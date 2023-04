Když vás s rozjívenými dětmi vyhodí z restaurace, útočiště nabídne auto

Co by vlastně mělo mít ideální auto pro matky s dětmi na cestách? A v co všechno lze nějaké běžné přeměnit? Během let se objevila řada zajímavých vychytávek. V těch dnešních najdete různé vyjímatelné baterky v kufru, deštníky ve dveřích, všelijaké výsuvné šuplíky, úložné prostory, ale i věci jako různé organizéry, odpadkové koše ve dveřích, autoledničky, přenosné espresso, držáky na tablety, ale i celou řadu dalších praktických prvků.

K nim patří i omyvatelné materiály, či dokonce snímatelné potahy na zip u starších verzí Renaultu Captur, ale i u současného Fordu Puma. Ten má navíc v zavazadlovém prostoru pod podlahou plastovou vanu s výpustí. Je to ideální řešení, kam umístit zablácené boty či holínky. Podobnou plastovou vanu má i Ford Mustang Mach-E v přídi. Frunk má dnes stále více aut. Inspiraci s ním předvedli v USA na Tesle Model S, jehož prostor pod kapotou přeměnili v jakousi provizorní dětskou vaničku s barevnými míčky. Děti vládnou světu a zvláště v západní kultuře se jim mnohé podřizuje.

Dětský pokojíček na kolech

Italská značka Alfa Romeo nejspíš očekává baby-boom. Její britská pobočka nyní přišla se speciálně uzpůsobeným modelem Tonale Edizione Bambini s dětskými doplňky včetně kamerového dohledu a výsuvného přebalovacího pultu z plata v zavazadlovém prostoru. Jedinečný koncept obsahuje spoustu příslušenství pro rodiny na cestách, včetně úložných přihrádek na tablety a hračky.

K dispozici je také dětská chůvička, která se připojuje k telefonům a umožňuje nepřetržitě sledovat děti. Na zadní straně předních sedadel je speciální vybavení pro zábavu dětí. Je tam držák na tablet a přihrádka na hračky. Odnímatelný bezdotykový odpadkový koš o objemu šesti litrů je pro změnu v prostoru pro nohy za středovou konzolou. Ještě více příslušenství je v nákladovém prostoru. Mj. organizér obsahuje sáček s kapesníky, vlhkými ubrousky a další dětskou kosmetikou, ale i bateriový vysavač.

Každý, kdo má děti, moc dobře ví, jak rychle dovedou udělat v autě nepořádek. Stačí jeden náležitě pečlivě rozdrobený rohlík či boty od písku či bláta, a hned je o zábavu postaráno. Pečlivé hospodyňky proto určitě ocenily i integrovaný vysavač v lépe vybavených verzích amerických MPV Honda Odyssey a Chrysler Pacifica, které byly hned po ruce. Podobně jako u klasického vysavače nechyběl výměnný sáček na nečistoty, filtr, hadice a různé nástavce.

Ještě důkladněji na to šli konstruktéři u Jeepu Wrangler a Fordu Bronco, jejichž zablácenou podlahu v kabině lze po přírodním dobrodružství vystříkat hadicí. Voda odteče výpustěmi v podlaze, a je opět pořádek.

Ve větším autě se hodí kamera hledící na zadní řady. Je to super hračka, mikrofony a reproduktory k tomu usnadňují konverzaci a okřikování rozjívených harantů, a ti se nemohou vymlouvat, že vás neslyší. Tuto vychytávku nabízí třeba ufonská dodávka Hyundai Staria.

Při výjezdech do přírody se hodí různé střešní stany na auto. Děti si zažijí více dobrodružství než v nějakém klasickém penzionu. A na trhu je i celá řada vestaveb na míru do větších i menších automobilů, v nichž můžete mít dokonce i sprchu. U někdejšího amerického modelu Pontiac Aztek jste mohli mít i speciální textilní nástavbu, která se instalovala po vyklopení zadního víka.

Pomalý hrnec pod kapotou

Ostatně, když už ve svých autech trávíte stále více času, jste tam doslova „pečení vaření“. Váš čtyřkolý pomocník plní roli obýváku, pracovny, někdy tak trochu i koupelny, možná i ložnice a dosti často také jídelny. Že jsme nezmínili kuchyni? Ano, i na ni již došlo.

