Nejvyšší šéf VW má opustit Škodu, dohlédne na vývoj problematického softwaru

Předseda představenstva německého automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess odejde z čela dozorčích rad české divize Škoda Auto a španělské divize Seat. Chce se totiž víc soustředit na budování týmu pro vývoj softwaru (čtěte zde). Informoval o tom německý list Handelsblatt s odvoláním na zdroje z koncernu.



Kvůli potížím s nedotaženým softwarem proběhly loni v létě v koncernu VW čistky. Problematická architektura řízení vozidla a infotainmentu zbrzdila náběh nových modelů (ID.3 a Golf) a automobilka byla nucena dodávat auta zákazníkům s nedotaženým softwarem, který dodatečně aktualizuje. Loni dostalo vývoj softwaru pro celý koncern na starost Audi. Čtěte více zde.

Diess navíc tlačí na revoluci ve směřování koncernu, která právě souvisí s orientací na vývoj softwaru. „Proměnou, se kterou se bude muset automobilový průmysl vypořádat, je stále větší proměna automobilů na softwarová zařízení, která sbírají ohromná množství dat,“ řekl (čtěte více).

Nové jméno do Boleslavi

Novým předsedou dozorčí rady Škody Auto by se měl podle Handelsblattu stát člen představenstva Volkswagenu Thomas Schmall. Do čela dozorčí rady Seatu by se pak měl postavit jeho kolega z představenstva VW Murat Aksel. Informace Handelsblattu následně potvrdil také zdroj agentury Reuters obeznámený se situací, Volkswagen se k nim ale odmítl vyjádřit.

Handelsblatt upozornil, že někteří manažeři v dceřiných firmách se k Diessově odchodu staví kriticky. Podle listu sílí obavy, že Škoda Auto a Seat nestojí v centru pozornosti koncernového šéfa. V následujících letech by se měla nabídka těchto dvou divizí víc sladit se sortimentem hlavní značky VW, aby se omezila vzájemná konkurence, píše německý list.



Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale také v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na víc než sto trzích.

Diess se postavil do čela koncernu Volkswagen v roce 2018, vystřídal tak ve funkci předsedy představenstva VW Matthiase Müllera. Ve stejném roce se stal rovněž předsedou dozorčí rady Škody Auto. Předsedou představenstva Škody Auto je od loňského léta Thomas Schäfer, dřívější vrcholný manažer Volkswagenu v jižní Africe (rozhovor s ním čtěte zde).