… a následky, se kterými se potýká dodnes, už nikdo nenapraví.
Federální agentura pro ochranu životního prostředí USA (EPA) obvinila koncern Volkswagen (VW), že do svých vozidel s naftovým motorem pod označením EA 189 ve verzi Euro 5 instaloval software, který umožňuje skrýt skutečnou hladinu emisí, a tím se snažil obejít zákony na ochranu ovzduší. Software uměl rozpoznat, že motor pracuje v režimu odpovídajícímu požadavkům laboratorních testů výfukových plynů a změnou nastavení motoru dočasně snižoval množství vznikajících oxidů dusíku, aby auta splnila zákonný limit.
Dieselgate: Konec éry aut začal v roce 2015, výrobci v elektrické defenzivě
VW následně přiznal, že tento software po celém světě nainstaloval zhruba do 11 milionů naftových aut. Z toho připadá asi pět milionů aut na vlajkovou značku VW, přes dva miliony na Audi, 1,2 milionu na značku Škoda a 700 000 na Seat. Skandál známý jako Dieselgate zasáhl v menší míře i další automobilky. V Česku se prodalo zhruba 165 000 z celkem 11 milionů dotčených vozidel, další tisíce se do ČR dostaly jako ojetiny.
Koncern VW i manažeři kvůli skandálu čelí řadě žalob a vyšetřování. Koncern podle dostupných informací celosvětově vyplatil na pokutách, odškodném a programech odkupu desítky miliard eur. Podle agentury DPA je to 33 miliard eur (přes 820 miliard korun). Nejvyšší částku firma uhradila ve Spojených státech. Podle agentury DPA bylo dosud odškodněno zhruba čtvrt milionu zákazníků. V případu je přes 30 obžalovaných, u asi padesátky původně obviněných bylo řízení v průběhu vyšetřování zastaveno výměnou za peněžité tresty.
„Znovuobjevujeme největšího evropského výrobce automobilů,“ připomíná slova, která o několik dní dříve pronesl generální ředitel skupiny Volkswagen Martin Winterkorn, když na frankfurtském autosalonu oznámil uvedení 20 elektrických a plug-in hybridních modelů do roku 2020.
Porušení předpisů bylo „hrozbou pro veřejné zdraví,“ reagovala úřednice EPA Cynthia Giles. Winterkorn se přiznal a rezignoval. „A především se hroutí důvěra, a to nejen v solidní německou značku, ale v celý automobilový průmysl, který je součástí našeho každodenního života již století,“ komentuje magazín Quattroruote.
„S koncernem Volkswagen v čele se výrobci spojují s bruselskými tvůrci politik, aby urychlili energetickou transformaci s cílem dekarbonizace do roku 2050. S mezizastávkou v roce 2035, roce zákazu spalovacích motorů v Evropě. Ve světle velkého německého skandálu je to trochu jako kdyby se elektromobily staly pokračováním války proti naftě jinými prostředky. Tak se zrodila Zelená dohoda – Green Deal s jejím etickým nádechem.“
Jak to bylo
Prvním odsouzeným kvůli skandálu se stal inženýr Volkswagenu James Robert Lian, který byl v srpnu 2017 v USA odsouzen ke 40 měsícům vězení a k pokutě. Dosud nejvyšší trest, sedm let vězení, dostal v prosinci téhož roku manažer VW Oliver Schmidt.
Skutečná cena dieselgate: kromě miliard za pokuty hlavně tisíce mrtvých
Vyšetřování čelili i nejvyšší manažeři automobilek. Německá prokuratura v září 2019 obvinila šéfa koncernu Volkswagen Herberta Diesse, který v roce 2022 na funkci rezignoval, a předsedu dozorčí rady a šéfa holdingové společnosti Porsche SE Hanse Dietera Pötsche, že záměrně neposkytli investorům včasné informace o finančních důsledcích emisního skandálu, a tím protiprávně ovlivnili cenu akcií podniku. Volkswagen obvinění obou představitelů automobilky odmítal a označil je za nepodložená. Oba vedoucí manažeři VW se v roce 2020 dohodli na ukončení trestního řízení výměnou za platbu 4,5 milionu eur každý.