Americká značka Rivian nabízí elektrický pickup Rivian s vlastní výsuvnou pracovní kuchyní v rámci paketu Camp Kitchen x Snow Peak. Modulární příslušenství obsahuje vše potřebné na výlet i táboření. Disponuje indukční varnou deskou a v autě nechybí ani lednička s mrazničkou. Součástí kuchyně je i dřez napojený na 19l nádrž na vodu, místo pro rychlovarnou konvici a obvyklá kolekce zásuvek, odkládacích koutů a pracovní desky.

Vypadá to velmi dobře, ale nemůže se to rovnat tomu, co před několika lety postavili u Land Roveru pro britskou kuchařskou celebritu Jamieho Olivera – speciálně upravený model Discovery s kompletní kuchyní. Zakázkový vůz postavený individualizačním oddělením Special Vehicles Operations je vybaven celou řadou kuchyňských pomocníků. V zádi má výsuvný jídelní stůl s pracovní deskou a plynovým sporákem. Nechybí gril, výrobník těstovin, zmrzlinovač a topinkovač. V zadních oknech je dokonce bylinková zahrádka a polička na kořenky. Na kolech má discovery i stylové máselnice. Strojek na těstoviny má stejně jako gril pohon přímo od motoru. A toustovač vestavěný do středového tunelu připraví hezky propečené toasty či topinky. A málem bychom zapomněli na pomalý hrnec pod kapotou!

À propos, rozehřátý motor prý přímo vybízí k tomu, uklohnit si na něm něco menšího. Ale to již nemluvíme o Jamieho vozu, ale o nějakém starším autě ještě bez plastového krytu na motoru. Nejlepší jsou prý ty s odhalenou kovovou hlavou válců. Nevíte, jak na to? Pro tyto potřeby dokonce existují speciální kuchařky jako Manifold Destiny. Nic složitého na tom prý není. Vhodná je grilovací mistička, do níž dáte suroviny, a vše zabalíte v několika vrstvách alobalu. Pozor je třeba dát na to, aby byla dobře usazená a žádná její část se nemohla dostat do kontaktu s pohyblivými díly příslušenství motoru. Nejrychleji se prý tímto způsobem připraví ryby, kterým stačí hodina jízdy, brambory a dušená zelenina potřebují ještě o půl hodiny více. Kuře máte uvařené za 2,5 hodiny, na což stačí běžná cesta v rámci republiky. Pro přípravu červeného masa je však potřeba čtyři až pět hodin a přibližně 400 až 500 najetých kilometrů. Pochopitelně, s elektromobilem se v tomto směru nechytáte.

I pro něj však existuje návod, jak si „zakuchtit“. Letní měsíce jsou totiž prý pro něco podobného příznivě nakloněné. Že se říká, že je v létě v autě jako v peci? No vidíte! Jsme u jádra věci. Prý stačí nechat auto na slunci a vaše kuchařské umění může vyniknout. Což takhle vyzkoušet například křupavé čokoládové sušenky? Tedy vzhůru do práce! Vezměte 350 g mouky, vrazte tam jedno vejce a 150 g másla, rozsekejte tabulku čokolády, přisypte lžičku prášku do pečiva, přidejte špetku soli a také dvě lžíce třtinového cukru a jednu bílého. Pořádně vše promíchejte a těsto vytvarujte do válečku. Ten po zchlazení v lednici nakrájejte na kolečka, která dáte na plech. Postavte auto tak, aby na čelní sklo svítilo slunce. Podložte tác s pečicím papírem a syrovým těstem dečkou, která zamezí poškození palubní desky. Vedle dejte teploměr a občas pečivo zkontrolujte, zda již není hotové – chce to prý, aby venku bylo minimálně 30 stupňů. A za dvě a půl až tři hodiny je hotovo. Auto je prý hezky provoněné.

Co však ty výpary z plastů? Ty pečivu asi zrovna nesvědčí. Zní to všechno příliš bláznivě? Ale takový již je dnešní svět. Nebojte se experimentovat. Třeba se vše nepovede ideálně hned napoprvé, ale váš instagram může mít rázem mnohem větší sledovanost.

Tak vidíte, kam až jsme se to nakonec od ukřičených dítek dostali! Hlavně že není nuda, to děti ocení nejvíce.