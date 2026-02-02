Dieselgate nebere konce, v Mnichově začal nový soud s manažery Audi

Autor: ,
  16:53
V Mnichově začal další soud v souvislosti s rozsáhlým emisním skandálem známým jako dieselgate. Na lavici obžalovaných usedli čtyři bývalí manažeři automobilky Audi, která je součástí koncernu Volkswagen. Prokuratura muže viní mimo jiné z podvodu či vydání falešného osvědčení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Audi

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
14 fotografií

Aféra vypukla v září 2015. Americká agentura pro ochranu životní prostředí (EPA) tehdy zjistila, že německý automobilový koncern instaloval do dieselových motorů podvodný software, který dokázal falšovat výsledky emisních testů na ekologicky přívětivé hodnoty. Volkswagen tehdy přiznal, že software instaloval do 11 milionů naftových aut po celém světě. Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je mimo jiné i Škoda Auto.

Už v roce 2020 byl z účasti na skandálu obviněn bývalý šéf automobilky Audi Rupert Stadler. Podle soudu ale musel nejpozději od července 2016 vědět, že mohlo docházet k manipulaci s hodnotami výfukových plynů. Přesto nařídil, aby se v prodeji upravených vozů pokračovalo až do začátku roku 2018. V roce 2023 uložil soud Stadlerovi podmíněný trest vězení v délce 21 měsíců.

Nyní před soudem stanuli dva členové představenstva Audi – Ulrich Hackenberg a Stefan Knirsch – a další dva inženýři, kteří zastávali ve společnosti vedoucí pozice. Automobilka Audi byla v koncernu Volkswagen zodpovědná za vývoj dieselových motorů, a hrála proto ústřední roli v celé aféře dieselgate.

Na výročí dieselgate nový soud. Projednávání s pěti značkami potrvá rok

Soud s manažery Audi je dalším z řady v rozsáhlém emisním skandálu. Loni v listopadu stanulo před soudem v Braunschweigu pět bývalých vedoucích pracovníků Volkswagenu. Prokuratura čtyři muže a jednu ženu viní mimo jiné z podvodu či daňových úniků. Už loni v květnu soud shledal čtveřici bývalých manažerů Volkswagenu vinnou z podvodu. Dvěma z nich uložil nepodmíněný trest vězení – čtyři a půl roku a dva roky a sedm měsíců, dva z nich dostali podmíněné tresty.

Po vypuknutí aféry rezignoval tehdejší šéf koncernu Volkswagen Martin Winterkorn. Původně měl usednout na lavici obžalovaných spolu se čtveřicí odsouzenou v květnu. Soud ale jeho případ v roce 2021 oddělil a na začátku loňského července dočasně zastavil trestní řízení kvůli Winterkornově dlouhodobé nemoci. Osmasedmdesátiletý Winterkorn odmítá, že se na rozhodnutí instalovat do aut nezákonný software podílel, a tvrdí, že se o jeho používání dozvěděl teprve krátce předtím, než aféru odhalily americké úřady.