V dubnu 2019 státní zastupitelství v Braunschweigu obžalovalo z podvodu také bývalého šéfa koncernu Martina Winterkorna, který z funkce šéfa VW odstoupil již v roce 2015 týden po vypuknutí skandálu. Berlínská prokuratura v roce 2021 ve spojení s kauzou obžalovala Winterkorna také z křivé výpovědi. Winterkorn před německým parlamentem uvedl, že o manipulacích s výfukovými testy před propuknutím kauzy nevěděl.
Soudní proces s Winterkornem začal loni v září. Původně měl usednout na lavici obžalovaných společně se čtveřicí bývalých manažerů. Jeho případ ovšem soud nakonec oddělil. V říjnu byl proces kvůli zdravotním problémům Winterkorna přerušen a letos v červenci soud trestní řízení vedené proti Winterkornovi dočasně zastavil. Zdůvodnil to jeho dlouhodobou nemocí, kvůli které není teď schopen účastnit se jednání. Soud hodlá podle prohlášení pravidelně prověřovat, zda se zdravotní stav obžalovaného nezlepšil natolik, aby bylo možné řízení obnovit.
V roce 2020 byl z účasti na skandálu obviněn také bývalý šéf německé automobilky Audi Rupert Stadler, který byl zatčen v roce 2018. Šéf Audi původně vinu odmítal. Podle soudu však musel nejpozději od července 2016 vědět, že mohlo docházet k manipulaci s hodnotami výfukových plynů. Přesto nařídil, aby se v prodeji upravených vozů pokračovalo až do začátku roku 2018. Počátkem května 2023 tým jeho obhájců oznámil, že Stadler je v kauze falšování dieselových emisí připraven přiznat se k podvodu výměnou za podmíněný trest a finanční postih 1,1 milionu eur (26 milionů Kč). A Stadler se poté přiznal. Ve vyšetřovací vazbě strávil po svém zatčení v roce 2018 zhruba čtyři měsíce, během kterých s ním koncern Volkswagen po vzájemné dohodě rozvázal pracovní poměr. V červnu 2023 německý soud Stadlerovi uložil podmíněný trest vězení v délce 21 měsíců. Stadler se tak v emisním skandálu stal prvním odsouzeným členem vedení koncernu.
|
Účet za dieselgate pro manažery Volkswagenu: dvě vězení a dvě podmínky
V procesu spolu se Stadlerem čelili obviněním ještě bývalý šéf vývoje motorů Audi Wolfgang Hatz a dva jeho vedoucí inženýři. Soud Hatzovi a jednomu z inženýrů uložil rovněž podmíněné tresty. V případě Hatze to byl podmíněný trest v délce dvou let a u inženýra 21 měsíců. Řízení proti druhému inženýrovi bylo již dříve zastaveno výměnou za pokutu.
Letos v květnu soud shledal čtveřici dalších bývalých manažerů automobilového koncernu Volkswagen vinnou z podvodu v souvislosti se skandálem. Dvěma z nich uložil nepodmíněný trest vězení, dva dostali podmíněné tresty. Nejvyšší trest dostal bývalý vedoucí vývoje dieselových motorů Jens Hadler. Soud ho poslal do vězení na čtyři a půl roku. Někdejší vedoucí oddělení techniky pohonu Hanno Jelden by si měl odpykat trest dva roky a sedm měsíců za mřížemi. Bývalý šéf vývoje značky Volkswagen Heinz-Jakob Neusser, který měl ze čtyř obžalovaných dříve u Volkswagenu nejvyšší postavení, dostal podmíněný trest rok a tři měsíce, další bývalý manažer, kterého list Handelsblatt označil jen jako Thorstena D., dostal též podmíněný trest, a to rok a deset měsíců.
Kromě procesu, ve kterém padl verdikt letos v květnu, a procesu s Winterkornem se německé soudy zabývají ještě čtyřmi dalšími případy v souvislosti s aférou dieselgate s celkem 31 obžalovanými.