná. Jednodenní známka pro osobní auto stojí 8,10 eur a platí od zvolené chvíle 24 hodin. Pokud se hodláte vracet přes Slovensko do 10 dnů, vyplatí se vám 10denní známka za 10,80 eur.

Pokud byste za průjezd Slovenskem nechtěli platit, můžete se placenému úseku dálnice D2 vyhnout. Ostatně, jde přece o cestu dlouhou sotva 70 km. Slováci jsou vstřícní, počáteční část dálnice D2 za hranicí je bez poplatku. Hned na exitu 5 z ní ale musíte sjet na silnici první třídy č. 2 směrem na městečko Moravský Svätý Ján, jinak už byste platili.

Za Stupavou se můžete na D2 vrátit, protože v okolí Bratislavy je dálnice zdarma. Na exitu 71 opět opustíte D2 a dáte se směrem na Rusovce, odkud pokračujete po silnici č. 2 podél železniční tratě až k hraničnímu přechodu Čunovo-Rajka.

Po silnici číslo 2 můžete ostatně jet od exitu 5 až na hranice, vede ale skrz Bratislavu, takže doporučujeme hlavní město Slovenska objet po nezpoplatněné části D2. Pro lepší orientaci přikládáme plánek D2. Modře je vyznačena část, kde musíte mít známku. Černě jsou nezpoplatněné úseky a žlutě dosud nezpoplatněné úseky.

Placené úseky dálnic v západní části Slovenska jsou značené modře.

Jakmile přejedete maďarskou hranici, máte dvě možnosti, kudy pokračovat.

Buď za městem Győr sjedete na M7 a po ní pokračujete až k hraničnímu přechodu s Chorvatskem, nebo M1 opustíte ještě dříve a vydáte se přímo na jih po E65 přes města Csorna, Répcelak Szombately, Körmend a Nádasd. Odtamtud se vydáte po silnici 86 na Lenti.

Ať už zvolíte přes Maďarsko jednu či druhou trasu, obě vás dovedou k hraničnímu přechodu s Chorvatskem Letenye – Goričan. Z něj vede chorvatská dálnice A4 do Záhřebu, odkud budete zřejmě pokračovat po A1 směrem k pobřeží.

Ani cesta po maďarských dálnicích není zadarmo. Jak uvádějí v diskusích někteří čtenáři, zpoplatněným úsekům se dá sice vyhnout, pokud pojedete od hranice se Slovenskem přímo na jih po menších silnicích, je však otázka, zda úspora peněz stojí za to. Navíc, jak dodává jedna ze čtenářek: „Pozor, i pokud se budete snažit dálnici vyhnout, může se stát, že vás tam ukazatele navedou.“ Co v takovém případě dělat? Pokutě za jízdu po dálnici bez dálniční známky se dá v Maďarsku vyhnout, pokud si ji pořídíte do 60 minut od najetí na dálnici.

Kolik stojí maďarská dálniční známka?

V Maďarsku si můžete koupit známku (maďarsky E-matrica, ale také ji najdete jako E-vignette) na různé období. Při dovolené přichází v úvahu varianta jednodenní, 10denní nebo měsíční. Cenu určuje i to, jakým autem cestujete. Osobní auto do 3,5 tuny s maximálně 7 sedadly (kategorie D1) vyjde levněji než mikrobus, dodávka nebo obytný vůz (D2).

Kde budete dálniční známku potřebovat?

Mapa zpoplatněných dálnic v Maďarsku

Maďarská dálniční známka (ceny v maďarských forintech) denní 10denní měsíční D1 M (Motocykly) 2 660 HUF 3 310 HUF 5 360 HUF D1 5 320 HUF 6 620 HUF 10 710 HUF D2 7 560 HUF 9 630 HUF 15 170 HUF

Maďarskou dálniční známku si můžete koupit v elektronické podobě, a to online nebo v prodejnách na hranicích a na čerpacích stanicích. Známka platí buď hned od zaplacení, nebo ode dne, na kdy si ji nastavíte.

Kde se zastavit cestou?

Ráb – toto staré město, maďarsky Győr, najdete asi 10 km od hranice se Slovenskem. Jeho historie sahá do dob Keltů a Římanů. V jeho centru najdete řadu památek, ve městě jsou také termální lázně nebo židovská synagoga. Pro procházku, odpočinek nebo posilnění před další cestou je to ideální místo.

Szombathely v západním Maďarsku leží zhruba v polovině cesty a pro přestávku se proto skvěle hodí. Nadchne vás památkami z doby římské i rybníkem Csónakázó v centru města, který je obklopený krásným parkem. Dodává městu příjemnou vzdušnou atmosféru a láká k procházkám.

Varaždin najdete v Chorvatsku nedaleko za hranicí s Maďarskem. Město je plné barokních paláců a za zmínku stojí určitě Varaždínský hrad.

Kdy se cesta přes Maďarsko vyplatí?

Vydat se autem do Chorvatska přes Maďarsko může znamenat výraznou úsporu za dálniční známky v Rakousku a Slovinsku. Maďarská známka je oproti nim levnější.

Časově je tato trasa srovnatelná s nejoblíbenější cestou přes Rakousko, záleží ale na tom, z jaké části ČR se na ni vydáváte. Vyplatí se hlavně těm, kdo jedou z východní poloviny Česka. Pro lidi ze západních Čech, zvlášť pokud mají namířeno třeba na Istrii, představuje naopak významnou zajížďku.

Naopak plusové body získává trasa přes Maďarsko díky tomu, že je pro mnohé cestovatele neokoukaná. Z nutných zastávek na cestě se tak mohou stát výlety na místa, kde jste ještě nebyli.